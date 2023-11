Avis aux médias - Négociations du secteur public - Le Front commun fera le point sur la négociation et les moyens de pression à venir





MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Après 4 jours de grève pour les 420?000 travailleuses et travailleurs regroupés en Front commun, les porte-paroles de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l'APTS s'adresseront aux médias le 28 novembre 2023 à 11 h afin de faire le point sur les négociations du secteur public et les moyens de pression à venir.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse du Front commun



Quand : Mardi 28 novembre 2023 à 11 h



Qui : François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Robert Comeau, président de l'APTS Mélanie Gougeon, coordonnatrice de la négociation des secteurs public et

parapublic des syndicats affiliés à la FTQ



Où : Carré Saint-Louis,

312 rue du Square-Saint-Louis,

Montréal, QC H2X 1A5

Statistiques pour mieux comprendre les enjeux de cette négociation

Moyenne salariale des employées et employés du secteur public membres du Front commun : 43?916 $?;

Retard salarial : -11,9 %?;

Retard de rémunération globale : -3,9 %?;

Proportion de femmes parmi les membres du Front commun : 78 %.

Pour plus d'information sur la négociation en cours : https://www.frontcommun.org/.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420?000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

27 novembre 2023 à 22:28

