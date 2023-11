Style3D s'associe à l'école de mode parisienne MODART International pour promouvoir l'enseignement de la 3D et du design assisté par ordinateur.





PARIS, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Style3D, société innovante de technologie de la mode fournissant des logiciels de conception 3D et des plateformes collaboratives, est ravie d'annoncer sa nouvelle collaboration avec MODART International Paris, l'une des plus prestigieuses écoles de mode de France. . Ce partenariat permettra d'intégrer les solutions numériques de Style3D dans le cursus de MODART afin d'améliorer les résultats d'apprentissage et d'aligner la formation éducative avec l'accélération de l'industrie de la mode dans les flux de travail numériques.

Selon la directrice Marie Cherifi, MODART a procédé à des évaluations approfondies des solutions numériques existantes et a choisi Style3D pour son interface intuitive, l'ultra-réalisme de ses simulations ainsi que ses performances inégalées pour faciliter la conception de vêtements en 3D. En recourant à la technologie de Style3D, MODART vise à aider les étudiants à rationaliser le processus créatif, à promouvoir la durabilité par la réduction des déchets et à doter les diplômés de compétences technologiques de premier plan très recherchées par les employeurs du secteur de la mode.

La collaboration a déjà commencé en juin dernier ; un groupe expérimental d'étudiants de 5e année a utilisé Style3D pour créer des collections de mode en 3D ultra-réalistes. MODART est en train de développer un programme de master pionnier de stylisme de mode 3D/ digital qui intégrera également une formation conséquente au logiciel Style3D.

« Nous voulons fournir aux étudiants les meilleurs outils du marché et les compétences avancées nécessaires pour réussir en tant que professionnels dans l'industrie de la mode en constante évolution » a déclaré la directrice Marie Cherifi. « "Style3D est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché et répond à la demande de l'ensemble de l'écosystème de la mode »

Mme Cherifi a également souligné le soutien de l'équipe de Style3D, qui a apporté une aide personnalisée pour répondre aux besoins éducatifs spécifiques de MODART, en particulier la directrice des ventes de Style3D, Valérie Brunet.

Avec plus de 2 000 anciens élèves travaillant dans tous les secteurs de la mode mondiale, notamment dans les grandes maisons de luxe mondiale, l'influence de MODART est considérable. Style3D est convaincu que ce partenariat accélèrera l'objectif de MODART d'être le fer de lance de la transformation digitale dans l'ensemble de la chaîne de production de la mode.

