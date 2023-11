Selon une étude de la MGMA et de Laserfiche, les dirigeants du secteur des soins de santé considèrent l'automatisation et l'épuisement professionnel comme les principaux moteurs de l'intégration des technologies





Une nouvelle étude menée par la Medical Group Management Association (MGMA) et Laserfiche Laserfiche ? important fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus d'affaires - révèle que les principales priorités de la plupart des organisations de soins de santé lorsqu'elles envisagent des technologies d'intégration sont l'élimination du travail manuel, l'atténuation de l'épuisement des cliniciens/travailleurs et le gain de temps.

« Le secteur de la santé est bouleversé par la croissance des visites virtuelles, les attentes d'un accès plus personnel et plus rapide aux résultats cliniques et aux soins des patients, plus la montée en puissance de l'IA », a indiqué Grace Nam, responsable des solutions stratégiques, soins de santé, chez Laserfiche. « Ces tendances ont engendré un défi florissant de gestion, de traitement et d'exploitation d'une inondation de données qui nécessitent une collaboration interfonctionnelle et incluent souvent des organisations externes telles que des laboratoires et d'autres médecins. »

L'étude menée auprès d'administrateurs de cabinets médicaux, de médecins, de responsables de la facturation et du codage et de travailleurs des technologies de l'information en santé (HIT) a permis de connaître leur point de vue sur les dossiers médicaux électroniques (DSE) ou les systèmes de gestion de cabinet (PM), l'automatisation des activités et bien plus encore. Il ressort du rapport que la plupart des organisations de soins de santé n'envisagent pas de passer à un nouveau système de DSE ou de gestion de cabinet et que près de 80 % des personnes interrogées ont noté leur système de DSE actuel comme étant « très bon » ou « bon ». Pourtant, lorsqu'il s'est agi d'évaluer les attributs individuels des systèmes de DSE, ces notes ont chuté. La moitié seulement des répondants ont noté que leur système de DSE était « très bon » ou « bon » pour le gain de temps ; 47 % ont indiqué qu'il était très bon ou bon pour le gain d'argent ; et 40 % seulement ont indiqué qu'il était très bon ou bon pour l'atténuation de l'épuisement professionnel des cliniciens/travailleurs.

« Les organisations en manque de temps ont besoin de technologies intégrées pour extraire la valeur des données sans ajouter à la longue liste des tâches manuelles pour des employés déjà débordés », a ajouté M. Nam. « Les investissements réalisés dans des systèmes qui permettent l'automatisation des processus métier tout en facilitant la gouvernance de l'information sont essentiels à la capacité des organisations de soins de santé à exploiter les données et à fidéliser les employés tout en offrant une expérience moderne aux patients ». Le soutien du back-office - y compris la facturation médicale et le codage, et la collaboration avec les compagnies d'assurance tierces - pour améliorer la rapidité et la précision sera essentiel pour les paiements à temps qui ont un impact sur les revenus. »

« Le secteur des soins de santé et son avenir dépendent directement de la capacité à gérer et à prendre des décisions basées sur des données afin d'offrir des soins de qualité aux patients », indique le rapport. « La quantité de données générées dans le secteur de la santé progresse d'environ 47 % par an, et la nécessité de gérer les volumes croissants d'enregistrements d'une manière sécurisée et conforme est indéniable. »

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le premier fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus métier. Grâce aux flux de travail, aux formulaires électroniques, à la gestion des documents, aux intégrations et aux analyses, la plateforme Laserfiche® centralise les informations, structure les données cliniques et rationalise les processus administratifs afin que les professionnels de la santé puissent se concentrer sur la prestation des meilleurs soins aux patients.

Depuis plus de 30 ans, Laserfiche sert les organisations du secteur de la santé en tant que système de confiance pour la gestion des documents et des dossiers, permettant aux professionnels médicaux de récupérer rapidement les dossiers en cas de besoin, avec des outils de sécurité et de conformité robustes pour prendre en charge la conformité HIPAA et la confidentialité des patients. En rationalisant la paperasserie, les informations et les données à l'aide de formulaires numériques et de flux de travail automatisés, Laserfiche permet à l'administration, aux cliniciens et aux médecins d'éliminer les tâches manuelles répétitives, de gagner en visibilité dans les opérations, de soutenir une approche holistique des soins aux patients et de se concentrer sur l'amélioration des résultats pour les patients. Les solutions préconstruites et les intégrations avec des applications d'entreprise communes et spécifiques à l'industrie étendent encore davantage les initiatives de transformation numérique des organisations.

Aujourd'hui, l'approche cloud-first de Laserfiche intègre des innovations en matière d'apprentissage automatique et d'IA, soutenant les organisations de soins de santé dans l'autonomisation du personnel, la rationalisation de l'expérience des patients, la prise en charge de la conformité HIPAA et la fourniture de la meilleure expérience possible pour les patients.

Apprenez-en davantage sur laserfiche.com/solutions/healthcare.

