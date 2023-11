Pylontech et BloombergNEF publient conjointement un livre blanc sur le marché mondial du stockage d'énergie résidentiel





SHANGHAI, le 28 nov. 2023 /CNW/ -- Pylontech et BloombergNEF (BNEF) ont franchi une étape importante dans l'avancement de l'industrie du stockage d'énergie grâce à la publication conjointe d'un livre blanc détaillé intitulé « Scaling the Residential Energy Storage Market » lors du sommet BNEF de Shanghai le 27 novembre. Cet effort de collaboration souligne le partenariat étroit entre les deux entités, et plus particulièrement leur engagement commun à faire progresser le secteur de l'énergie et à contribuer aux initiatives mondiales de transition énergétique.

L'industrie du stockage d'énergie résidentiel a connu une croissance rapide au cours des dernières années. Cependant, des questions demeurent sur le choix des produits, la chaîne de valeur de l'industrie et les politiques et les modèles d'affaires qui permettront aux propriétaires de batteries résidentielles de déterminer la valeur de la flexibilité qu'ils pourraient offrir au sein du réseau. Le livre blanc examine ces questions en profondeur, en analysant l'état actuel du marché résidentiel et en prévoyant les développements futurs.

Le livre blanc comprend une analyse complète de la valeur du stockage d'énergie résidentiel selon plusieurs angles. En plus d'offrir des avantages économiques aux utilisateurs et de leur donner la capacité de gérer l'énergie de manière autonome, le stockage d'énergie résidentiel peut fournir des services essentiels au réseau électrique en tant que composante intégrale de l'énergie distribuée. Cela aide la société à explorer des méthodes plus efficaces de distribution de l'énergie, en établissant au bout du compte un nouveau réseau énergétique flexible, stable et fiable.

Le livre blanc souligne l'importance de la collaboration mondiale au sein de la chaîne de valeur de l'industrie. Certaines entreprises chinoises ont obtenu des avantages à long terme sur le plan des technologies et de la fabrication dans les domaines des éléments de batterie, des modules de batterie, de la gestion optimisée des batteries, et plus encore. À l'inverse, certaines entreprises étrangères locales possèdent des capacités de déploiement plus solides, ce qui leur permet d'offrir des services d'agrégation et de négociation de produits énergétiques. La collaboration entre les deux entreprises permet d'offrir des avantages complémentaires, maximisant ainsi la valeur du stockage d'énergie résidentiel.

Pylontech est un chef de file novateur de l'industrie reconnu mondialement et misant sur plus d'une décennie d'expérience bien enracinée, en particulier dans le secteur du stockage d'énergie résidentiel. BloombergNEF est un fournisseur de services de recherche faisant autorité qui se spécialise dans l'analyse des tendances énergétiques futures. Leur effort de collaboration dans la publication du livre blanc mondial sur le stockage résidentiel offre de profondes perspectives pour l'industrie, favorisant l'innovation et la collaboration, et contribuant collectivement au développement d'un marché mondial du stockage résidentiel durable.

Pour lire le livre blanc, cliquez ici : https://bit.ly/3sPhVRo

À propos de BloombergNEF

BloombergNEF (BNEF) est un fournisseur de services de recherche stratégique couvrant les marchés mondiaux des produits de base et les technologies perturbatrices qui favorisent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Ses spécialistes évaluent les voies d'adaptation des secteurs de l'électricité, des transports, de l'industrie, du bâtiment et de l'agriculture à la transition énergétique. BNEF aide les professionnels des opérations sur marchandises, de la stratégie d'entreprise, de la finance et des politiques à faire face au changement et à créer des occasions.

À propos de Pylontech

Pylontech (code boursier : 688063) a été fondée en 2009 en tant que fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie et est devenue la première société cotée en bourse en Chine en 2020 se concentrant principalement sur le stockage d'énergie comme activité de base. Pylontech intègre la chaîne industrielle grâce à ses solides capacités de recherche et développement et à sa vaste expertise en matière de fabrication, allant des cellules aux systèmes de gestion des batteries, en passant par l'intégration aux systèmes. Ses produits et solutions sont présents dans plus de 80 pays et régions, dont plus d'un million de systèmes de stockage d'énergie qui ont été mis en service avec succès. En 2022, S&P Global Commodity Insights a classé Pylontech au premier rang des fournisseurs de systèmes résidentiels de stockage d'énergie par batterie.

