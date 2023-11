Services financiers Innovation CIBC fournit des facilités de crédit de premier rang à Parsec Automation





Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a fourni des facilités de crédit de premier rang pour soutenir l'investissement stratégique de BVP Forge et financer la recapitalisation de Parsec Automation, une plateforme logicielle de gestion des opérations manufacturières de premier plan.

Parsec Automation permet aux entreprises manufacturières d'optimiser les processus de fabrication, de maximiser l'utilisation des actifs et de réduire les délais d'exécution. Son logiciel est utilisé dans des milliers d'usines au sein des secteurs de l'automobile, des sciences de la vie, des produits emballés et d'autres secteurs verticaux dans plus de 130 pays.

« Nous sommes heureux de travailler avec Services financiers Innovation CIBC, une équipe qui comprend notre engagement envers l'innovation et l'excellence, a déclaré Eddy Azad, fondateur et chef de la direction de Parsec Automation. Notre logiciel TrakSYS MES est à l'avant-garde des progrès importants réalisés dans les opérations de fabrication, la qualité et la durabilité. La nature dynamique et en forte croissance de notre entreprise exige un solide partenaire bancaire qui comprend nos besoins et peut nous offrir le soutien nécessaire pour nous propulser vers l'avant. Nous nous réjouissons à l'idée de réaliser de grands succès ensemble. »

« Nous sommes heureux de travailler avec Parsec Automation et de soutenir sa mission de simplification des opérations de fabrication, en particulier alors que les fabricants du monde entier se concentrent sur la numérisation, a déclaré Youssef Kabbani, directeur général, Services financiers Innovation CIBC. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Parsec Automation et BVP Forge alors que ces sociétés continuent d'élargir leur plateforme à l'échelle mondiale. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Parsec Automation

Parsec est le développeur de TrakSYS, une application logicielle de gestion des opérations éprouvée et une plateforme de solutions conçue pour améliorer considérablement les processus de fabrication. Parsec s'engage à offrir des produits et des solutions de premier plan à notre communauté mondiale de clients pour les aider à optimiser leurs opérations de fabrication. Il existe des milliers d'usines TrakSYS partout dans le monde au sein d'une grande variété de secteurs. TrakSYS aide les fabricants à maximiser l'utilisation et l'efficacité des actifs, à accroître la capacité sans nouvel équipement, à réduire les coûts de production et les délais d'exécution, et à améliorer la rentabilité. Pour en savoir plus sur Parsec et TrakSYS, visitez le site Web de l'entreprise au https://parsec-corp.com (en anglais seulement).

