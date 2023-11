HPQ et NOVACIUM signent un protocole d'entente (MOU) avec Ecellix Inc., un développeur et fabricant américain d'anodes à base de silicium





MONTRÉAL, 28 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. («?HPQ?» ou «?la Société?») (TSX-V: HPQ) (OTCQB: HPQFF) (FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l'ingénierie verte des matériaux à base de silice et de silicium et sa société affiliée basée à Lyon en France, NOVACIUM SAS (« Novacium ») ont signé un protocole d'entente (« MOU ») avec le développeur et fabricant américain d'anodes à base de silicium Ecellix Inc.

Ecellix Inc. est une entreprise spécialisée dans les technologies propres et a sa place d'affaires à Seattle, dans l'État de Washington. Elle a développé eCelltm, un matériau d'anode en silicium-carbone poreux de très haute capacité qui permet une nouvelle classe de batteries Li-ion offrant une densité d'énergie beaucoup plus élevée que les batteries usuelles de l'industrie d'aujourd'hui. La technologie eCell présente une solution facile à mettre à l'échelle et est adaptable à une grande variété de formats de batterie ainsi que d'autres applications et de spécifications. Sur production à grande échelle, Ecellix est positionnée pour être le leader du marché à faible coût ($/kWh) dans le secteur mondial des matériaux avancés d'anode de batterie, qui est en pleine expansion.

« Ce protocole d'entente (MOU) marque une étape importante pour HPQ », a déclaré M. Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. et de NOVACIUM SAS. « Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de nous associer à un leader du secteur des technologies propres comme Ecellix pour explorer la façon dont nous pouvons intégrer nos technologies de silicium innovantes à la vision d'Ecellix de construire une Gigafactory dans un avenir proche. »

« Ce protocole d'entente (MOU) représente une opportunité incroyable pour faire avancer la mission d'Ecellix, a pour but de fournir des solutions novatrices et rentables pour le stockage d'énergie propre », a déclaré Jerry Schwartz, fondateur et PDG d'Ecellix, Inc. « HPQ Silicium et NOVACIUM SAS sont des chefs de file mondiaux dans le secteur des énergies renouvelables, et nous sommes impatients de nous associer à eux pour faire progresser leurs technologies innovantes. »

« Notre objectif est de positionner HPQ Silicon et Ecellix à l'avant-garde de la révolution dans le secteur du stockage d'énergie en fournissant des matériaux de base à base de silicium de pointe pour les batteries de nouvelle génération », ont ajouté M. Tourillon et M. Schwartz. « Cette collaboration est une étape importante vers la réalisation de notre vision commune. »

Le protocole d'entente (MOU) signé fournit un cadre et une voie à suivre pour que HPQ et Novacium deviennent :

Le partenaire technologique Silicium d'Ecellix qui produit les matériaux de silicium nécessaire au processus de fabrication des batteries Ecellix, et Le fournisseur spécialisé de matériaux de silicium déployant des installations de fabrication évolutives près des sites Gigafactory projetés d'Ecellix.

Au cours des mois à venir, HPQ et Novacium vont se concentrer sur :

Fabrication de matériaux Silicium répondant aux exigences d'Ecellix, Tester les potentielles d'améliorations des propriétés des matériaux Ecellix grâce au « procédé breveté de traitement de surface des matériaux carbonés » de Novacium.

« Grâce à ce processus, nous visons à améliorer la qualité et l'efficacité de la production de matériaux d'anode en silicium, un élément clé dans la fabrication des batteries. Cela apportera une réponses recherchée à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie », a déclaré M. Jed KRAIEM, PhD, Chef des Opération (« COO ») de Novacium.

« Le monde a besoin de meilleures batteries, et aucune entreprise ne pourra y parvenir seule. Il faudra une collaboration d'experts avoués dans de nombreux domaines pour apporter ce changement. Nous sommes ravis d'avoir conclue le protocole d'entente (MOU) qui unira l'expertise en matériaux de HPQ à notre approche révolutionnaire des anodes en silicium », a déclaré le Dr. Geoff Deane, Directeur Technique (CTO).

À propos de NOVACIUM SAS :

La Société Novacium est une start-up axée sur des projets verts, basée à Lyon en France, résultante de l'association de trois ingénieurs-chercheurs Français de haut niveau, M. Jed KRAIEM PhD, le Chef des Opération (« COO ») de Novacium, M. Oleksiy NICHIPORUK, PhD, Directeur Technique (« CTO ») de Novacium M. Julien DEGOULANGE PhD, le directeur de l'Innovation (« CIO ») de Novacium's, qui voulaient bâtir une nouvelle société de Recherche et Développement pour développer leurs propres technologies dans des domaines à haute valeur ajoutée reliés aux énergies renouvelables, avec HPQ Silicium Inc. du Canada, société qui voulait s'adjoindre une équipe technique capable de l'aider dans le développement de ses projets silicium et l'aider dans le développement de nouveaux projets reliés aux énergies renouvelables.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site web de Novacium.

À propos de HPQ Silicium :

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel de catégorie 1 coté à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des fournisseurs technologiques de classe mondiale tel que PyroGenesis Canada Inc. et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émissions de GES.

Les activités de HPQ se concentrent sur les quatre (4) piliers et objectifs suivants :

1) Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis. 2) Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis. 3) Devenir un producteur de matériaux d'anodes à base de silicium de haute pureté (3N & 4N) de taille micrométrique avec l'aide de NOVACIUM SAS. 4) Développement d'un procédé modulaire et compact pour la production sur demande d'hydrogène par hydrolyse du silicium et d'autres matériaux.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site web de HPQ.

À propos de Ecellix Inc.:

Ecellix Inc. est une société de technologies propres financée par du capital-risque basée à Seattle, dans l'État de Washington. Elle a mis au point un matériau d'anode nanoporeux en silicium-carbone de haute capacité appelé eCellTM. Le déploiement de la technologie eCellTM permettra une nouvelle génération de véhicules électriques et d'applications de mobilité à autonomie améliorée, ainsi que des appareils grand public, des outils électriques et des systèmes de stockage d'énergie résidentiels à usage étendu. À grande échelle, Ecellix est positionné pour être le leader du marché à faible coût ($/kWh) dans le secteur mondial des matériaux avancés d'anode de batterie, qui est en pleine expansion.

Les avantages de Ecellix eCell

Innovation : L'intégration de matériaux d'anode en silicium eCell en remplacement du graphite permettra d'augmenter jusqu'à 30 % la capacité énergétique de la cellule ou de réduire de 30 % le volume et le poids de la batterie. Performance : Les matériaux d'anode composites silicium/carbone nanoporeux d'Ecellix combinés à un nouvel électrolyte offrent une durée de vie de la batterie sans précédent, jusqu'à 150 % de celle des technologies alternatives Adaptable : Remplacement direct dans l'outillage et les processus de fabrication de batteries établis. Indépendant de la plate-forme et de l'application : peut être mis en oeuvre dans plusieurs facteurs de forme pour répondre aux besoins des partenaires/clients. Tarification : Cibler la parité des prix avec les anodes en graphite à faible densité énergétique d'aujourd'hui, avec la possibilité d'une réduction future grâce à des précurseurs et des processus simplifiés. Coût : à grande échelle, potentiel de réduction des coûts et de simplification des processus de production.





Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site web de Ecellix.

