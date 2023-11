LotusFlare s'associe à T-Mobile pour une innovation technologique stratégique





SANTA CLARA, Californie, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- LotusFlare a annoncé avoir noué une relation technologique stratégique avec T-Mobile pour fournir des capacités commerciales et techniques supplémentaires aux clients de gros de T-Mobile grâce à la solution Digital Network Operator® Cloud (DNOtm Cloud) de LotusFlare.

DNO Cloud de LotusFlare est une plateforme entièrement numérique qui fournit des produits et des services pour aider les entreprises à fonctionner efficacement. DNO Cloud de LotusFlare est une plateforme de commerce basée sur des microservices et cloud native conçue dès le départ pour tirer parti des meilleures technologies de sa catégorie à l'échelle du web.

LotusFlare développera une solution pour T-Mobile afin de simplifier la création et l'exploitation de services sans fil pour les marques de consommateurs ou d'entreprise. La solution de T-Mobile, développée par LotusFlare et s'appuyant sur DNO Cloud de LotusFlare, permettra d'alimenter de nouveaux clients, d'accroître la fidélité et l'engagement de leurs utilisateurs finaux tout en créant des flux de revenus supplémentaires.

« LotusFlare est un collaborateur clé dans les efforts de T-Mobile pour développer nos services de gros de pointe et proposer une nouvelle perspective dans ce domaine, a déclaré Dan Thygesen, vice-président principal de T-Mobile Wholesale et responsable de l'activité de gros en pleine croissance de T-Mobile. Compte tenu de leur dévouement envers l'innovation et la technologie cloud native, nous sommes ravis de nous associer à LotusFlare et de proposer plus de solutions à nos clients. »

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis par T-Mobile Wholesale comme collaborateur technologique stratégique. DNO Cloud de LotusFlare aidera T-Mobile à accélérer sa position de leader du marché, a déclaré Sam Gadodia, directeur général et co-fondateur de LotusFlare. LotusFlare est reconnaissant de sa relation avec T-Mobile et se réjouit d'aider T-Mobile à continuer de simplifier la technologie et l'expérience client. »

À propos de LotusFlare

La mission de LotusFlare est de concevoir, construire et faire évoluer en permanence une plateforme de commerce numérique et de monétisation qui simplifie la technologie et l'expérience client afin d'offrir de la valeur aux entreprises. LotusFlare dessert Telekom Austria Group (A1), T-Mobile, Globe Telecom, CelcomDigi, Singtel, GOMO, Digicel, re:do et d'autres opérateurs de télécommunications de premier plan. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : lotusflare.com .

Actualités LotusFlare : https://lotusflare.com/news/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/lotusflare

Twitter : https://twitter.com/lotus_flare

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1710355/LotusFlare_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2283730/t_mobile_Logo.jpg

28 novembre 2023 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :