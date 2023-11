FESCARO apparaît comme un leader de la cybersécurité automobile en réalisant un grand chelem en matière de certification





FESCARO, un pionnier de la cybersécurité automobile, a annoncé aujourd'hui un accomplissement extraordinaire : la société devient la première en Corée du Sud à réaliser un grand chelem en conseillant et offrant l'ensemble des quatre principales certifications internationales pour la cybersécurité automobile pour ses clients, tout en se conformant aux lois et normes internationales.

À mesure que progressent les technologies logicielles automobiles, il en va de même pour les vulnérabilités de cybersécurité et les menaces de piratage. En réponse à cela, la Commission économique pour l'Europe de l'ONU (UNECE WP.29) a promulgué en 2020 des règlements sur la cybersécurité automobile (UN R155, R156). Ces règlements obligent les constructeurs automobiles souhaitant vendre des véhicules dans les 27 pays de l'UE à obtenir trois certifications essentielles : CSMS (Cyber Security Management System, Système de gestion de la cybersécurité), SUMS (Software Update and Management System, Système de gestion des mises à jour logicielles) et VTA (Vehicle Type Approval, Homologation de type de véhicule). Cela s'applique à tous les nouveaux types de véhicules à partir de juillet 2022 et à tous les nouveaux véhicules produits à partir de juillet 2024.

FESCARO a joué un rôle essentiel en aidant K Group, un constructeur automobile d'envergure mondiale, à obtenir toutes les certifications durant les trois années depuis 2021, démontrant sa capacité à offrir des solutions pratiques et efficaces. Son approche globale incluait des conseils intégrés en matière de réglementation, la méthodologie TARA (Threat Analysis and Risk Assessment, Analyse des menaces et évaluation des risques), des solutions de sécurité, une ingénierie personnalisée, des tests de sécurité, le déploiement de la fabrication en série, une infrastructure informatique et une passerelle de sécurité.

FESCARO a également permis à Kanavi Mobility, une entreprise mondiale de développement de contrôleurs, d'obtenir la certification ISO/SAE 21434 en avril 2023. Cette norme internationale pour l'ingénierie de la cybersécurité fournit les critères pour la mise en oeuvre de CSMS.

Né de la synergie entre un développeur de systèmes électroniques pour l'automobile et un pirate bien intentionné, FESCARO propose des solutions pratiques et adaptées aux besoins variés de ses clients. L'entreprise a réussi à développer une solution logicielle unique compatible, avec module de sécurité matérielle, pour un constructeur automobile d'envergure mondiale, lui permettant de satisfaire aux exigences de sécurité sans remplacer les puces à semi-conducteur existantes. Par rapport aux méthodes traditionnelles, cette solution a permis de réduire de plus de 50 % les coûts, la main-d'oeuvre et le temps.

Équipée d'une technologie brevetée à l'international, la solution de cybersécurité automobile de FESCARO est devenue la première en Corée du Sud à obtenir la certification FIPS 140-2 de l'Institut national américain des normes et technologies (NIST), validant la fiabilité de sa sécurité pour une utilisation par le département de la Défense des États-Unis. Par ailleurs, FESCARO a atteint le niveau 2 d'Automotive SPICE, un modèle d'évaluation des processus de développement destiné à améliorer la qualité des logiciels pour l'automobile. La solution a été appliquée à 11 types de véhicules de cinq constructeurs automobiles mondiaux.

La stature internationale de FESCARO est encore renforcée par ses partenariats stratégiques avec les première et deuxième plus importantes sociétés de semiconducteurs automobiles au monde. L'engagement de la société en faveur de l'excellence et de l'innovation lui a par ailleurs permis d'être reconnue par CIOReview APAC comme l'un des 10 plus importants fournisseurs de solutions automobiles en 2023 (Top 10 Automotive Solutions Providers 2023).

« FESCARO a excellé dans l'atteinte de la cybersécurité de niveau 0.5 et a été reconnu pour ses capacités pratiques tout au long du cycle de vie des véhicules. Notre avantage concurrentiel réside dans notre approche proactive », a déclaré Seok-min Hong, PDG de FESCARO.

« Nous nous sommes engagés à offrir des solutions encore plus avancées et sophistiquées, basées sur notre vaste expérience et nos exemples de réussite. Si vous rencontrez des difficultés avec les logiciels automobiles, FESCARO est là pour identifier des progrès techniques et fournir un appui chemin faisant », a expliqué Hyun-jung Lee, directeur de la technologie chez FESCARO.

À propos de FESCARO

FESCARO est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité automobile cofondée en 2016 par un développeur de systèmes électroniques pour l'automobile et un pirate bien intentionné. La société a étendu ses activités pour inclure des solutions ECU et SDV (Software-Defined Vehicle, Véhicule défini par logiciel) de nouvelle génération, réalisant des progrès concrets en vue de réaliser la ?Mobilité pour tous'. | www.fescaro.com

26 novembre 2023 à 19:05

