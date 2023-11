#ACHETEZFÉMININ : Femmes de marque lance une campagne nationale pour encourager le soutien aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes au Canada pour la saison des Fêtes





Un répertoire en ligne permet d'accéder rapidement aux marques de produits et de services détenues et/ou dirigées par des femmes à travers le Canada .





La campagne de promotion #ACHETEZFÉMININ met de l'avant des entreprises fondées par des femmes, notamment Blume, Corner Collection, Dermapure, Ecksand, Everist, Poppy Barley , The Unscented Company, Yukon Soaps Company, et bien d'autres.

MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - En cette période des Fêtes, Femmes de marque (The Brand is Female) est ravie d'annoncer le lancement de son répertoire et de sa campagne Achetez féminin afin de célébrer et soutenir l'entrepreneuriat féminin. Alors que les Canadien-nes prévoient dépenser un montant considérable, c'est-à-dire 20 milliards de dollars, pour leurs cadeaux des Fêtes cette saison, Femmes de marque souhaite les encourager à consacrer une plus grande partie de leur budget des Fêtes au soutien des entreprises détenues et/ou dirigées par des femmes.

Au Canada, où seulement 18 % des entreprises sont détenues majoritairement par des femmes et où plus de 99 % sont des petites et moyennes entreprises (PME), Femmes de marque cherche à mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures. Cela inclut un écart de financement substantiel où le financement des entreprises détenues par des hommes dépasse celui des entreprises détenues par des femmes d'environ 150 %. Ces défis sont amplifiés pour les femmes autochtones, les femmes noires, les femmes 2SLGBTQ+ et les femmes handicapées.

Eva Hartling, fondatrice et présidente de Femmes de marque, explique la vision de l'initiative, déclarant : « Notre objectif est d'offrir une plateforme où les entreprises

détenues par des femmes de divers horizons peuvent être célébrées et soutenues. Avec les dépenses des Fêtes déjà en cours, nous voulons que tous les Canadien-nes aient un impact positif avec leurs achats en leur offrant un espace facile pour acheter auprès d'entreprises détenues et dirigées par des femmes. Il s'agit d'un pas vers l'avancement de l'équité des sexes et la participation des femmes à l'économie, bénéficiant à l'économie du pays dans son ensemble. »

Le répertoire Achetez féminin comprend une sélection d'entreprises de partout au Canada, mettant l'accent sur la responsabilité environnementale et sociale, tout en mettant en lumière les entreprises détenues par des femmes BIPOC.

La vision de Marilyne Gagné : cultiver la confiance et inspirer les femmes en affaires

Marilyne Gagné, fondatrice et présidente de Dermapure, le plus grand réseau de cliniques de médecine esthétique au Canada, met l'accent sur l'impact plus large du soutien aux entreprises dirigées par des femmes :

« En tant que femme entrepreneure, je connais bien les défis et les triomphes inhérents à la création d'une entreprise. Chaque jour, mon engagement à avoir un impact positif sur la confiance en soi des femmes s'étend à l'amélioration et au développement des compétences de leadership des femmes de mon équipe. Au-delà de notre cercle immédiat, soutenir d'autres femmes n'est pas seulement une question d'égalité des sexes - c'est un investissement dans des perspectives diverses, promettant un avenir plus radieux et plus équitable. Soutenir les entreprises dirigées par des femmes est une étape importante vers la réalisation de cette vision. »

Le parcours de la petite entreprise de Karen Danudjaja : l'impact de votre soutien sur Blume

Chaque achat fait une différence en soutenant les petites entreprises, soulignant l'impact que les Canadiens peuvent avoir en réfléchissant à l'endroit où ils dépensent leur argent. Karen Danudjaja, cofondatrice et PDG de Blume, une marque de lattés à base de super-aliments, réfléchit sur son parcours vers le succès :

