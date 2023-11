HevenDrones dévoile sa série révolutionnaire H2D200 au Monaco Hydrogen Forum, s'appuyant sur le succès de la plateforme H100





MONACO, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- HevenDrones, un pionnier dans l'optimisation du potentiel et de la puissance des drones fonctionnant à l'hydrogène, était fier de présenter sa dernière innovation, la série H2D200, lors de sa participation au Monaco Hydrogen Forum aujourd'hui. Cette nouvelle série marque une étape importante dans le parcours de l'entreprise visant à révolutionner l'industrie des drones et à redéfinir le champ des possibles en matière de vols à l'hydrogène.

S'appuyant sur le succès de son premier drone H100, qui dispose désormais de capacités de levage supérieures, HevenDrones a exploité le profil de vol unique de l'hydrogène pour créer deux modèles révolutionnaires : le H2D200 et le H2D250.

L'excellence alimentée par l'hydrogène : Avec sa densité énergétique inégalée et ses avantages environnementaux, l'hydrogène a permis à HevenDrones de repousser les limites de la performance des drones. Le H2D200, conçu pour transporter des charges utiles allant jusqu'à 4,5 kg (10 lb), représente une avancée significative en termes d'endurance et de précision. Avec une portée remarquable allant jusqu'à 510 kilomètres et une durée de vol prolongée allant jusqu'à 4 heures, il établit une nouvelle norme pour les drones à faible charge utile, tout en conservant une capacité de vol stationnaire d'une précision inégalée.

Le H2D250, conçu pour des charges utiles plus importantes allant jusqu'à 10 kg (22 lb), porte les performances à un niveau supérieur. Il dispose d'une autonomie impressionnante allant jusqu'à 750 kilomètres et d'une durée d'utilisation exceptionnelle allant jusqu'à 8 heures, sans sacrifier les capacités de vol stationnaire. Cette plus grande capacité de charge utile ouvre la voie à une myriade d'applications, ce qui en fait un outil puissant pour les missions logistiques avancées nécessitant des livraisons multiples.

Bentzion Levinson, directeur général de HevenDrones, a partagé sa vision lors de la présentation : « L'industrie des drones se trouve à un moment charnière. La série H2D200 représente non seulement un bond en avant dans la technologie des drones, mais elle témoigne également de notre engagement à construire un écosystème plus intelligent dans le ciel en exploitant toute la puissance et le potentiel de l'IA. Avec ces drones à hydrogène, nous redéfinissons les possibilités des drones, tout en tirant parti d'une source de carburant propre et facilement disponible. Nous sommes ravis de proposer ces innovations au monde et de nous associer à des organisations avant-gardistes qui partagent notre vision. »

La participation de HevenDrones au Monaco Hydrogen Forum souligne l'engagement de l'entreprise à stimuler l'innovation dans le domaine de la technologie des drones et à s'aligner sur les efforts mondiaux visant à promouvoir des solutions énergétiques propres et efficaces.

Pour en savoir plus sur HevenDrones et la série H2D200, veuillez consulter www.hevendrones.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2285440/Heven_Drones.jpg

27 novembre 2023 à 17:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :