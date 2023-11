deepc en établissant la compatibilité avec MONAI renforce son engagement en faveur de la collaboration Open-Source et de la transformation globale des soins de santé





CHICAGO, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- deepc, une société leader dans le domaine des technologies médicales, s'aligne stratégiquement avec MONAI, le réseau médical ouvert dédié à l'intelligence artificielle. Cadre open-source dirigé par la communauté et cofondé par NVIDIA et le King's College de Londres, MONAI vise à révolutionner les soins de santé grâce à l'imagerie médicale. En assurant la compatibilité de MONAI avec sa plateforme, deepcOS, deepc souligne son engagement envers l'IA open-source, l'interopérabilité et les normes mondiales de développement de l'IA.

Reconnu comme une référence en matière de développement de l'IA pour l'imagerie médicale avec 1,75 million de téléchargements, MONAI bénéficie du soutien d'institutions telles que le King's College de Londres, le NIH et la Mayo Clinic. Il a notamment introduit les packs d'application MONAI (MAPs) pour rationaliser l'emballage des modèles d'IA, améliorant ainsi l'interopérabilité. La compatibilité des MAPs avec deepcOS débloque de nouvelles capacités de développement de l'IA et accélère son application dans la pratique clinique.

deepc rejoint également le groupe de travail MONAI Deploy pour contribuer activement à l'élaboration de normes pour l'IA dans le domaine de l'imagerie médicale. Son engagement au sein de MONAI positionne deepc comme un partenaire stratégique des hôpitaux universitaires dans la recherche médicale en IA, offrant un soutien crucial dans le développement et le déploiement de cette technologie.

« Nous sommes ravis de rejoindre la communauté MONAI et de contribuer à l'avancement des solutions) innovante en open-source pour la santé», déclare le Dr Franz Pfister, cofondateur et PDG de deepc. « La compatibilité avec MONAI renforce notre capacité à transformer le secteur de la santé, facilitant le développement et le déploiement de l'IA de manière plus accessible et efficace. Notre engagement vise à stimuler l'innovation dans le domaine de l'IA médicale, à promouvoir la collaboration au sein de la communauté des développeurs et, à terme, à améliorer les soins aux patients ainsi que les opérations hospitalières à l'échelle mondiale.» .»

David Bericat, chef de produit dans le domaine de la santé chez NVIDIA et coopérateur cofondateur du projet MONAI, a déclaré : « Le cadre MONAI a été créé pour établir les meilleures pratiques et encourager la collaboration en matière d'IA open-source pour les chercheurs en imagerie médicale. L'adoption par deepc des normes MONAI contribuera à rendre l'avenir de l'IA en imagerie médicale plus accessible et performant. »

Le King's College de Londres, fondateur académique de MONAI, accueille deepc au sein de son initiative. « En contribuant à MONAI, deepc démontre son engagement à soutenir la recherche et la collaboration au sein de la communauté de l'IA médicale, élargissant ainsi les engagements clés du secteur vis-à-vis de MONAI. En adoptant la compatibilité MONAI sur deepcOS, deepc permet aux chercheurs d'accélérer l'innovation, de partager les résultats et de rassambler les objectifs communs à travers des initiatives universitaires et industriels » ajoute le professeur Sebastien Ourselin FREng FMedSci, Directeur de l'Ecole d'Ingénierie Biomédicale et des Sciences de l'Imagerie au King's College de Londres.

Dans le cadre de sa stratégie visant à garantir une utilisation sécurisée de l'IA dans les flux de travail cliniques, deepc se rejouit de fournir aux chercheurs médicaux les outil nécessaires pour développer des modèles d'IA. deepc prévoit de présenter l'ensemble des capacités de sa plateforme lors de sa présentation de The United State of AI au RSNA 2023. www.deepc.ai

27 novembre 2023 à 08:00

