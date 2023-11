Fonds régions et ruralité - Plus de 1,6 M$ pour la mise en valeur de la presqu'île et des abords du lac Osisko à Rouyn-Noranda





ROUYN-NORANDA, QC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, et le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, annoncent, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1?641?167 $ avec la Ville de Rouyn-Noranda pour la réalisation de projets d'aménagement attractifs et originaux, notamment dans les secteurs du parc des pionniers et de la presqu'île du lac Osisko, dont l'espace Réal-Lacombe.

Une démarche participative impliquant plusieurs acteurs a été mise en place et se poursuivra afin que la communauté se réapproprie les abords du lac, et ce, en fonction de ses besoins. De plus, différentes activités seront organisées pour animer le secteur.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1?337?660 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la Ville de Rouyn-Noranda totalise, quant à elle, 303?507 $.

« Le FRR est un levier financier qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur coin de pays. Grâce à ce projet mobilisateur aligné sur les besoins de la communauté, cette dernière pourra profiter encore plus des environs du lac Osisko. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Situé au coeur de Rouyn-Noranda, le lac Osisko est un joyau identitaire intimement lié à l'histoire et au développement de la Ville. Je suis heureux de savoir que des initiatives novatrices seront réalisées à proximité de celui-ci et contribueront à maximiser le potentiel récréotouristique et mettre en valeur ses nombreuses richesses! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le lac Osisko est un joyau pour Rouyn-Noranda. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans sa réhabilitation et sa mise en valeur, et ce, au bénéfice de la population, l'environnement et le développement touristique et économique de la ville. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Nous sommes heureux de voir se concrétiser cette entente qui viendra soutenir le déploiement d'aménagements et de projets liés à la mise en valeur du lac Osisko. Cette subvention nous permettra de poursuivre notre travail et le travail mené avec des acteurs clés tels que Collectif Territoire ou le Centre local de développement. »

Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets «?Signature innovation?» des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Rappelons que la Ville de Rouyn-Noranda exerce certaines compétences de MRC.

