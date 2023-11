Nous créons de bons emplois pour la classe moyenne et bâtissons un avenir fort et sûr avec nos partenaires européens





ST. JOHN'S, NL, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au 19e Sommet des dirigeants Canada-Union européenne à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, à laquelle participaient le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Depuis longtemps, le Canada et l'Union européenne ont en commun la volonté de bâtir des économies fortes centrées sur le bien-être de la classe moyenne, tout en s'unissant pour relever les défis qui touchent notre monde. Le Sommet de cette année a été l'occasion de prendre de nouvelles mesures importantes pour créer des emplois et des opportunités pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique, et pour bâtir un avenir plus solide pour toutes les populations du monde.

Plus de six ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, et la croissance du commerce a été bénéfique pour les entreprises et les communautés de l'ensemble du Canada et de l'Europe. Avec l'augmentation de la demande européenne en énergie propre, l'acheminement d'encore plus de ressources canadiennes, comme les minéraux critiques et l'hydrogène, vers les marchés européens continuera à créer des emplois et de la croissance pour les Canadiens. Lors du Sommet, le premier ministre a souligné les progrès importants réalisés en matière d'exportations d'hydrogène canadien à destination des marchés européens. Le premier ministre a également annoncé que le Canada faciliterait l'achat par l'UE de bombardiers d'eau De Havilland, ce qui viendra soutenir les bons emplois des travailleurs canadiens qui fabriquent ces avions et renforcer les capacités de l'Europe en matière de lutte contre les incendies.

Afin de resserrer le partenariat entre le Canada et l'Europe en vue de lutter contre les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution, les dirigeants ont lancé l'Alliance verte Canada-UE. Lors du Sommet, le premier ministre a accueilli l'Union européenne en tant que nouveau partenaire dans le cadre du Défi mondial sur la tarification du carbone. La tarification de la pollution reste le moyen le plus efficace de lutter contre les changements climatiques tout en soutenant la classe moyenne.

Lors du Sommet, les dirigeants ont également mis de l'avant le travail commun qu'ils accomplissent pour relever les défis mondiaux, qu'il s'agisse des conflits ou des changements climatiques. Face à l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie, le premier ministre a annoncé que le Canada compte déployer un représentant officiel auprès de la Plateforme de coordination des donateurs d'organisations multiples du G7 pour aider l'Ukraine à se reconstruire. Le premier ministre a également annoncé que le Canada ferait don à l'Ukraine d'armes légères et de munitions supplémentaires, d'une valeur de près de 60 millions de dollars, provenant du fabricant ontarien Colt Canada. Cet envoi, qui s'inscrit dans le cadre du financement de 500 millions de dollars pour l'assistance militaire annoncé en juin, comprend près de 11 000 fusils d'assaut et mitrailleuses ainsi que plus de 9 millions de cartouches.

Lors du Sommet, le premier ministre a réaffirmé que le Canada restera pleinement solidaire du droit des peuples israélien et palestinien de vivre en paix, en sécurité, dans la dignité et sans crainte.

Le Canada et l'UE y ont aussi réaffirmé leur volonté d'exploiter la puissance de l'espace numérique tout en protégeant les citoyens. Le premier ministre a annoncé le lancement du Partenariat numérique Canada-UE, qui permet au Canada et à l'UE de travailler ensemble pour relever les nouveaux défis de la transformation numérique. Le Canada continuera à renforcer sa collaboration dans le cadre d'Horizon Europe, le plus vaste programme de recherche et d'innovation au monde. Le nouvel accord Canada-UE sur les données des dossiers passagers permettra quant à lui d'évaluer les risques avant l'arrivée des voyageurs, en tout respect de la vie privée.

Les dirigeants ont conclu le Sommet par une déclaration commune entre le Canada et l'UE.

Citation

« Lorsque le Canada et l'Europe travaillent ensemble, nous créons de bons emplois pour la classe moyenne, nous développons des économies fortes et nous progressons dans la lutte contre les changements climatiques. Au cours des deux derniers jours, le président Michel, la présidente von der Leyen et moi-même avons resserré notre partenariat en vue d'assurer un avenir solide et prospère aux populations des deux côtés de l'Atlantique, de protéger l'environnement, de soutenir la recherche et l'innovation, et bien d'autres choses encore. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Au cours du Sommet, le premier ministre a réitéré l'engagement ferme du Canada à assurer la mise en oeuvre complète et efficace ainsi que l'élargissement de notre coopération dans le cadre de l'Accord de partenariat stratégique (APS) et de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne (UE), notamment en continuant à travailler avec l'UE pour encourager la ratification de ces accords par tous ses États membres.

En 2022, le commerce combiné des biens et services entre le Canada et l'UE atteignait une valeur de 147,0 milliards de dollars canadiens.

Le Canada et l'UE continuent de collaborer à la croissance d'économies fortes et durables dans le cadre du Plan d'action amélioré sur l'hydrogène entre le Canada et l'UE et du Partenariat stratégique Canada-UE sur les matières premières.

et l'UE continuent de collaborer à la croissance d'économies fortes et durables dans le cadre du Plan d'action amélioré sur l'hydrogène entre le Canada et l'UE et du Partenariat stratégique Canada-UE sur les matières premières. Le 17 novembre, Exportation et développement Canada et EverWind Energy ont conclu un accord de principe concernant un prêt de 125 millions de dollars au projet d'hydrogène d'EverWind dans le Canada atlantique, qui produira de l'hydrogène propre destiné à l'exportation vers les marchés européens et à l'utilisation nationale au Canada.

Lors du Sommet, les dirigeants ont réitéré leur engagement à resserrer leur partenariat en vue d'atteindre l'objectif commun du G7 de mobiliser 600 milliards de dollars de financement par le biais du Partenariat pour les infrastructures mondiales et l'investissement, notamment de l'initiative de la Passerelle internationale Global Gateway.

Depuis février 2022, le Canada a apporté à l'Ukraine une aide militaire de plus de 2,4 milliards de dollars. Il a notamment fourni au pays des chars de combat principaux Leopard 2, des véhicules blindés d'appui tactique, des armes antichars, des armes légères, des obusiers M777 et les munitions appropriées, des drones équipés de caméras à haute résolution et des vêtements d'hiver, entre autres. De plus, le Canada contribue aux efforts multinationaux visant à former des pilotes ukrainiens et à assurer la maintenance et le soutien des F-16 de l'Ukraine.

Depuis la fin du mois de mars 2022, les Forces armées canadiennes soutiennent la livraison d'aide militaire pour l'Ukraine en Europe et ont envoyé plus de 14 millions de livres d'aide militaire provenant du Canada et au nom de nos alliés et partenaires.

La Plateforme de coordination des donateurs d'organisations multiples du G7 a été créée pour assurer une coordination étroite entre les grands donateurs et les institutions financières internationales afin d'assurer la reconstruction de l'Ukraine et le renforcement des capacités de l'industrie.

