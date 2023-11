Zendure dévoile des solutions intelligentes en matière d'énergie propre aux salons Solar Solutions et Enlit Europe





DÜSSELDORF, Allemagne, et PARIS, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Zendure , l'une des start-ups de technologie énergétique propre qui connaît la croissance la plus rapide, présentera ses derniers produits lors du salon Solar Solutions à Düsseldorf, ainsi que lors du salon Enlit à Paris. Zendure offrira un aperçu de son portefeuille au stand J1 au centre Messe Düsseldorf les 29 et 30 novembre, et au stand 7.3. C120 à Paris du 28 au 30 novembre 2023. Les visiteurs qui s'arrêteront sur le stand en apprendront davantage sur le système ZEN+ Home Energy Hub de Zendure, qui révolutionne la façon dont les foyers gèrent leur consommation d'énergie. Sur place, SolarFlow et SuperBase V promettent des solutions d'énergie propre fiables et abordables.

Numériser l'avenir énergétique

Enlit Europe vise à connecter les secteurs industriels, à inspirer des actions et à aider l'Europe à évoluer vers un système énergétique décarboné et numérisé dans le cadre de la transition énergétique, tandis que Solar Solutions Germany se consacre à l'expansion à l'échelle nationale de toutes les formes d'énergie renouvelable.

ZEN+ Home Energy Hub : l'avenir de la gestion de l'énergie

Le système ZEN+ Home Energy Hub de Zendure est une plateforme conviviale et globale qui transforme la gestion de l'énergie propre des foyers. Il associe de manière transparente des produits prêts à l'emploi à une technologie de surveillance, d'automatisation de l'énergie et d'efficacité qui permet de réduire les dépenses d'électricité. Se distinguant par sa technologie d'énergie propre et l'intégration de capteurs, le système ZEN+ Home Energy Hub fournit des services énergétiques via un logiciel innovant, l'IdO et l'IA. Cela permet aux utilisateurs de façonner un avenir durable en intégrant la gestion intelligente de l'énergie dans leur vie quotidienne, révolutionnant ainsi la façon dont les familles gèrent la consommation d'énergie à domicile avec des solutions rentables.

Le pouvoir de l'intégration : la collaboration de Zendure avec Shelly

Le ZEN+ Home Energy Hub intègre SolarFlow, le produit phare de Zendure, et avec les appareils intelligents de Shelly , le système fournit des protections automatiques, des notifications, une surveillance à distance, un contrôle en temps réel et une optimisation intelligente de la consommation d'énergie. Cette collaboration permet l'interopérabilité des produits, offrant aux utilisateurs une gestion précise et en temps réel de l'énergie et une allocation intelligente de l'énergie en temps réel par l'intelligence artificielle des objets, réduisant la consommation d'énergie et mettant en oeuvre une solution intelligente entièrement intégrée pour les foyers.

« Grâce à nos produits innovants, nous sommes heureux de contribuer à la décarbonisation de l'Europe et à la numérisation du système énergétique. Notre Zendure ZEN+ Home Energy Hub est en mesure d'aider à la transition énergétique », a déclaré Bryan Liu, PDG et fondateur de Zendure.

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des start-ups de technologie énergétique qui connaît la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. Notre mission est de fournir une énergie propre fiable et abordable aux ménages du monde entier en popularisant les dernières technologies de l'énergie.

Chris Qiu

+86-13697796028

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2284377/image_5017297_45325556_Logo.jpg

28 novembre 2023 à 03:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :