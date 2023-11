Réaction de la FTQ aux amendements déposés dans le cadre de l'étude détaillée du projet de loi n° 15





MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - La FTQ prend acte des amendements déposés par le gouvernement concernant le projet de loi no 15, lesquels font, entre autres, passer le nombre de catégories d'emploi du réseau de la santé et des services sociaux de quatre à six. Elle prendra le temps de bien examiner l'ensemble des amendements et les impacts qu'ils pourraient entraîner sur la population et les membres de ses syndicats affiliés dans le réseau, soit le SCFP-Québec et le SQEES-298.

«?Depuis 20 ans, les syndicats sont déjà passés à travers deux fusions d'unités d'accréditations dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les impacts ont été catastrophiques. La dernière chose dont le Québec a besoin c'est d'un autre bouleversement qui viendra encore fragiliser le système de santé. Les Québécoises et les Québécois n'ont rien à gagner d'une autre période de maraudage. Celles-ci et ceux-ci souhaitent de vraies solutions afin d'avoir accès à un médecin de famille, d'être soignés dans des délais raisonnables et de diminuer les délais aux urgences?», explique la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Selon la FTQ, le gouvernement peut atteindre les objectifs du projet de loi tout en maintenant telles quelles les unités d'accréditations et les catégories d'emploi. La centrale estime qu'il n'est pas trop tard pour réellement trouver des solutions et reste disponible pour en discuter avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il faut se donner le temps de bien faire les choses.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

28 novembre 2023 à 16:59