« C'est incroyable de penser que ma petite entreprise, qui a commencé dans ma cuisine, est maintenant présente dans des endroits du monde entier, atteignant plus de 4 000 étagères, y compris Whole Foods et Target. Mais, comme de nombreuses autres petites entreprises, le voyage se poursuit et le soutien est toujours nécessaire. Les consommateurs qui choisissent d'acheter nos produits font une immense différence pour nous - ce n'est pas simplement une transaction ; c'est ce qui nous permet de poursuivre notre mission, qui est de rendre des options de produits bons pour la santé accessibles à tous. Cette saison des Fêtes et au-delà, chaque geste - qu'il s'agisse d'un achat, d'un commentaire, d'une recommandation ou d'un suivi - contribue au succès d'entreprises comme la nôtre. »

Corner Collection : nourrir l'héritage grâce à l'hospitalité

Corner Collection, une collection primée d'hôtels-boutiques, de restaurants et de spas à Montréal, propriété familiale de Dina, Anna, Maria et Dimitri Antonopoulos, partage son point de vue sur le soutien aux entreprises dirigées par des femmes :

« À Corner Collection, une entreprise dont l'historique tient ses racines au coeur de Montréal alors que notre père l'a fondée à l'origine, nous avons appris que l'hospitalité est plus qu'un service ; c'est une façon de créer des liens et d'enrichir notre communauté. Nous sommes trois soeurs, Dina, Anna et Maria Antonopoulos, ainsi que notre frère Dimitri, qui sont fier-es copropriétaires du portefeuille d'hôtels, de restaurants et de spas de Corner Collection. Notre parcours de reprise des rênes a été un heureux mélange de la préservation de la tradition et de l'innovation de notre organisation, garantissant à chaque client la chaleur d'un foyer loin de leur domicile. En choisissant des entreprises dirigées par des femmes pendant la période des Fêtes, vous ne vous contentez pas d'apprécier un repas, un séjour ou un traitement au spa ; vous participez à un mouvement qui valorise la diversité, l'autonomisation et l'héritage d'une famille qui a été une pierre angulaire de la scène hôtelière montréalaise. À l'approche des Fêtes de fin d'année, c'est le moment de réfléchir aux choix que nous faisons et à l'impact qu'ils ont; en choisissant de soutenir les femmes, nous en récompensons beaucoup. »

Anie Rouleau et la durabilité : la mission de The Unscented Company

Cette saison des Fêtes, une tendance croissante vers des alternatives durables est évidente, avec 55 % des Canadiens étant prêts à payer plus cher pour des produits durables. Anie Rouleau, fondatrice et PDG de The Unscented Company, une entreprise certifiée B. Corp. dédiée à la fourniture de produits de soins corporels et ménagers efficaces, naturels et exclusivement sans parfum, commente ce changement :

« Je suis ravie de voir une prise de conscience croissante des individus qui adoptent des choix respectueux de la planète dans leurs achats; un changement qui n'était pas toujours une priorité dans le passé. Comme de nombreuses petites entreprises, nous mettons fortement l'accent sur la

responsabilité environnementale et sociale. Cette saison des Fêtes, envisagez de soutenir des entreprises comme la nôtre et soyez attentifs à l'origine, aux ingrédients et aux valeurs derrière vos achats, car ils jouent un rôle crucial dans la contribution à un avenir plus durable. »

Glamour éthique avec Erica Bianchini : l'engagement d'Ecksand envers les bijoux durables

Le bijoutier durable Ecksand s'engage à offrir aux Canadien-nes une alternative responsable en matière de bijoux : la marque propose des métaux précieux recyclés, des pierres précieuses éthiques et des bijoux fins fabriqués localement à des prix équitables. Erica Bianchini, cofondatrice et directrice créative, croit que le soutien à la cause a un impact durable :

« Lorsque vous choisissez de soutenir des marques fondées ou dirigées par des femmes, vous faites partie d'un mouvement qui élève la créativité et l'entrepreneuriat des femmes. Notre collection de pièces de joaillerie durables témoigne de notre engagement envers l'artisanat éthique. En choisissant parmi notre sélection en cette saison des Fêtes, vous n'achetez pas seulement un bel accessoire, mais vous donnez également du pouvoir aux fondatrices comme moi pour poursuivre notre parcours dans l'artisanat éthique. Votre soutien soutient notre passion, alimente notre créativité et nous permet d'avoir un impact positif. »

