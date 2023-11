SON ALTESSE LA CHEIKHA MOZA OUVRE LA 11e ÉDITION DU SOMMET WISE





Safeena Husain reçoit le Prix Wise de l'éducation 2023 pour son travail auprès d'Educate Girls

DOHA, Qatar, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Son Altesse la cheikha Moza bint Nasser, présidente de la Fondation du Qatar, s'est exprimée lors de l'ouverture de la 11e édition du sommet WISE, qui se tient les 28 et 29 novembre à Doha, au Qatar, sur le thème de la « fluidité créative : l'épanouissement humain à l'ère de l'IA ».

Son Altesse la cheikha Moza a déclaré : « Je veux m'assurer que WISE est une plateforme pour de nouvelles idées qui suivent le rythme des changements qui se produisent dans le monde, et les obstacles auxquels l'éducation est confrontée dans certains pays pour des raisons dont nous sommes tous trop conscients. Nous n'avons pas d'autre choix que d'innover si nous voulons trouver des solutions à des problèmes insolubles. »

Au cours de la séance plénière d'ouverture, Son Excellence la cheikha Hind bint Hamad Al Thani, vice-présidente et directrice générale de la Fondation du Qatar, a décerné le prestigieux Prix WISE pour l'éducation. Il s'agit du premier prix mondial de ce type qui récompense une personne pour sa contribution exceptionnelle à l'éducation. Safeena Husain a été récompensée pour avoir consacré 16 ans à la création d'une organisation à but non lucratif visant à renforcer les capacités des communautés pour l'éducation des filles dans certains des villages indiens les plus difficiles d'accès.

Au fil des ans, Educate Girls a contribué à la scolarisation de plus de 1,4 million de filles et à l'apprentissage de plus de 1,9 million d'enfants en Inde. Grâce à une méthode de ciblage de précision utilisant l'IA, Educate Girls est en mesure de cibler, en cinq ans, le même nombre de filles non scolarisées, ce qui nécessiterait autrement 45 ans. Grâce à un réseau de plus de 21 000 champions communautaires dans certaines des communautés les plus marginalisées du pays, l'organisation s'efforce de briser le cycle intergénérationnel de l'inégalité et de l'exclusion.

Mme Husain a déclaré à propos de ce prix : « Il s'agit d'une victoire collective pour tous ceux qui oeuvrent en faveur de l'éducation des filles, qu'il s'agisse du gouvernement, des communautés locales, des champions de l'égalité des sexes ou des personnes qui nous soutiennent. Elle témoigne de l'éventail d'initiatives qui s'attaquent activement à ce défi mondial pour faire en sorte que chaque fille, dans chaque village, aille à l'école et bénéficie d'un bon apprentissage.

L'éducation des filles est ce qui se rapproche le plus d'une solution miracle pour résoudre certains des problèmes les plus complexes du monde. Nous devons reconnaître que le droit à l'éducation est un droit inhérent aux jeunes filles, un droit qui doit rester au centre des préoccupations. »

