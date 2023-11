FuturMaster lance "Forecast at Scale" et ouvre une nouvelle ère dans la planification de la demande





FuturMaster, leader des solutions de Supply Chain Planning, dévoile aujourd'hui son innovation de rupture, "Forecast at Scale". Associant le Machine Learning à une capacité sans précédent de traitement de vastes volumes de données, "Forecast at Scale" permet aux entreprises de réduire la volatilité en exploitant la demande plus près des consommateurs. Elle prend également en compte les variables externes ayant un impact sur la demande, telles que les conditions météorologiques, les événements et les tendances sur les réseaux sociaux. La technologie "Forecast at Scale" marque un tournant dans l'utilisation des données plus près des consommateurs, souvent sous-utilisées dans les pratiques actuelles. Elle permet aux entreprises d'utiliser ces données comme un atout stratégique, en améliorant considérablement le retour sur investissement et en offrant un avantage concurrentiel dans la prise de décision data-driven.

Gilles Lefebvre, directeur Produit et R&D chez FuturMaster, commente : "Nous sommes ravis de présenter 'Forecast at Scale' de FuturMaster, une innovation qui redéfinit la planification de la demande et s'aligne sur notre vision d'aider les entreprises à exploiter la complexité de leur supply chain et à la transformer en avantages concurrentiels. 'Forecast at Scale' permet aux entreprises de prospérer dans le contexte actuel de volatilité et d'incertitude".

Principales caractéristiques de "Forecast at Scale" :

- Big Data Processing : Combine le stockage distribué et le traitement massivement parallèle pour gérer efficacement de vastes volumes de données.

- Système de sélection dynamique des modèles de prévision : Ce système classe les produits et les sites en fonction de modèles de vente spécifiques, tels que les ventes saisonnières, stationnaires ou discrètes. Il sélectionne ensuite un ensemble de modèles de prévision adaptés à chaque catégorie. Grâce à l'intelligence artificielle, le système détermine et applique automatiquement le modèle de prévision le mieux adapté à chaque produit et à chaque site, ce qui garantit une fiabilité et une efficacité optimales des prévisions.

- Intégration des variables externes pilotée par l'IA : L'intelligence artificielle permet d'évaluer et d'intégrer de manière autonome des variables externes pertinentes dans l'analyse de chaque produit et de chaque site en fonction du modèle de vente. Elle transforme les données brutes pertinentes en informations actionnables, ce qui permet d'obtenir une vue d'ensemble des performances de chaque produit et de chaque site et d'améliorer la fiabilité des prévisions.

- Capacités OLAP et d'ajustement en temps réel : Permet une analyse instantanée et des ajustements de prévisions à la volée, même avec des ensembles de données volumineux, ce qui facilite l'élaboration de stratégies business plus agiles et mieux éclairées.

Bloom Demand Planning de FuturMaster, désormais enrichi de "Forecast at Scale", est disponible pour les clients nouveaux et existants, marquant une nouvelle étape dans l'engagement de FuturMaster à devenir leader de l'innovation dans le supply chain planning.

Pour en savoir plus, regardez la session live de FuturMaster en cliquant ici ou visitez www.futurmaster.com.

À propos de FuturMaster :

FuturMaster est un éditeur de logiciels de premier plan spécialisé dans les solutions de Supply Chain Planning et de Trade Promotions Management and Optimization (TPx). Avec sa plateforme Bloom, FuturMaster aide les entreprises à "exploiter" la complexité de leur supply chain pour stimuler la croissance, l'agilité, la résilience et la performance. Pour plus d'informations, visitez le site www.futurmaster.com.

