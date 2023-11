Abcourt annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice terminé le 30 juin 2023





ROUYN-NORANDA, Québec, 24 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) annonce qu'à la suite de l'ordonnance d'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants (l' « ordonnance ») rendue par l'autorité principale de la Société, l'Autorité des marchés financiers, le 1er novembre 2023 ainsi que du communiqué de mise à jour subséquent diffusé par la Société, Abcourt a complété le dépôt, le 24 novembre 2023, de ses états financiers consolidés audités, de son rapport de gestion, ainsi que des attestations des dirigeants pour l'exercice terminé le 30 juin 2023 (collectivement, les « documents annuels ») sous son profil SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur son site internet. Par conséquent, la Société s'attend à ce que l'ordonnance soit révoquée par les autorités en valeurs mobilières conformément à l'Instruction générale 12-203 relative aux ordonnances d'interdiction d'opérations limitées aux dirigeants après la clôture des marchés aujourd'hui.



Les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice terminé le 30 juin 2023 présentent une perte nette de 5 337 044 $, ou une perte par action de 0,02 $, comparativement à une perte de 21 621 252 $ ou une perte par action de 0,07 $, pour la même période en 2022.

Suivant l'arrêt de la production à la mine Elder en août 2022, l'ensemble des sites de la Société a été placé en mode entretien et maintenance, et la Société a transféré tous les équipements et matériel de la mine Elder vers la mine Géant Dormant. Ensuite, la Société a initié l'estimation de ressources minérales (« ERM ») sur les propriétés aurifères Géant Dormant, Discovery, et Flordin. Suivant l'ERM sur Géant Dormant, Abcourt a complété une étude économique préliminaire publiée en juin 2023. Depuis, Abcourt a redémarré les travaux sous-terre vers une petite exploitation pendant que les équipes techniques avancent les travaux vers une étude de préfaisabilité prévue vers la fin 2024.

Faits saillants de l'exercice

Des revenus de 7 014 494 $ pour l'exercice terminé le 30 juin 2023, provenant de la vente d'or issues du nettoyage de l'usine de traitement de Géant Dormant.



Produit de la cession d'or et d'argent de la propriété Géant Dormant au montant de 6 684 299 $ provenant de la vente d'onces d'or et d'argent issues du nettoyage de l'usine de traitement de Géant Dormant.



Une perte nette de 5 337 044 $ pour l'exercice terminé le 30 juin 2023, comparée à une perte nette de 21 621 252 $ pour la même période en 2022.



Coût des ventes de 4 235 799 $, comparé à 22 808 329 $ en 2022, une diminution importante expliquée par l'arrêt des opérations d'extraction à la mine Elder.



Le nombre d'onces vendues a été de 5 545, comparé à 10 157 pour la même période en 2022, provenant du nettoyage de l'usine. Le prix moyen réalisé lors de la vente d'or pour l'exercice a été de 2 439 $ (1 825 $ US) l'once d'or, par rapport à 2 305 $ (1 833 $ US) en 2022, ce qui est comparable.



Trésorerie de 963 974 $, comparée à 720 512 $ au 30 juin 2022. Fonds de roulement négatif de 4 476 223 $, comparé à un fond de roulement négatif de 5 246 416 $ au 30 juin 2022; une amélioration des liquidités ainsi que du fonds de roulement au cours de l'exercice en partie liée aux activités de financement et à la vente de la redevance sur la propriété Géant Dormant et Dormex.



Au 1er août 2022, la Société a cessé ses opérations à la mine Elder, et placé la mine en mode entretien et maintenance. Tous les équipements se trouvant sous terre ont été remontés à la surface. Les bennes et les câbles du puit de la mine ont été récupérés. Le site a été sécurisé et la mine a été noyée.



Le 22 septembre 2022, la Société a vendu une redevance à Maverix Metals Inc. (« Maverix ») de 2 % du revenu net de fonderie sur tous les minéraux métalliques et non métalliques extraits ou autrement récupérés sur chacune des propriétés Géant Dormant et Dormex en contrepartie de 2 000 000 $ US en espèces.



Suivant la convention de redevance, la Société peut en tout temps avant le troisième anniversaire de la signature de la convention, choisir de réduire le taux de redevance de 0,5 % sur paiement d'un montant de 2 000 000 $ US à Maverix, et peut, en tout temps avant le sixième anniversaire de la signature de la convention de redevance, choisir de réduire le taux de redevance de 0,5 % sur paiement d'un montant de 4 000 000 $ US à Maverix, réduisant ainsi le taux de redevance à 1,0 %, et ce dans la mesure où Abcourt aura exercé l'option avant le troisième anniversaire de la signature de la convention de réduire de 0,5 % le taux de redevance en versant le 2 000 000 $ US à Maverix.



Le 27 septembre 2022, la Société a clôturé un placement privé composé de 5 000 000 d'unités au prix de 0,065 $ l'unité pour un produit brut de 325 000 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de catégorie « B » et d'un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet de souscrire à action ordinaire de catégorie « B » au prix d'exercice de 0,15 $ pour une période de de 3 ans de la date d'émission du bon de souscription.



