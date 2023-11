Trilliant exposera ses stratégies de transformation numérique et d'interopérabilité au salon Enlit Europe 2023 à Paris





Enlit Europe 2023 ? Trilliant, l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions pour l'infrastructure de comptage avancée (AMI), le réseau intelligent, les villes intelligentes et l'IIoT, participera à Enlit Europe en tant que partenaire Silver. La conférence aura lieu au Paris Expo Porte de Versailles en France du 28 au 30 novembre 2023.

Enlit Europe couvre tous les aspects de l'agenda énergétique et accueille 15 000 professionnels de l'énergie, 700 exposants et 500 intervenants. La conférence offre un espace aux leaders de l'énergie, aux start-ups, aux entreprises en croissance et aux entrepreneurs pour découvrir de nouvelles technologies et de nouvelles perspectives liées à la transition énergétique.

« Enlit Europe représente une excellente opportunité pour les principaux acteurs du secteur de l'énergie de se rencontrer et d'apprendre les uns des autres. », a déclaré Tom Tipple, directeur général de la région EMEA pour Trilliant. « Nous sommes ravis de participer à l'événement de cette année et nous sommes impatients de discuter des stratégies numériques pour notre industrie. Trilliant continue surtout de se concentrer sur la manière dont nous pouvons fournir une véritable interopérabilité au fur et à mesure que la transition énergétique se poursuit. »

Au cours de l'événement, les dirigeants de Trilliant participeront à des sessions interactives :

Dans le cadre du programme Summit, le 28 novembre à 14 heures, Sozon Kokkinaras, directeur des opérations clients pour la région APAC chez Trilliant, participera aux côtés d'autres experts de l'industrie à une discussion en panel modérée intitulée « Stratégies numériques ». La session sera suivie d'une séance de questions-réponses et se tiendra sur la scène Inspire (Hall 7.3).

De plus, Gavin Farrand, vice-président des ventes pour le Royaume-Uni et l'Europe chez Trilliant, présentera une session axée sur l'interopérabilité intitulée « Autonomiser l'interopérabilité grâce à une couche de données indépendante » pour le Hub de Digitalisation. Cette session aura lieu le 28 novembre à 14h15 dans le Théatre 2 (Hall 7.3).

Découvrez la proposition de valeur Power of Choice de Trilliant en action

Les participants peuvent visiter Trilliant au Stand 7.2.A140, où ils peuvent découvrir le Power of Choice via des démonstrations des technologies de réseau de nouvelle génération de l'entreprise, l'AMI, des réponses à la demande, des données et analyses et une nouvelle solution d'AMI pour l'eau intelligente.

Trilliant travaille avec des services publics du monde entier pour numériser leurs réseaux d'eau avec sa solution Smart Water. Son ergonomie et sa rapidité d'installation, ses performances et sa capacité de mise à l'échelle en font non seulement un outil puissant, mais aussi quelque chose d'unique. Elle est conçue pour fonctionner avec presque tous les systèmes afin de fournir une source sécurisée et puissante de données.

La solution Smart Water fait également partie intégrante de l'initiative de bâtiment intelligent de Trilliant. Trilliant révolutionne la connectivité dans les bâtiments, tout en permettant aux propriétaires de mieux gérer l'infrastructure sans installations câblées intrusives. La compagnie a mis en oeuvre avec succès des solutions d'eau au Canada, au Royaume-Uni, au Chili, en République dominicaine, au Pérou et au Japon.

Qu'il s'agisse de projets résidentiels ou commerciaux, les solutions de Trilliant vont des applications électriques et thermiques à l'eau, réduisant ou supprimant les frais généraux, les risques et la maintenance liés aux installations câblées.

Trilliant continue également de collaborer étroitement avec des entreprises de services publics du monde entier pour les aider à atteindre leurs objectifs de transition énergétique. La société a récemment annoncé une extension de son partenariat avec Tenaga Nasional Berhad (TNB), le plus grand service public de Malaisie, pour lui permettre d'atteindre son objectif de zéro net plus rapidement. Elle a également initié un nouveau partenariat avec IntelliSmart Infrastructure Private Limited, un important fournisseur de services d'infrastructure de comptage avancé (AMISP) et de solutions numériques en Inde, soutenant les mises en oeuvre cellulaires du système de têtes de réseau (HES).

Pour en savoir plus sur les solutions de Trilliant, ou pour réserver une démonstration individuelle et une réunion avec Trilliant au salon Enlit Europe, veuillez contacter [email protected].

Pour en savoir plus sur Enlit Europe, visitez : https://www.enlit-europe.com/

À propos de Trilliant

Trilliant® offre à l'industrie mondiale de l'énergie la seule plateforme de communication indépendante des appareils qui permet aux services publics et aux villes de déployer n'importe quelle application de manière sécurisée et fiable sur un réseau puissant. Notre portefeuille est conçu pour offrir la possibilité de choisir, sans risque pour les clients de « s'enfermer» avec un seul fournisseur de technologie ou fabricant de compteurs. Nous sommes fiers de proposer des solutions critiques prenant en charge l'AMI, les données et analyses, les compteurs intelligents, les réseaux intelligents et les villes numériques. Les clients du monde entier bénéficient de la combinaison unique de flexibilité, de durabilité et d'évolutivité de Trilliant qui relie les services publics et les villes à l'IIoT et à une voie plus stratégique vers la transition énergétique. Rendez-vous sur www.trilliant.com.

