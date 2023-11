AVIS AUX MÉDIAS - Lancement du rapport de recherche portant sur les conditions de travail et la santé et la sécurité dans le secteur de l'entreposage





MONTRÉAL, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Alors que la période la plus achalandée dans les entrepôts du commerce de détail bat son plein, les résultats d'un projet de recherche, mené conjointement par le Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS), le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) et l'Association des travailleurs et travailleuses d'agences de placement (ATTAP), seront rendus publics le samedi 2 décembre dans le cadre du Forum sur les conditions de travail et la santé et la sécurité dans le secteur de l'entreposage et du commerce en ligne. Des chercheuses et des chercheurs universitaires, des travailleuses et des travailleurs d'entrepôts, des représentantes et des représentants d'organisations communautaires et syndicales ainsi que d'institutions publiques discuteront du rapport intitulé Mobiliser pour la santé et la sécurité du travail dans les entrepôts : des travailleurs et travailleuses d'agences au taylorisme numérique. Les porte-paroles du projet convient des médias à couvrir le forum.

Forum sur les conditions de travail et la santé et la sécurité dans le secteur de l'entreposage et du commerce en ligne

Quand : samedi 2 décembre de 9 h à 15 h

Où : Maison de la coopération du Montréal métropolitain (7000 avenue du Parc, salle 102)

coopération du Montréal métropolitain (7000 avenue du Parc, salle 102) Les médias sont particulièrement invités à la première séance présentant les résultats de recherche (9 h à 10 h 30)

Entrevues avec les porte-paroles

Vendredi 1 er décembre

décembre Samedi 2 décembre : avant le forum (8 h 30 à 9 h 00) et pendant les pauses (10 h 30 à 10 h 45 ; 12 h à 13 h 15)

Porte-parole

Martine D'Amours (professeure retraitée, Université Laval )

) Geneviève Baril-Gingras (professeure, Université Laval )

) Mostafa Henaway (organisateur communautaire, CTTI et doctorant, Université Concordia)

Deux travailleurs d'entrepôts

Publication du rapport en ligne

Quand : samedi 2 décembre à 6 h

Sur le site du GIREPS : http://www.gireps.org/

Infos sur l'événement : https://www.facebook.com/events/1020160452577162/

