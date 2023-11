Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda - Appui de 10 M$ pour la création de l'Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement





ROUYN-NORANDA, QC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec consent, par l'entremise du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, une somme de 500 000 $ sur un an à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) pour le début des activités de l'Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement. Il accorde également 9,5 millions de dollars au Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) pour le fonctionnement de l'Observatoire et l'élaboration de son programme scientifique. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda, dévoilé en mars dernier.

Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, et le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La création de cet observatoire vise entre autres :

à développer, regrouper et diffuser des connaissances scientifiques et des données entourant les fonderies, en favorisant la recherche de pistes d'amélioration et de solutions sur les plans de la santé, de l'environnement, de la société et des technologies;

à mettre en place une table de concertation interdisciplinaire qui proposera notamment des améliorations en matière d'économie, de santé publique et d'hygiène industrielle, et d'un comité scientifique indépendant composé de chercheurs des domaines de la santé, de l'environnement et des technologies;

à fournir une information neutre et crédible sur laquelle le gouvernement et ses organismes peuvent compter lors de leurs démarches pour adopter des orientations, des règlements et des changements de normes.

Même si le FRQS est responsable de soutenir le fonctionnement de l'Observatoire et les projets de recherche, celle-ci pourra se faire également au sein des autres fonds de recherche du Québec, soit Nature et technologies ainsi que Société et culture.

Citations :

« En apportant son soutien financier à cette initiative, notre gouvernement réitère l'importance qu'il accorde à la recherche et à l'innovation pour mettre au point des solutions novatrices en réponse aux défis de notre région. Tout cela avec une idée claire : privilégier la santé de la population et lui assurer un environnement sain, en favorisant le développement économique dans le respect de ces deux priorités. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La Ville de Rouyn-Noranda doit répondre à des défis environnementaux et socioéconomiques, et notre gouvernement compte la soutenir à cet égard. Les travaux de l'Observatoire vont permettre d'offrir un point de vue indépendant et transparent pour approfondir les connaissances relatives aux effets des divers contaminants sur la santé et l'environnement. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Le Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda vise à aller encore plus loin afin d'offrir des outils additionnels à la Ville ainsi qu'à sa communauté en matière de santé publique, de vigie environnementale, d'aménagement du territoire, d'attractivité et de développement. La création de l'Observatoire est l'un de ces outils structurants, qui apportera un éclairage scientifique. En effet, ses travaux permettront d'approfondir les connaissances en lien avec les répercussions des activités de la Fonderie Horne sur la santé et l'environnement et d'autres entreprises ayant des incidences similaires dans leur collectivité. Mon ministère est très heureux d'y être associé à titre de collaborateur pour les années à venir. Merci à l'UQAT de participer à cet objectif! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous sommes ravis que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie nous confie ce mandat, qui s'inscrit dans la vision de la santé durable, laquelle intègre le milieu de vie et l'environnement dans la gestion de la santé publique. Grâce à ce nouvel observatoire, le FRQS mettra à profit les forces vives en recherche et stimulera les collaborations par les maillages intersectoriels afin de se pencher sur les divers enjeux associés aux fonderies en tenant compte des impératifs de la région de Rouyn-Noranda. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« L'UQAT a joué et continuera de jouer un rôle clé quant aux conséquences sociales et aux pratiques environnementales de l'industrie minière, notamment de la Fonderie Horne. L'UQAT souhaite faire partie de la solution et ce nouvel Observatoire représente une occasion de mettre à profit l'expertise de notre université dans ce domaine. »

Vincent Rousson, recteur de l'UQAT

Faits saillants :

Sous la coordination du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda met le bien-être de la population au coeur de sa réflexion. D'une durée de cinq ans et doté d'une enveloppe de 88,3 millions de dollars, il permettra d'agir sur les enjeux auxquels la Ville fait face en misant sur le leadership et l'expertise des acteurs locaux et régionaux.

met le bien-être de la population au coeur de sa réflexion. D'une durée de cinq ans et doté d'une enveloppe de 88,3 millions de dollars, il permettra d'agir sur les enjeux auxquels la Ville fait face en misant sur le leadership et l'expertise des acteurs locaux et régionaux. La mesure 3 de ce plan, coordonnée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, vise à appuyer la recherche sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement.

L'un des objectifs du PSO est de favoriser la structuration de la recherche scientifique dans le but d'améliorer les liens entre les différents milieux dans ce domaine et de résoudre des problèmes stratégiques.

Le Fonds de recherche du Québec - Santé a pour mission de soutenir et de promouvoir l'excellence de la recherche et la formation de la relève en santé, afin de stimuler le développement de connaissances et l'innovation. Il appuie financièrement la recherche sur la santé humaine, dans une perspective de santé durable, y compris la recherche fondamentale, clinique et épidémiologique, la recherche en santé publique et la recherche sur les services de santé.

