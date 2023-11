L'INSTITUT FII ANNONCE UNE RÉSOLUTION POUR RÉPONDRE À SIX GRANDES PRÉOCCUPATIONS SOULEVÉES LORS D'UNE ÉTUDE MONDIALE





RIYAD, Arabie saoudite, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Institut FII, l'organisation mondiale à but non lucratif qui rassemble les gens pour fournir des solutions concrètes aux défis les plus urgents du monde, a annoncé une résolution pour s'attaquer à six des principales préoccupations identifiées lors d'une grande étude mondiale menée auprès de 50 000 personnes dans 23 pays, soulignant le mécontentement croissant à l'égard d'un éventail de questions.

Le rapport FII PRIORITY Compass de cette année identifie six enjeux clés communs aux communautés du monde entier :

65 % des personnes interrogées sont affligés par le coût de la vie et son impact sur la qualité de vie

55 % sont préoccupées par l'inclusion sociale

53 % sont préoccupées par le changement climatique

49 % sont préoccupées par les problèmes de gouvernance qui affectent la société

44 % considèrent les soins de santé comme une priorité absolue

34% pensent que la technologie est une priorité absolue pour l'humanité

En réponse à cela, le FII s'engage à promouvoir une éducation de qualité et une culture numérique pour améliorer l'employabilité et l'inclusion, soutenir la transition vers des énergies efficaces et renouvelables et encourager des soins de santé équitables et inclusifs par l'innovation.

L'Institut y parviendra en renforçant notre leadership éclairé collectif afin de mieux comprendre les priorités les plus pressantes de l'humanité et d'y donner suite, en rassemblant les dirigeants mondiaux pour qu'ils s'alignent sur la façon de prendre des mesures concrètes et d'identifier et d'investir dans des solutions de pointe et des initiatives locales.

Lors du sommet FII7 actuellement en cours à Riyad (24?26 octobre), 6 000 dirigeants, investisseurs, experts, universitaires et innovateurs participent à plus de 200 panels et discussions conçus pour aborder les grands défis auxquels l'humanité est confrontée.

Richard Attias, PDG de l'Institut Future Investment Initiative (FII), a déclaré : « Ce sont des temps difficiles pour les gens du monde entier qui sont confrontés à l'incertitude sur presque tous les fronts ? de leurs finances à l'avenir de la planète. Le FII s'engage à mettre en oeuvre des mesures fermes pour répondre à ces préoccupations ? en utilisant son pouvoir de mobilisation pour rassembler les acteurs du changement, les innovateurs, les décideurs et les investisseurs, non seulement pour discuter et élaborer des stratégies, mais aussi pour agir, et la présente résolution est un signe de cette intention. »