Le luxe conscient de Poppy Barley : l'appel de Justine & Kendall Barber à soutenir les femmes entrepreneures

En tant que B.Corp certifiée, la marque de chaussures de luxe et d'accessoires Poppy Barley répond aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale vérifiée, de transparence et de responsabilité. Les co-fondatrices Justine & Kendall Barber croient en l'impact que le soutien de la communauté apporte à toutes les femmes entrepreneures :

« Nous croyons fermement que la saison des Fêtes est plus qu'une période de dons ; c'est une opportunité importante d'élever et de soutenir les femmes entrepreneures. Chaque achat, grand ou petit, est un vote de confiance dans les rêves et le travail acharné de ces femmes incroyables. Il s'agit de créer une communauté où le succès est partagé et où le parcours entrepreneurial de chaque femme est célébré. En cette saison des Fêtes, unissons-nous pour donner du pouvoir aux femmes entrepreneures, reconnaissant leur rôle essentiel dans la création de la riche toile de fond de notre économie et de notre société. »

Les choix ayant de l'impact d'Everist : Jayme Jenkins et les soins personnels responsables

Everist, une marque de soins capillaires et corporels neutres en carbone, à faible impact et sans eau partage une vision similaire. Jayme Jenkins, cofondatrice et directrice de la marque, déclare :

« À l'approche de la saison des Fêtes, il est vital de reconnaître l'immense impact de nos choix d'achat. En soutenant les fondatrices féminines, nous n'achetons pas seulement un produit ; nous investissons dans des perspectives diverses, des pratiques durables et des solutions innovantes qui façonnent un avenir meilleur. Cette saison des Fêtes, choisissons de faire une différence. Choisissons de soutenir les femmes en affaires qui ne vendent pas seulement des biens, mais qui stimulent également un changement positif dans nos communautés et notre monde. »

La connexion culturelle de Joella Hogan : l'approche axée sur la mission de The Yukon Soaps Company

Le répertoire Achetez féminin met de l'avant les petites entreprises qui font la différence, tant sur le plan social qu'environnemental, tout en assurant une visibilité aux entrepreneures BIPOC. Joella Hogan, propriétaire de The Yukon Soaps Company, une entreprise qui crée des savons

artisanaux, des barres de shampooing, des sels de bain, des mélanges d'huiles essentielles, et plus encore, souligne :

« Choisir de soutenir les entreprises appartenant à des Autochtones pendant les Fêtes est une opportunité de célébrer les cultures diverses et de soutenir les communautés. Au-delà du savon, notre engagement est de connecter les gens à la culture et à la terre, en mettant fortement l'accent sur la diversification économique, en favorisant des relations authentiques avec les clients et en autonomisant notre communauté, en particulier les jeunes. Soutenir des petites entreprises axées sur l'impact comme la nôtre comble le fossé entre le commerce et la compassion, créant un changement positif et favorisant l'unité. »

À l'approche de la saison des Fêtes, Femmes de marque vous invite à donner de manière intentionnelle.

Explorez le répertoire Achetez féminin ici :

http://thebrandisfemale.com/achetezfeminin

Que cette saison soit une preuve de l'impact positif que nous pouvons avoir collectivement lorsque nous faisons nos achats de manière réfléchie en soutenant les entreprises détenues et dirigées par des femmes.

À propos de Femmes de marque :

Nous sommes une agence de conseil stratégique et une plateforme médiatique travaillant de pair avec des leaders innovants pour mettre en avant et accélérer un leadership équitable et inclusif. Femmes de marque transforme la culture du lieu de travail en favorisant l'inclusion et l'équité, offrant ainsi aux femmes et à d'autres leaders sous-représentés un accès à de nouvelles opportunités. Nos services comprennent la communication stratégique, le leadership d'opinion, la production médiatique et les services-conseils en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Nous organisons également des événements et des ateliers soutenant la réussite des femmes et autres leaders et entrepreneur-es sous-représenté-es.

