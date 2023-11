Un Starbucks adhère à la CSN à Chicoutimi, une première au Québec





CHICOUTIMI, QC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Pour la première fois dans l'histoire du Québec, un Starbucks se syndicalise.

Pour la première fois dans l'histoire du Québec, un Starbucks se syndicalise.

Le 23 novembre 2023, le Tribunal administratif du travail a accordé son accréditation au Syndicat des employé-es de la restauration-CSN pour le Starbucks du 1331 Boulevard Talbot, à Chicoutimi dans la région du Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette décision très attendue de la trentaine d'employé-es en lutte pour l'amélioration de leurs conditions de travail est la conclusion du dépôt, le 19 juillet dernier, d'une demande d'accréditation pour la franchise appartenant au Groupe D Resto, ouverte en 2018.

Pour Caroline Senneville, la présidente de la Confédération des syndicats nationaux, cette victoire est celle des membres contre un géant :

«?Comme c'est trop souvent le cas pour les multinationales multimilliardaires, les pratiques antisyndicales font presque partie de l'identité de marque de Starbucks. Cette entreprise est tristement connue pour son acharnement à empêcher ses travailleuses et travailleurs dans le monde de faire respecter leurs droits et même leur liberté d'expression?! La victoire d'aujourd'hui rayonne donc bien au-delà du Québec et du Canada. Les employé-es de Chicoutimi ne sont plus seuls face à l'employeur, ils peuvent maintenant compter sur la force de leurs 330?000 camarades solidaires dans tout le pays?!?»

À propos de la CSN

La CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

À propos du Syndicat des Employé-es de la Restauration-CSN

Le Syndicat des Employé-es de la Restauration-CSN a pour objectif l'amélioration des conditions des employé-es de l'industrie de la restauration. La Fédération du Commerce-CSN, à laquelle le SER est affilié, compte plus de 1000 membres oeuvrant en restauration.

À propos du Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN

Le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN regroupe quelque 160 syndicats de la région et représente 16?000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

SOURCE CSN

24 novembre 2023 à 14:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :