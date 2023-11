Retour de la conférence The Future of Electrification pour la troisième année consécutive





ZAPI GROUP, leader mondial de l'électrification des véhicules, a annoncé les dates de 2024 de sa conférence virtuelle Future of Electrification qui aura lieu les 7 et 8 février 2024. Après le succès des deux premières années, la conférence réunira des leaders de l'industrie et des experts de l'électrification des véhicules industriels et commerciaux afin de discuter des étapes pratiques pour parvenir à une réalité entièrement électrique.

Présentée par ZAPI GROUP, leader dans le domaine de l'électrification depuis 1975, la conférence offrira un aperçu des dernières technologies, des tendances industrielles et des facteurs géopolitiques et réglementaires à l'origine de la révolution de l'électrification. Le marché de l'automobile grand public étant à la pointe de l'adoption de l'électricité, l'événement facilitera les conversations sur la voie pratique de l'électrification des véhicules et machines industriels et commerciaux.

« Nous collaborons efficacement avec nos clients dans des secteurs tels que la construction, l'e-mobilité commerciale et la manutention afin d'obtenir une large adoption sur tous les marchés industriels moteurs. Notre objectif consiste à concrétiser le rêve électrique », a indiqué Lloyd Gomm, directeur du marketing mondial de ZAPI GROUP. « Nous nous réjouissons d'organiser notre troisième événement virtuel annuel, qui nous donnera l'occasion de discuter des défis et des opportunités que nous partageons avec des leaders d'opinion dans le domaine de l'électrification. »

Les participants s'attendent à un programme dynamique qui comprend une présentation principale du futuriste renommé Stefan Hyttfors intitulée Electrification as the Catalyst for a New Era et une présentation spéciale sur l'avenir du sport automobile avec l'équipe de course Maserati MSG de la Formule E. Des présentateurs d'organisations de premier plan notamment Ubiquicom, RISE AB, Discover Energy Systems, Flux Power, Trojan Battery, Stafl Systems, Inventus Power et SUNCAR AG se joignent à l'équipe du GROUPE ZAPI pour partager leurs visions, leurs défis et leurs réussites dans leurs parcours vers un monde tout électrique. Becky Schultz, vice-présidente du contenu de KHL Power Group, Darrell Proctor, rédacteur en chef adjoint de Power Magazine, et Sara Jensen, rédactrice en chef technique de Power & Motion, mettront à profit leur expérience et leurs points de vue dans tous les secteurs pour animer certaines des tables rondes de l'événement.

La participation à l'événement The Future of Electrification 2024 est maintenant ouverte et est gratuite. Veuillez consulter le site www.futureofelectrification.orgpour vous inscrire et pour obtenir plus d'informations.

À propos de ZAPI GROUP

ZAPI GROUP assure la transition vers un avenir entièrement électrique grâce à un portefeuille de produits hautement intégrés, notamment des contrôleurs de mouvement, des moteurs électriques, des chargeurs de batterie à haute fréquence et des logiciels de navigation autonome destinés à être utilisés dans des véhicules entièrement électriques et hybrides. En tant que leader mondial de l'électrification avec une expérience approfondie des systèmes, des innovations de pointe et une obsession pour la réussite des clients, ZAPI GROUP compte aujourd'hui plus de 1 500 employés dans le monde entier avec un chiffre d'affaires annuel total de plus de 600 millions de dollars US. Pour plus d'informations, visitez le site www.zapigroup.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 novembre 2023 à 12:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :