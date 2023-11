Les Producteurs d'oeufs du Canada sont reconnus pour leur culture d'entreprise de premier ordre par un prix national de Waterstone Human Capital





OTTAWA, ON, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Les Producteurs d'oeufs du Canada ont une fois de plus été reconnus comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada par Waterstone Human Capital. Pour une quatrième année consécutive, l'organisme reçoit ce prix, un honneur qu'il reçoit depuis 2014. Ce programme national reconnaît les organisations canadiennes de premier ordre qui favorisent une solide culture d'entreprise qui aide à maintenir un avantage concurrentiel et un environnement positif.

« C'est le travail acharné de toute notre équipe que nous célébrons aujourd'hui et le rôle actif qu'elle joue dans la défense d'une culture d'entreprise exceptionnelle qui repose sur une approche axée sur la collaboration, la mobilisation et le dialogue », a déclaré Drew Black, chef de la direction des Producteurs d'oeufs du Canada. « C'est cet engagement commun envers notre environnement de travail qui nous distingue et qui permet à notre équipe de remplir notre mission d'être un chef de file de l'avenir agricole du Canada. »

Ayant remporté plusieurs reconnaissances antérieures, les Producteurs d'oeufs du Canada se joignent à d'autres organisations de premier plan en se taillant une place au panthéon des organisations ayant les cultures d'entreprise les plus admirées du Canada. Le prix arrive à point nommé alors que les Producteurs d'oeufs du Canada ont lancé une feuille de route de la culture dirigée par les employés, qui décrit des dizaines d'initiatives et des points de contact réguliers qui mobilisent davantage le personnel et mettent l'accent sur l'appropriation partagée de la culture à l'échelle de l'organisation. La feuille de route de la culture complète les programmes existants, comme les congés payés pour faire du bénévolat dans la collectivité, un ensemble complet d'avantages sociaux et une approche personnalisée du perfectionnement professionnel, qui ont valu aux Producteurs d'oeufs du Canada la réputation d'employeur de choix.

« Les dirigeants et les organisations récompensés cette année élaborent quotidiennement et activement une culture alignée sur leur raison d'être et leurs valeurs, et contribuent à faire de la culture un avantage concurrentiel », affirme Marty Parker, président et chef de la direction de Waterstone Human Capital et président du programme Canada's Most Admiredtm. « Au nom de Waterstone Human Capital et de nos partenaires, nous sommes impatients de célébrer les lauréats de cette année et l'impact de la culture sur leur réussite. »

Cette dernière reconnaissance fait partie d'une série de distinctions qui soulignent l'engagement des Producteurs d'oeufs du Canada envers ses employés. L'organisme figure également parmi les meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale depuis onze années consécutives et a été reconnu comme un employeur qui soutient et forme les jeunes au début de leur carrière.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts de plus de 1 200 producteurs d'oeufs réglementés et familles de producteurs de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

Au sujet de Waterstone Human Capital

Chez Waterstone Human Capital, nous inspirons les organisations à bâtir des équipes et des cultures d'entreprise de haute performance. Nous sommes une société de services professionnels en gestion de culture du capital humain de premier plan qui travaille avec des organisations à forte croissance qui ont l'esprit d'entreprise et qui considèrent la culture comme leur plus grand atout. Nous aidons les organisations à libérer le pouvoir de leur culture d'entreprise pour stimuler la croissance et le rendement grâce à notre pratique de recherche et de recrutement des meilleurs cadres et par le biais du Waterstone Culture Institute, une ressource éprouvée pour les organisations qui cherchent des services de transformation de la culture, de mesure et de conseil en matière de culture, d'évaluation du leadership, et de perfectionnement du leadership et des équipes. Waterstone est également le fondateur des programmes de prix les plus convoités du Canada. Ces programmes nationaux reconnaissent chaque année les organisations, les directeurs généraux et les dirigeants des personnes et de la culture canadiens de premier plan qui favorisent des cultures d'entreprise qui améliorent le rendement et aident à maintenir un avantage concurrentiel. Pour en savoir plus, consultez waterstonehc.com ou canadasmostadmired.com .

