La Banque de l'infrastructure du Canada lance une nouvelle initiative pour la participation autochtone





Combler un écart sur le marché en permettant aux communautés autochtones d'acquérir des participations dans des projets dans lesquels la BIC investit également

investit également Prêts participatifs allant de 5 à 100 millions de dollars, jusqu'à 90 % de la participation autochtone

Remboursements ciblés sur 15 ans aux taux d'intérêt minimum du gouvernement du Canada

TORONTO, le 27 nov. 2023 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a dévoilé aujourd'hui les détails de son initiative pour la participation autochtone (IPA) conçue pour aider les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits à acheter des participations dans des projets d'infrastructure situés sur leurs territoires traditionnels dans lesquels la BIC investit également.

Les prêts participatifs aux communautés autochtones font partie de l'engagement de la BIC d'investir au moins 1 milliard de dollars dans les infrastructures autochtones.

La nouvelle initiative pour la participation autochtone de la BIC :

accélérera les projets d'infrastructure transformateurs d'intérêt public partout au Canada

comblera un écart de marché en donnant accès à des capitaux qui ne sont pas disponibles actuellement pour la plupart des communautés autochtones

sera un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif fédéral de réconciliation et d'inclusion économique des communautés et des peuples autochtones

La prise de participation autochtone dans les cinq secteurs prioritaires de la BIC devrait impliquer des projets tels que la transmission d'électricité propre, le stockage de batteries, la production d'électricité et les infrastructures destinées à soutenir le développement en matière de minéraux critiques.

Les communautés autochtones n'ont souvent pas accès aux capitaux nécessaires pour acquérir des participations et participer activement au développement des infrastructures. Les prêteurs du marché refusent souvent de consentir des prêts aux communautés autochtones en échange de ces participations en capitaux propres.

Favoriser la participation autochtone est un élément important pour veiller à ce que les nouveaux projets d'infrastructure partout au Canada puissent apporter des avantages économiques à long terme aux communautés autochtones.

Citations :

Le plan de la BIC en matière de participation autochtone vise à aider les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits à acquérir des participations dans des projets d'infrastructure clés. Nous sommes impatients de concrétiser cette initiative et de renforcer notre mandat afin de construire plus d'infrastructures, plus rapidement, et d'accroître le partenariat économique avec la population autochtone.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Le gouvernement fédéral salue le lancement de la nouvelle initiative pour la participation autochtone de la BIC. Il s'agit d'une promesse importante que nous avons faite dans le budget de 2023 afin d'aider à construire une économie qui fonctionne pour les peuples autochtones. L'annonce d'aujourd'hui marque la poursuite de nos efforts en vue d'établir des partenariats solides qui accroîtront les possibilités économiques pour les peuples autochtones, leurs communautés et leurs entreprises.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le fait de fournir aux nations autochtones des capitaux à des prix concurrentiels devrait contribuer à la construction d'infrastructures supplémentaires et à l'amélioration de la vie des Premières Nations, des Métis et des Inuits d'un océan à l'autre. La participation autochtone est un autre outil que la BIC déploie dans le cadre de son engagement à investir au moins 1 milliard de dollars dans les collectivités autochtones et à appuyer la réconciliation économique.

Hillary Thatcher, directrice générale, Investissements, Banque de l'infrastructure du Canada

L'Indigenomics Institute est en train de faire converger les idées, les ressources, les outils et les gens pour faire croître l'économie autochtone. L'initiative de la BIC en faveur des autochtones est une étape vers la participation et la prise de responsabilité des populations autochtones dans d'importants projets d'infrastructure susceptibles de générer des avantages économiques réels pour nos communautés. Carol Anne Hilton, présidente-directrice générale et fondatrice, Indigenomics Institute et Global Centre of Indigenomics

