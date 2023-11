Regula partage les tendances en matière de vérification d'identité pour 2024 et au-delà





Rester à l'avant-garde en matière de vérification d'identité garantit un avenir sûr et florissant pour les organisations. C'est pourquoi les experts de Regula publient leurs prévisions sur les tendances pour 2024 et au-delà. Sur la base d'une analyse des développements récents dans le domaine de l'IDV, les experts ont mis en évidence neuf tendances, les plus critiques étant celles qui tournent autour de la fraude d'identité.

L'approche centrée sur l'existence et les vérifications croisées de l'authenticité sont les seules options pour prévenir les fraudes d'identité sophistiquées

La lutte contre la fraude d'identité est cruciale, 43 % des personnes interrogées la jugeant prioritaire, selon l'enquête de Regula. Pour réussir à lutter contre la fraude et la contrefaçon de documents, les fournisseurs d'IDV doivent aller au-delà des contrôles de base et permettre une vérification croisée complète de toutes les données. Ce sera l'une des principales tendances lors du développement de solutions IDV dans les années à venir.

La vérification croisée de toutes les données du document, y compris les contrôles biométriques, permet d'identifier les incohérences susceptibles de signaler une fraude. Par exemple, un fraudeur pourrait tenter de remplacer le portrait du titulaire d'une pièce d'identité afin de contourner la vérification. Une telle substitution est cependant susceptible d'échouer avec des photos secondaires ou fantômes intégrées dans le document sous forme d'hologrammes, d'images lenticulaires ou d'autres éléments de sécurité, et la comparaison des portraits révèlera cette incohérence. Les vérifications croisées jouent un rôle crucial dans l'identification des divergences entre les données et la prévention des fraudes avant qu'elles ne causent des dommages.

Les plus grandes inquiétudes sont toutefois liées à la montée en puissance de la fraude d'identité générée par l'IA, reconnue par 80 % des entreprises mondiales dans le rapport sur la vérification de l'identité de Regula. Ces sentiments sont particulièrement partagés aux États-Unis.

Aucun outil efficace pour lutter contre la fraude d'identité générée par l'IA n'a encore été mis au point. Cependant, il est actuellement possible de repérer et de prévenir ce type de fraude si l'on choisit de ne traiter que des objets physiques, et non des documents numérisés ou des photos d'une personne. La possibilité de vérifier de vrais documents et de vraies personnes en temps réel permet de confirmer la présence d'une personne réelle et de son identité. Cela nécessite des contrôles biométriques complets et une technologie spéciale pour la vérification de la vivacité des documents afin de garantir l'authenticité d'une pièce d'identité en vérifiant ses caractéristiques de sécurité dynamiques ou en vérifiant si un document est présenté à partir d'un appareil numérique. C'est la voie que les fournisseurs et les utilisateurs d'IDV devront emprunter dans un avenir proche.

Les cas d'utilisation de l'IDV se multiplient : Les fournisseurs doivent faire preuve de flexibilité et de personnalisation

La vérification de l'identité est allée au-delà du traditionnel KYC (Know Your Customer) dans le secteur bancaire et de la technologie financière. Il s'agit désormais d'une mesure antifraude et d'un outil permettant d'améliorer l'expérience client dans divers secteurs, notamment les services de covoiturage, les assurances, les établissements médicaux, les plateformes de jeux, etc. Par exemple, le casino en ligne Grand Casino Luzern a mis en oeuvre la vérification d'identité à distance et a réussi à accélérer l'intégration des clients. En outre, l'utilisation de l'IDV pour la récupération de comptes, l'embauche à distance et l'augmentation de la confiance sur les marketplaces devient de plus en plus courante.

Selon l'enquête de Regula, 91 % des entreprises du monde entier prévoient d'augmenter leurs dépenses en matière d'IDV dans les un à trois ans à venir. Cette popularité croissante signifie que les fournisseurs d'IDV devront développer de nouvelles fonctionnalités et améliorer les capacités des technologies IDV existantes. De nombreuses entreprises ont également besoin de solutions personnalisées pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il en résulte une tendance générale à la flexibilité, tant dans le processus IDV lui-même que dans les solutions IDV en général.

Nomades numériques, réglementation IDV, passeports numériques, etc.

Parmi les autres tendances qui amèneront les fournisseurs et les entreprises à passer en revue leurs technologies et processus de vérification d'identité, les experts de Regula soulignent les points suivants :

la nécessité de reconnaître une plus grande variété de pièces d'identité et de fournir un support linguistique supplémentaire en raison de la montée en flèche et imparable du mouvement des nomades numériques et de la migration de masse générale dans le monde entier ;

le besoin croissant d'une solution à fournisseur unique pour les contrôles documentaires et biométriques ;

la priorité donnée à la qualité de la numérisation des documents, qui contribue à l'automatisation complète de la capture des pièces d'identité ;

zéro confiance dans le mobile lors de la vérification de documents électroniques ;

la mise en oeuvre de nouvelles réglementations d'IDV.

La vision de Regula englobe également le phénomène des passeports numériques, que certains pays ont commencé à tester et que beaucoup d'autres sont en train de discuter.

« L'évolution des documents d'identité vers des cartes d'identité numériques, des identités portables ou d'autres formes non physiques représente une progression logique. Bien qu'elle soit étroitement liée aux bases de données gouvernementales, elle peut actuellement sembler n'être qu'une histoire locale. Un scénario plus plausible implique une approche hybride, exigeant des organisations qu'elles authentifient à la fois les documents d'identité physiques et numériques. En théorie, les principes qui sont efficaces pour la vérification à distance des pièces d'identité physiques peuvent être adaptés de manière transparente aux pièces d'identité numériques », explique Ihar Kliashchou, directeur de la technologie chez Regula.

Pour en savoir plus sur les tendances qui façonneront l'industrie de l'IDV dans les années à venir, suivez ce lien.

