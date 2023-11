Indice de bonheur au travail d'ADP Canada : les travailleurs au Canada plus heureux à l'approche des fêtes





Le mois de novembre voit une augmentation de la satisfaction des travailleurs à travers le pays, et le Québec redevient la région plus heureuse.

TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - L'Indice mensuel de bonheur au travail d'ADP Canada (l'« Indice ») démontre une augmentation dans le bonheur des travailleurs au pays en novembre. Les baby-boomers (7,2/10) conservent la première place en tant que la génération la plus heureuse pour le 9e mois consécutif, tandis que le Québec (7,0/10) reprend le titre de la région la plus heureuse à la Colombie-Britannique (6,9/10).

Le score national de bonheur au travail pour le mois de novembre 2023 est de 6,8/10, une augmentation de +0,1 points comparativement au mois d'octobre.

« Comme nous avons pu le remarquer au fil de l'année, les changements de saison peuvent influencer les niveaux de bonheur. Cette légère hausse dans le score national de bonheur au travail pourrait suggérer que les jours de congés à venir et le temps passé avec ses proches aiderait à contrer les jours moroses de la fin d'automne, déclare Shawna Gee, directrice du marketing d'ADP Canada. Alors que la saison des fêtes peut être un moment de joie pour plusieurs, elle peut aussi entraîner des niveaux de stress élevés en raison des échéances de fin d'année qui approchent à grands pas. Quelques indicateurs potentiels dont les employeurs devraient se méfier à l'approche des fêtes peuvent inclure, sans s'y limiter, un manque de concentration, des changements de comportement ou de qualité de performance, voire l'absentéisme. »

Faits saillants de l'Indice de bonheur au travail de novembre 2023

Score national de bonheur au travail 6,8/10 (+0,1)*

6,8/10 (+0,1)* Ventilation des indicateurs Indicateur primaire : 7,0/10 (+0,1)* Indicateurs secondaires : Équilibre travail-vie personnelle?: 7,0/10 (+0,1)* Reconnaissance et soutien?: 6,7/10 (NC)* Rémunération et avantagez sociaux : 6,3/10 (NC)* Options d'avancement de carrière?: 6,1/10 (NC)*



L'Indice de novembre révèle un indicateur primaire de bonheur au travail en hausse, venant se loger à 7,0/10, soit une augmentation de +0,1 point par rapport à octobre, reflétant le fait que 47 % des travailleurs au pays expriment une satisfaction dans leur rôle et responsabilités présentes. L'indicateur secondaire principal demeure l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, avec un score de 7,0/10 : la seule autre période où ce score avait enregistré un résultat aussi élevé était août de cette année.

L'Indice de novembre montre également que la génération des baby-boomers (7,2/10) continue d'occuper la première place en tant que génération la plus heureuse pour le 9e mois consécutif, suivie par la génération Z, à 6,9/10. Les résultats régionaux révèlent également que le Québec (7,0/10) reprend son titre de province la plus heureuse. La Colombie-Britannique (6,9/10), ancienne détentrice du titre, est maintenant à égalité avec le Canada atlantique (6,9/10), en deuxième place.

Score national de bonheur au travail : aper ç u g é n é rationnel ?

Baby-boomers (59+) : 7,2/10 (-0,1)*?

7,2/10 (-0,1)*? La génération Z (18-26) : ?6,9/10 (+0,1)*

?6,9/10 (+0,1)* Les milléniaux (27-42) : ?6,8/10 (NC)*

?6,8/10 (NC)* La génération X (43-58) :?6,6/10 (+0,1)*

?

Aperçu des scores régionaux de bonheur au travail ?

Q uébec ?:? 7,0/10 (+0,1)*?

?:? 7,0/10 (+0,1)*? Colombie-Britannique : ?6,9/10 (-0,3)*

?6,9/10 (-0,3)* Canada atlantique :?6,9/10?(+0,1)*

:?6,9/10?(+0,1)* Sask/ Manitoba : ?6,8/10?(+0,3)*

?6,8/10?(+0,3)* Ontario :?6,7/10 (+0,2)*?

:?6,7/10 (+0,2)*? Alberta :?6,6/10 (-0,3)*?

« Bien que le niveau de bonheur des travailleurs augmente ce mois-ci, il est crucial que les employeurs contribuent d'aider à élever le moral et à réduire le stress en milieu de travail à l'approche de la saison des fêtes. Cela peut être réalisé en célébrant les succès, en fixant des objectifs pour maintenir les équipes sur la bonne voie, tout en encourageant la prise de congés et en instaurant des pauses bien-être pendant la journée de travail », conclut madame Gee.

* Variation par rapport aux scores de octobre 2023

À propos de la méthodologie de l'Indice de bonheur au travail?

L'Indice de bonheur au travail est mesuré mensuellement au moyen d'un sondage administré par Maru Public Opinion au nom d'ADP Canada et est réalisé par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. L'enquête est menée au cours de la première semaine de chaque mois déclaré à des fins de cohérence et demande à plus de 1 200 adultes canadiens employés sélectionnés au hasard (y compris des employés et des travailleurs indépendants) qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada d'évaluer une série de facteurs liés au lieu de travail, sur une échelle de 1 à 10. Les écarts dans ou entre les totaux par rapport aux tableaux de données sont dus à l'arrondissement.??

Les résultats sont pondérés selon l'éducation, l'âge, le genre et la région (et au Québec, la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Il s'agit de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 2,8 %, 19 fois sur 20.??

L'Indice continuera d'être publié le dernier mercredi du mois, les prochains résultats devant être publiés le mercredi 27 décembre 2023.???

