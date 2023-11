L'INSTITUT FUTURE INVESTMENT INITIATIVE S'ATTAQUE AUX RISQUES CAUSÉS PAR L'IA AU NIVEAU MONDIAL EN RASSEMBLANT L'EST, L'OUEST ET LE SUD POUR UNE ACTION COLLECTIVE





RIYAD, Arabie saoudite, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Institut FII, une fondation mondiale à but non lucratif qui se consacre à la résolution de problèmes mondiaux en réunissant des leaders mondiaux des secteurs privé et public, a décidé aujourd'hui de s'attaquer aux risques liés à l'IA en adoptant une résolution sur l'IA et l'humanité.

Lors du sommet Future Investment Initiative qui se tient actuellement à Riyad (du 24 au 26 octobre), 6 000 dirigeants, investisseurs et innovateurs de l'Est, de l'Ouest et du Monde participent à plus de 200 conférences et discussions conçues pour aborder les grandes questions auxquelles l'humanité est confrontée, notamment l'accélération de l'IA et des technologies connexes.

Alors que les préoccupations mondiales devancent l'action des gouvernements et du secteur privé en matière de gouvernance et de réglementation de l'IA, et que d'éminents dirigeants de l'industrie expriment eux-mêmes leur inquiétude, l'institut FII a constaté qu'il était urgent de prendre des mesures immédiates et énergiques à l'échelle mondiale. Les menaces identifiées sont les suivantes :

l'érosion de la fiabilité et de la sécurité de l'information et l'impact négatif potentiel sur les élections (4 milliards de personnes sont appelées à voter en 2024) ;

la réduction des obstacles à la création d'armes chimiques et biologiques (par exemple, un système d'IA a récemment généré 40 000 agents de guerre chimique candidats) ;

les cyberattaques mondiales augmentent, notamment de 38 % en 2022.

Il est urgent de mettre en place un régime de gouvernance unifié et inclusif pour l'IA. Il a été constaté que tant qu'il n'y aura pas d'alignement mondial sur le développement et la réglementation de l'IA, les risques subsisteront.

La résolution présente des actions urgentes en matière d'IA :

une collaboration politique plus approfondie entre les industries et les gouvernements, favorisant la transparence et la responsabilité, ainsi qu'un mécanisme de signalement des échecs et des risques ;

un régime de gouvernance de l'IA unifié, mondial et inclusif, incluant une représentation appropriée des marchés émergents ;

unifié, mondial et inclusif, incluant une représentation appropriée des marchés émergents ; un investissement actif dans le développement des compétences et les filets de sécurité sociale afin d'assurer une transition juste pour les travailleurs déplacés par l'IA (l'automatisation déplacera entre 400 et 800 millions d'emplois d'ici 2030) ;

la mise en place d'une capacité de réaction mondiale adéquate pour faire face aux risques ;

un engagement, une transparence et une responsabilité accrus de la part des entreprises d'IA, afin de réduire les risques liés à l'IA en mettant l'accent sur la sécurité et en adoptant une approche fondée sur le niveau de sécurité pour le développement des futurs modèles d'IA ;

, afin de réduire les risques liés à l'IA en mettant l'accent sur la sécurité et en adoptant une approche fondée sur le niveau de sécurité pour le développement des futurs modèles d'IA ; la nécessité d'une vision commune de l'avenir positif que peut offrir cette technologie.

L'institut FII établira une coalition de l'IA, qui réunira des investisseurs, des entreprises, des responsables gouvernementaux et des universitaires des marchés développés et émergents afin d'engager un dialogue franc et sincère sur la question cruciale de l'alignement de l'IA.

Le sommet FII7 a lieu un mois après que les questions liées à l'IA ont été abordées lors du sommet du G20 à New Delhi et de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a lieu une semaine avant que le Royaume-Uni n'accueille un sommet sur la sécurité de l'IA à Bletchley Park, le berceau britannique du décryptage et de l'informatique. Les délibérations de linstitut FII sur l'IA s'inscrivent ainsi dans le cadre d'une conversation mondiale en cours.

Richard Attias, PDG de l'Institut Future Investment Initiative, a déclaré :

« Il est absurde que les entreprises technologiques et les mécanismes de gouvernance en Chine, aux États-Unis, dans l'UE, au Royaume-Uni et dans les pays du Sud divergent autant sur les menaces et les opportunités. Le marché de l'IA devrait atteindre 1 800 milliard de dollars. L'IA est prête à relever certains de nos défis les plus difficiles. Mais elle peut aussi engendrer des risques mondiaux majeurs si nous n'alignons pas d'urgence l'IA sur les besoins de l'humanité. L'IA est sur le point de transformer les sociétés et les économies mondiales et le monde doit s'en saisir rapidement. »

À propos de l'Institut FII

L'Institut Future Investment Initiative (FII) est une fondation mondiale à but non lucratif qui s'appuie sur des données, dotée d'une branche d'investissement, et avec un seul objectif : avoir un impact sur l'humanité. Adoptant une stratégie mondiale et inclusive, nous encourageons les grands esprits du monde entier et transformons les idées en solutions concrètes dans quatre domaines critiques : l'intelligence artificielle (IA) et la robotique, l'éducation, la santé et le développement durable.

26 novembre 2023 à 21:57

