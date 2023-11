Unicorn Group lance une nouvelle opportunité lucrative pour les développeurs Web en Suisse





Unicorn Group, l'un des principaux fournisseurs de services de traitement de paiements en ligne et de services marchands multidevises, offre de nouvelles opportunités lucratives aux développeurs Web en Suisse en leur proposant des revenus mensuels basés sur des pourcentages pour les parrainages.

Unicorn Group dispose d'un programme de partenariat de longue date qui profite aux développeurs Web du monde entier. Avec plus de 2,7 millions de développeurs Web dans le monde, de nombreux développeurs Web et professionnels de la technologie financière ont déjà bénéficié de ce programme.

Unicorn Group propose des services de traitement de paiements plus intelligents, dotés d'une fonctionnalité de pointe, d'un traitement des paiements multidevises, de transactions transfrontalières et d'une plateforme de commerce électronique polyvalente qui permet aux commerçants d'accepter davantage de paiements à l'échelle mondiale. Ses solutions sont mondialement reconnues pour leur facilité d'intégration et leur compatibilité avec les solutions de commerce électronique les plus répandues.

En 2021, le marché suisse du commerce électronique a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 32,5 milliards CHF. 96,2 % de ses résidents sont des utilisateurs d'Internet et plus de 6 millions de ses résidents font déjà des achats en ligne.

Il y a plus de 100 000 développeurs de logiciels enregistrés rien qu'à Zurich, et 57,3 % des développeurs Web suisses sont à la recherche de nouvelles opportunités de carrière.

Unicorn Group lance ce nouveau programme pour accueillir les développeurs Web suisses en leur offrant une opportunité de revenus avec un minimum de travail supplémentaire. Pour une durée limitée, Unicorn Group offre des tarifs spéciaux et des splits aux entrepreneurs suisses de l'e-commerce et de la technologie financière.

Un représentant d'Unicorn Group déclare : « Nous avons créé de nouvelles opportunités de revenus pour les développeurs de logiciels et de sites Web, et même pour les professionnels de l'informatique : développeurs full-stack, back-end, front-end et ingénieurs de données. Nous avons beaucoup à offrir à leurs clients, mais ce qui est encore plus important, c'est que nous avons beaucoup à leur offrir à eux : les personnes qui construisent ces fantastiques sites de commerce électronique. Nous leur donnons la possibilité de générer des revenus continus longtemps après l'achèvement du projet et d'établir des relations à long terme avec leurs clients. »

Unicorn Group encourage les développeurs Web en Suisse et à l'étranger à s'inscrire et à voir ce qu'ils ont à offrir et à se doter d'une nouvelle source de revenus.

À propos d'Unicorn Group :

Unicorn Group fournit une nouvelle technologie de paiement innovante pour le commerce électronique mondial, offrant des solutions de traitement de paiements à la pointe de la technologie. Grâce à ses services marchands conformes à la norme PCI, les gérants peuvent accepter des paiements en toute sécurité dans le monde entier et gérer leur entreprise grâce à notre toute nouvelle plateforme financière. Unicorn Group optimise les paiements, ce qui permet d'harmoniser le processus de paiement et d'offrir des solutions de paiement plus connectées, avec la possibilité de desservir presque tous les secteurs d'activité à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://unicorngroup.ch/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 novembre 2023 à 11:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :