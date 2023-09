CAN-AM REMPORTE UNE PREMIÈRE VICTOIRE HISTORIQUE AVEC LE TOUT NOUVEAU MAVERICK R





Dustin Jones gagne l'or au Silver State 300

VALCOURT, QC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Can-Am, une marque de BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOO), est fière d'annoncer que Dustin Jones, coureur de l'équipe d'usine Can-Am, a marqué l'histoire la fin de semaine dernière au volant du tout nouveau Can-Am Maverick R lors de la course Silver State 300 Best in The Desert 2023. Pour la première fois, un véhicule côte à côte (VCC) gagne l'ensemble d'une course au désert, en dépassant tous les autres véhicules sur le circuit. La victoire impressionnante de Dustin inclut également une première place au classement général des VCC, et l'or dans la catégorie UTV Turbo Pro. C'est un énorme succès pour la première course du Can-Am Maverick R. Les coureurs Can-Am ont dominé le podium dans le classement général des VCC ainsi que dans la catégorie UTV Turbo Pro. Au volant de son Maverick X3, Vito Ranuio a terminé en deuxième place dans les deux classements tandis que Phil Blurton a terminé en troisième place avec son Maverick R. Les plateformes Can-Am Maverick R et Can-Am Maverick X3 ont remporté deux victoires et six podiums dans leurs catégories respectives, et occupent 7 positions parmi le top 10 du classement général.

«?Au cours des dernières années, j'ai connu beaucoup de succès au volant du Can-Am Maverick X3. C'est donc un honneur d'être parmi les 2 coureurs qui ont introduit le Maverick R au monde de la course. De la ligne de départ à la ligne d'arrivée, le véhicule s'est démarqué. Nous l'avons mis à l'épreuve et il a dépassé les attentes?», affirme le coureur de l'équipe d'usine Can-Am Dustin Jones. «?J'ai hâte de participer à plus de courses au volant du Maverick R pour terminer l'année en beauté?!?»

«?Nous sommes très fiers d'assister au succès de Dustin et de Phil au volant du tout nouveau Can-Am Maverick R, ainsi que des performances incroyables de Vito Ranuio, de Mitchell Alsup et de Cody Bradbury avec notre Can-Am Maverick X3 tant éprouvé?», explique Sandy Scullion, président du Groupe sports motorisés chez BRP. «?Nous avons conçu le Maverick R pour qu'il soit le meilleur et un leader en matière de performance. Cette victoire montre que nous sommes en plein dans le mille.?»

Le circuit de 459 kilomètres (285 miles) se situait à l'extérieur d'Alamo au Nevada, et traversait le désert de Lincoln County. La compétition s'annonçait féroce dans la catégorie UTV Turbo Pro, avec plusieurs grands noms tels que Phil Blurton, Dustin Jones et Vito Ranuio à la ligne de départ.

Au cours de la journée, la catégorie UTV Turbo Pro a souvent changé de coureur à sa tête. Vito Ranuio et Dustin Jones ont tous deux mené la course à différents moments. Au final, c'est Dustin Jones qui a remporté le classement général de la course ainsi que le classement général des VCC et la catégorie UTV Turbo Pro avec un temps de 5:11:39.222. Ce temps bat celui de tous les autres véhicules sur le circuit. Vito Ranuio a remporté la deuxième place au classement général et dans la catégorie UTV Turbo Pro avec un temps de 5:14:34.301. Pour compléter le triplé Can-Am sur le podium, Phil Blurton, avec un temps de 5:15:39.314, a terminé au troisième rang dans la catégorie UTV Turbo Pro ainsi qu'au classement général.

Dans la catégorie UTV Trophy Unlimited, Cody Bradbury a débuté au sixième rang, derrière plusieurs compétiteurs, mais s'est battu tout au long de la course pour se rendre à l'avant. Bradbury a franchi la ligne d'arrivée en troisième place dans sa catégorie et à la sixième place au classement général avec un temps de 5:25:04.119.

De son côté, Mitchell Alsup a remporté la catégorie UTV Super Stock Turbo. Il a persévéré tout au long de sa course pour terminer au huitième rang du classement général avec un temps de 5:32:46.805.

L'équipe d'usine Can-Am sera de retour à l'action du 12 au 15 octobre prochain à Laughlin au Nevada.

Pour en apprendre davantage sur la gamme de véhicules Can-Am hors-route, visitez https://can-am.brp.com/off-road/ca/fr/ .

26 septembre 2023 à 16:07