Le 13 décembre 2022, la Société a annoncé une mise à jour de l'ERM pour la mine Géant Dormant. Cette ERM reflète les résultats d'environ 1,19 million de mètres de forage, dont 9 281 mètres ont été effectués par Abcourt depuis 2016 jusqu'en mai 2022, ainsi que tous les résultats d'analyses reçus jusqu'en septembre 2022. L'ERM a été réalisée par la firme InnovExplo de Val d'Or.



Le 6 avril 2023, la Société a annoncé sa première ERM pour le projet Discovery, un gîte aurifère entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, 80 km à l'est de l'usine Géant Dormant et 35 km au nord de la ville de Lebel-sur-Quévillon au Québec. Cette ERM reflète les résultats d'environ 158 milliers de mètres de forage, dont 35 551 mètres ont été effectués de 2010 jusqu'en 2018. L'ERM a été réalisée par la firme InnovExplo de Val d'Or.



Le 11 mai 2023, la Société a annoncé avoir complété l'acquisition annoncée antérieurement de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Corporation Ressources Pershimex (les « actions de Pershimex ») par voie d'une fusion tripartite (la « Fusion ») en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Aux termes de la Fusion, Abcourt a acquis la totalité des actions de Pershimex moyennant une contrepartie de 0,5712 action ordinaire d'Abcourt pour chaque action de Pershimex.



Le 18 mai 2023, la Société a annoncé sa première ERM pour le projet Flordin, un gîte aurifère entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, 85 km à l'est de l'usine Géant Dormant et 30 km au nord de la ville de Lebel-sur-Quévillon au Québec. Cette ERM reflète les résultats d'environ 73,4 milliers de mètres de forage, dont 34 900 mètres ont été effectués de 2010 jusqu'en 2020. L'ERM a été réalisée par la firme InnovExplo de Val d'Or.



Le 5 juin 2023, la Société a annoncé le décès du fondateur de la Société, Renaud Hinse. M. Hinse a fondé la Société en 1979 et a agi à titre de président et chef de la direction jusqu'en avril 2022. Il était toujours administrateur de la Société à son décès.



Le 7 juin 2023, la Société a annoncé les résultats positifs d'une évaluation économique préliminaire (« EEP ») indépendante préparée conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») pour le projet Géant Dormant.



Stratégie et perspectives

Au cours de l'exercice, la Société a publié des ERM pour la mine Géant Dormant, le gîte Discovery et le gîte Flordin, et a acquis le gîte Pershing-Manitou avec une ERM. La Société dispose désormais de 4 gîtes avec des ERM en conformité au Règlement 43-101.



Après la publication de l'EEP en juin 2023, l'équipe de direction de la mine a continué à développer le modèle géologique de la mine Géant Dormant. À partir des informations recueillies depuis l'EEP de juin, la Société a décidé de démarrer une petite production souterraine à la mine Géant Dormant pendant qu'elle continue à développer le modèle géologique afin de faire la mise à jour du ERM et préparer par la suite une étude de préfaisabilité.



Au cours des mois de septembre à novembre 2023, la Société a terminé les travaux requis pour la remise en marche de l'usine. Avant de démarrer une production à petite échelle à la mine Géant Dormant, la Société prévoit traiter un échantillon en vrac de 5 000 tonnes provenant du gîte Pershing-Manitou.



Pendant que la Société procède à une production à petite échelle à partir des 4 niveaux supérieurs de la mine Géant Dormant, l'équipe technique prévoit convertir les ressources présumées en ressources indiquées en augmentant la densité de forage sur les zones identifiées dans l'EEP.



La Société prévoit publier un ERM à la suite des forages pour convertir les ressources inférées en ressources indiquées afin de soutenir une étude de préfaisabilité à la fin de 2024.



Pour les autres actifs, une campagne de forage est en cours sur ses gîtes Flordin et Discovery, et la Société prévoit compléter celle-ci en décembre 2023.



Après l'achèvement du traitement de l'échantillon en vrac du gîte Pershing-Manitou à l'usine Géant Dormant, la Société évaluera la possibilité de réaliser une mise à jour de l'ERM à Pershing-Manitou.



À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d'exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l'usine et la mine Géant Dormant détenu à 100% où elle concentre ses activités. La mine Géant Dormant possède un bail minier, ainsi que les certificats d'autorisation environnementaux pour extraire jusqu'à 750 tonnes par jour de sa mine souterraine.

Pour plus d'informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d'Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : [email protected] Courriel : [email protected]



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une «?information prospective?» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que «?planifie?», «?vise?», «?s'attends à?», «?projette?», «?à l'intention?», «?anticipe?», «?estime?», «?pourraient?», «?devraient?», «?probable?», ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats «?pourraient?», «?devraient?» se produire, «?se produiront?» ou «?seront atteints?» ou autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment la levée de l'ordonnance, des énoncés concernant des événements futurs ou des performances futures, la performance générale des actifs de la Société ainsi que les résultats de l'exploration et des activités de développement de la Société, sont basés sur les estimations d'Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations d'Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d'Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

