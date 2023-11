Déclaration du premier ministre sur la formation d'un nouveau gouvernement en Nouvelle-Zélande





OTTAWA, ON, le 26 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur la formation d'un nouveau gouvernement en Nouvelle-Zélande :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Christopher Luxon pour sa nomination comme premier ministre et pour la formation d'un nouveau gouvernement en Nouvelle-Zélande.

« Je suis impatient de travailler avec le premier ministre Luxon pour progresser dans les dossiers les plus importants pour les Canadiens et les Néo-Zélandais, notamment en ce qui concerne des enjeux mondiaux comme la guerre d'agression injustifiable de la Russie contre l'Ukraine, les attaques terroristes du Hamas contre Israël et la situation humanitaire désastreuse à Gaza, les conséquences des changements climatiques ou la nécessité de faire baisser le coût de la vie et de promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones. Nos deux pays continueront de collaborer en vue de créer de bons emplois pour la classe moyenne, d'étendre les débouchés commerciaux et les opportunités économiques, et d'établir des chaînes d'approvisionnement fiables, notamment par le biais de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Au moment où le Canada s'apprête à assumer la présidence de la Commission du PTPGP en 2024, nous sommes heureux de pouvoir donner suite au leadership que la Nouvelle-Zélande exerce en 2023.

« Le Canada et la Nouvelle-Zélande sont de proches partenaires qui partagent des vues similaires et croient en l'importance de l'ordre international fondé sur des règles et de la primauté du droit. Nos relations sont fondées sur les liens solides qui unissent nos communautés, ainsi que sur des valeurs et des priorités communes. De plus, nous collaborons étroitement en tant que membres du Groupe des cinq et dans le cadre des Nations Unies, du Forum de coopération économique Asie-Pacifique et du Commonwealth. Je suis certain que nous continuerons de consolider notre relation bilatérale au cours des prochaines années, en cherchant à bâtir un avenir plus prospère pour les populations de nos deux pays comme pour celles du monde entier.

« Je tiens à remercier le premier ministre sortant, Chris Hipkins, pour son partenariat au cours de la dernière année, et je lui souhaite bonne chance dans tous ses projets. »

26 novembre 2023

