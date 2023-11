Armis publie la mise à jour du quatrième trimestre de sa plateforme Armis Centrixtm





Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la version 23.3 de la plateforme Armis Centrixtm. De nouvelles intégrations améliorées, utilisant le moteur d'intelligence des actifs IA d'Armis, renforcent la capacité des organisations à combiner stratégiquement des données exhaustives et une intelligence sophistiquée pour piloter efficacement les processus et les résultats clés en matière de sécurité. L'automatisation des tickets pour la priorisation et la mesure corrective des vulnérabilités et l'amélioration de la gestion des alertes sont quelques-unes des évolutions dont les clients bénéficieront.

En outre, des améliorations ont été ajoutées à la solution Armis Centrixtm Connected Medical Device Security en mettant l'accent sur les consommateurs du secteur biomédical afin de les aider à gérer et à surveiller plus efficacement les actifs médicaux. Les améliorations apportées à la solution de sécurité Armis Centrixtm OT/IoT augmentent la couverture vers plus de cas d'utilisation et s'intègrent avec plus de fournisseurs OT pour augmenter l'échelle et la visibilité à travers différents réseaux OT.

« Armis fonctionne au rythme de ses clients, en développant de nouvelles fonctionnalités pour notre plateforme en fonction des voies de croissance des clients et des défis auxquels ils sont confrontés », indique Dana Gilboa, directrice des produits, Armis. « Cette version enrichit les cas d'utilisation et les boîtes à outils individuelles que les organisations peuvent utiliser par le biais de la plateforme dans le cadre de la gestion de leur surface d'attaque. Grâce à de nouvelles techniques de découverte d'actifs qui s'ajoutent à l'analyse du trafic réseau et aux intégrations existantes, les entreprises peuvent continuer à adopter une position proactive en matière d'analyse des risques et de la surface d'attaque. »

La version 23.3 lance également une nouvelle interface consommateur, plus intuitive, qui comprend des améliorations majeures du tableau de bord et des rapports, ainsi qu'une nouvelle prise en charge du mode sombre. Des améliorations de l'expérience consommateur ont aussi été introduites avec de nouvelles fonctionnalités, notamment une meilleure gestion des collecteurs, des frontières, de la découverte des réseaux et des intégrations - ce qui permettra d'accélérer considérablement, et aussi d'automatiser, les charges de cas afin d'améliorer les performances des équipes.

La version 23.3 amène également des améliorations significatives aux cas d'utilisation SOC, y compris des améliorations dans les alertes qui permettent aux équipes réparties dans le monde entier de mener des enquêtes indépendamment de leur emplacement.

Armis Centrixtm, la plateforme de gestion de la cyber-exposition, est alimentée par le moteur d'intelligence des actifs piloté par l'IA d'Armis, qui voit, protège et gère en temps réel des milliards d'actifs dans le monde entier. Armis Centrixtm est une plateforme transparente, sans friction et basée sur le cloud qui atténue de manière proactive tous les risques liés aux cyberactifs, remédie aux vulnérabilités, bloque les menaces et protège l'ensemble de la surface d'attaque. Pour plus d'informations sur notre plateforme, veuillez consulter : Armis Centrixtm.

Armis Centrixtm est modéré FedRAMP et autorisé DoD IL4.

À propos d'Armis

Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, protège l'ensemble de la surface d'attaque et gère le cyber-risque d'une entreprise en temps réel. Dans un monde sans périmètre qui évolue rapidement, Armis garantit que les entreprises peuvent identifier, protéger et gérer en permanence toutes leurs ressources critiques. Les entreprises du Fortune 100, 200 et 500, les gouvernements ainsi que les organismes étatiques et locaux font confiance à Armis pour protéger et sécuriser les infrastructures critiques, l'économie et la société 24/7. Armis est une société privée basée en Californie.

