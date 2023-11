Le logiciel de finance autonome de HighRadius se voit décerner le 6e brevet d'IA dans le cadre de la capture de données documentaires





HighRadius, le principal fournisseur de logiciels de finance autonome pour l'ordre à la perception, la trésorerie et l'enregistrement des opérations ; a été récompensé par un brevet exclusif délivré par l'United States Patent and Trademark Office pour l'identification et la suppression des sons dus aux documents [Numéro de brevet : US 11,758,071 B1]

Le logiciel de trésorerie de HighRadius offre plus de 85 % d'automatisation des processus grâce à des techniques de capture de données pilotées par l'IA. Ce brevet concerne l'une de ces techniques. Environ 10 % de tous les documents numérisés (comme les chèques) ont une résolution d'image inférieure à 300 dpi (points par pouce). La basse résolution complique la différenciation entre les informations utiles et le bruit inutile. L'élimination du bruit améliore la capacité à capturer des informations pertinentes telles que les numéros de facture et les montants de paiement.

Consultez l'intégralité du brevet ici : <https://patentimages.storage.googleapis.com/d9/a6/09/91a6fc7b98fc9c/US11758071.pdf>

« Notre plateforme de finance autonome produit des résultats commerciaux mesurables en utilisant des modèles d'IA spécifiques au domaine. Ces modèles peuvent être entraînés en utilisant seulement deux semaines de données, grâce aux plus de 2 000 projets de transformation financière pilotés par l'IA que nous avons réalisés. », a déclaré Sashi Narahari, fondateur et PDG de HighRadius. « Les modèles d'IA ont des fonctions financières spécifiques telles que la prédiction des paiements à venir et des prévisions de trésorerie précises. En revanche, les moteurs d'IA génériques nécessitent de grandes quantités de données pour être entraînés avant de pouvoir résoudre des problèmes commerciaux spécifiques. »

Le portefeuille de brevets de HighRadius couvre trois catégories d'innovations. 1) Analyse des transactions financières : Capacités à prédire et suggérer des transactions commerciales à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique. Exemple : prédiction des paiements basée sur l'IA, permettant des prévisions précises des créances et de la trésorerie. 2) Interaction homme-ordinateur : Amélioration de l'expérience utilisateur grâce à une manipulation guidée de processus complexes. Exemple : analyse des intentions d'appels basée sur l'IA pour aider les agents de recouvrement lors d'appels téléphoniques avec des clients concernés par des retards de paiement. 3) Automatisation des flux de travail : Automatisation des tâches manuelles fastidieuses. Exemple : traitement sans contact des cartes virtuelles et règlement des déductions commerciales à base d'IA.

À propos d'HighRadius Corporation

HighRadius propose un logiciel autonome cloud pour le bureau du directeur financier. Plus de 800 des plus grandes entreprises mondiales ont transformé leurs processus order to cash, de gestion de créances et de trésorerie grâce à HighRadius. Parmi nos clients nous pouvons citer 3M, Unilever, Anheuser-Busch InBev, Sanofi, Engie GBS Solutions, Kellogg Company, Danone, Hershey's, et bien d'autres.

Le logiciel autonome est un logiciel axé sur les données qui transforme continuellement son comportement en fonction des données transactionnelles du domaine sous-jacent en constante évolution. Il apporte des capacités modernes de transformation numérique telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus par la robotique (RPA), le traitement du langage naturel et les espaces de travail connectés comme fonctionnalités prêtes à l'emploi pour les domaines de la finance et de la comptabilité.

Avant l'existence du logiciel autonome, les acteurs du monde de la finance ont été amenés à croire qu'ils n'avaient que deux choix. Choisir une solution qui numérise un processus papier ou bien construire et maintenir des outils internes basés sur RPA /IA. En revanche, le logiciel autonome HighRadius combine le meilleur des deux mondes pour obtenir des résultats commerciaux mesurables tels que la réduction du DSO, l'optimisation du fonds de roulement, la réduction des créances douteuses, la réduction des échéanciers serrés en fin du mois, ainsi que l'amélioration de la productivité en moins de six mois.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 novembre 2023 à 16:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :