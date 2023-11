Le gouvernement du Canada annonce le versement de six millions de dollars supplémentaires pour protéger le lieu historique national du Fort-Mississauga





Le projet de lutte contre l'érosion des berges permettra de conserver le patrimoine national et d'assurer la sécurité publique.

NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Il incombe à Parcs Canada de protéger les exemples d'importance nationale du patrimoine et de diffuser les histoires de ces lieux précieux. Le gouvernement du Canada investit dans les lieux historiques nationaux et les parcs nationaux de l'ensemble du pays afin de préserver la santé de notre patrimoine culturel et naturel, d'encourager le tourisme durable et de créer des emplois dans nos communautés locales, tout en soutenant les efforts de lutte contre le changement climatique.

Aujourd'hui, Vance Badeway, secrétaire parlementaire du ministre des Transports, et Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont annoncé le versement d'environ six millions de dollars pour la protection de la valeur culturelle du lieu historique national du Fort-Mississauga. Cette somme servira à la dernière phase de l'installation d'un mur d'arrêt le long de la partie est du site, sur les rives du lac Ontario.

Financé dans le cadre des 557 millions de dollars de fonds d'infrastructure annoncés par le gouvernement du Canada en novembre 2022, cet investissement soutiendra la construction d'une nouvelle section de 500 mètres de mur d'arrêt pour lutter contre l'érosion des berges près de l'embouchure de la rivière Niagara. Causée en partie par des tempêtes plus fréquentes et plus violentes et par des niveaux d'eau plus élevés dus au changement climatique dans les Grands Lacs, cette phase finale de protection des berges contribuera à préserver le patrimoine culturel de la rive est du lieu historique national du Fort-Mississauga. Ces mesures permettront d'assurer la sécurité du public, de sauvegarder les artefacts historiques du site le long de la propriété et de protéger les terres gérées par Parcs Canada et louées par le club de golf de Niagara-on-the-Lake.

Les phases précédentes du projet consistaient à construire les 600 premiers mètres du mur d'arrêt, un nouveau sentier de randonnée et une promenade pour permettre aux piétons d'accéder en toute sécurité à la tour du fort Mississauga et aux travaux de terrassement. Ce sentier et cette promenade sont reliés au sentier existant qui traverse le club de golf de Niagara-on-the-Lake, offrant ainsi aux visiteurs un itinéraire agréable pour découvrir ce lieu historique national.

Tout comme la rive nord du lieu historique national du Fort-Mississauga, la rive est comporte de nombreuses espèces d'arbres et d'arbustes non indigènes et envahissantes dont les systèmes racinaires endommagent les ressources archéologiques de la fortification du terrassement et les terrains environnants. En outre, de nombreux arbres et grands arbustes tombent ou risquent de tomber dans l'eau à cause de l'érosion des berges. Parcs Canada enlèvera cette végétation pour soutenir la construction du mur d'arrêt, puis plantera des graminées d'origine locale, sélectionnées pour le peu d'eau et d'entretien qu'elles nécessitent. Cette nouvelle végétation soutiendra davantage les berges nouvellement stabilisées. Pour chaque arbre enlevé pendant ces travaux, Parcs Canada plantera deux nouveaux arbres ou arbustes d'espèces indigènes dans le secteur.

Le vaste portefeuille d'infrastructures de Parcs Canada compte plus de 18 000 biens bâtis tels que des autoroutes, des ponts, des barrages et d'autres infrastructures maritimes, des bâtiments historiques et des fortifications, des installations de traitement de l'eau et des eaux usées, des terrains de camping, des centres d'accueil et des bâtiments et complexes opérationnels. Depuis 2015, le programme d'investissements fédéraux dans l'infrastructure a permis à Parcs Canada d'améliorer l'état d'environ 5 000 biens dans tout le pays. Ces améliorations permettent de garantir la sécurité publique, la qualité et la fiabilité des offres aux visiteurs, et d'intégrer des technologies vertes et la résilience climatique, tout en rapprochant la population canadienne de la nature et de l'histoire.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la durabilité des actifs de Parcs Canada afin que la vitalité culturelle, environnementale et économique que les lieux patrimoniaux nationaux procurent au Canada puisse perdurer dans l'avenir. Le projet de Parcs Canada pour la lutte contre l'érosion des berges au lieu historique national du Fort-Mississauga permettra de stabiliser les rives afin de conserver les ressources culturelles, tout en construisant une infrastructure résiliente capable de résister aux effets des phénomènes météorologiques de plus en plus dommageables dus au changement climatique. »

Vance Badawey

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports

« Le gouvernement du Canada investit dans le lieu historique national du Fort-Mississauga pour s'assurer de donner un avenir à notre passé. Cette protection des berges est un exemple concret de la façon dont Parcs Canada préserve les ressources culturelles et l'histoire importante du fort Mississauga, tout en garantissant la sécurité des visiteurs et en leur permettant de découvrir toute la richesse de ce lieu historique national. Ces mesures essentielles de protection des rives du lac Ontario atténueront les effets du changement climatique et permettront de continuer à transmettre les récits enrichissants du fort Mississauga. »

Chris Bittle

Secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le lieu historique national du Fort-Mississauga se dresse, solide comme un roc, sur le lac Ontario . Construit pour garder l'embouchure de la rivière Niagara après la guerre de 1812, ce lieu précieux témoigne de la résilience de la communauté locale, dont les décombres des maisons ont servi de matériaux de construction. Il rend aussi hommage aux personnes qui ont travaillé à la construction de ce fort et à la protection de leurs maisons, notamment le Coloured Corps, et à toutes les nations qui ont élu domicile en ce lieu depuis des temps immémoriaux.

. Construit pour garder l'embouchure de la rivière Niagara après la guerre de 1812, ce lieu précieux témoigne de la résilience de la communauté locale, dont les décombres des maisons ont servi de matériaux de construction. Il rend aussi hommage aux personnes qui ont travaillé à la construction de ce fort et à la protection de leurs maisons, notamment le Coloured Corps, et à toutes les nations qui ont élu domicile en ce lieu depuis des temps immémoriaux. Les lieux historiques nationaux du Niagara comptent en tout sept lieux situés dans la région de Niagara. Reflétant principalement le patrimoine militaire de la région, les lieux historiques nationaux comprennent le fort Mississauga , le fort George, le phare de la pointe Mississauga , le champ de bataille du fort George, les hauteurs de Queenston , les casernes de Butler et l'île Navy.

, le fort George, le phare de la pointe , le champ de bataille du fort George, les hauteurs de , les casernes de Butler et l'île Navy. Cette dernière phase des travaux visant à protéger les berges le long du lieu historique national du Fort-Mississauga débutera en novembre 2023 et durera environ deux ans. L'investissement fédéral total pour les travaux sur les berges, y compris le sentier pédestre et les travaux de végétation déjà réalisés, s'élève à 10,4 millions de dollars.

durera environ deux ans. L'investissement fédéral total pour les travaux sur les berges, y compris le sentier pédestre et les travaux de végétation déjà réalisés, s'élève à 10,4 millions de dollars. Tous les projets de Parcs Canada sont soumis à des évaluations environnementales afin de garantir la mise en place de mesures de protection écologique appropriées. L'Agence Parcs Canada s'est engagée à protéger la faune et l'habitat aquatique, et toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger les poissons et leur habitat tout au long des travaux d'infrastructure.

