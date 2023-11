/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Conférence du PDG d'Investissement Québec à Bécancour/





La filière batterie au Québec : un véritable projet de société

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Les médias sont conviés à venir assister à la présentation du président-directeur général d'Investissement Québec, M. Guy LeBlanc, à la tribune des Chambre de commerce et d'industrie du Coeur-du-Québec, Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières, Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan, Chambre de commerce et d'Industrie des Bois-Francs et de l'Érable et Chambre de commerce et d'Industrie de Drummond, le mardi 28 novembre 2023, à compter de 8 h.

Il abordera l'importance et l'impact pour le Québec de la mise en place de la filière batterie québécoise, ce qui a été accompli jusqu'à maintenant, et du rôle qu'Investissement Québec entend jouer pour la suite des choses.

Un panel suivra la présentation de M. LeBlanc, auquel participera :

Guy LeBlanc , président-directeur général d'Investissement Québec

, président-directeur général d'Investissement Québec Mia Homsy , vice-présidente, Main-d'oeuvre et intelligence d'affaires, Investissement Québec

, vice-présidente, Main-d'oeuvre et intelligence d'affaires, Investissement Québec Nathalie Desjardins , directrice régionale, Centre-du-Québec et Mauricie, Investissement Québec

, directrice régionale, Centre-du-Québec et Mauricie, Investissement Québec Stéphane Drouin, vice-président, Achat québécois et développement économique, Investissement Québec

Donald Olivier , président-directeur général, La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB)

DATE : Mardi 28 novembre 2023 HEURE : 8 h (le petit-déjeuner est servi dès 7 h 30) ENDROIT : Auberge Godefroy, 17 575 boul. Bécancour, Bécancour, Québec

Les journalistes qui souhaitent être présents doivent confirmer leur participation avant le 27 novembre, 12 h, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected].

Les différents intervenants pourront se rendre disponibles pour des entrevues suivant l'événement.

