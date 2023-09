INVITATION MÉDIA - ALL IN 2023: François-Philippe Champagne, Pierre Fitzgibbon, Yoshua Bengio, Julien Billot et autres en vedette de la première journée d'un événement d'envergure mondiale consacré à l'intelligence artificielle canadienne





MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - SCALE AI, la grappe d'innovation mondiale en IA du Canada, invite les représentants des médias à ALL IN, le plus important rassemblement du pays consacré à l'intelligence artificielle (IA) canadienne. Cet événement se tiendra au Palais des congrès de Montréal du 27 au 28 septembre, ainsi que virtuellement.

Cette initiative de SCALE AI, organisée en collaboration avec CEIMIA, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, réunira des experts en IA, des startups, des investisseurs, des chercheurs, ainsi que de nombreux acteurs gouvernementaux fédéraux, provinciaux et municipaux, qui partageront leurs idées et exploreront comment l'IA transforme l'économie canadienne.

La programmation complète et la liste des conférenciers confirmés sont disponibles ici.

Les faits saillants du mercredi 27 septembre incluent (les heures sont en HAE) :

8h30: Mot d'ouverture de ALL IN 2023 - avec Pierre Fitzgibbon (Gouvernement du Québec), Valérie Plante (Ville de Montréal) et Hélène Desmarais (Scale AI)

- avec (Gouvernement du Québec), Valérie Plante (Ville de Montréal) et Hélène Desmarais (Scale AI) 8h45: Le Canada , hub international de l'IA - avec Julien Billot (Scale AI), Sophie Fallaha (CEIMIA), Valérie Pisano (Mila) et Michel Leblanc (CCMM)

- avec (Scale AI), (CEIMIA), Valérie et (CCMM) 9h00: Le Canada , leader mondial de l'IA responsable - avec l'honorable François- Philippe Champagne (Gouvernement du Canada)

- avec l'honorable François- (Gouvernement du Canada) 9h15: Saisir ensemble les opportunités de l'IA - avec l'honorable François- Philippe Champagne (Gouvernement du Canada), Yoshua Bengio (Mila), Foteini Agrafioti (Borealis AI & RBC) et Julien Billot (Scale AI)

- avec l'honorable François- (Gouvernement du Canada), (Mila), Foteini Agrafioti (Borealis AI & RBC) et (Scale AI) 10h30: L'IA pour l'industrie manufacturière aérospatiale - avec David Murray (Bombardier), Bruce Stamm (Air Canada), Philippe Couillard (CAE), Elza Brunette-Yeung (Bombardier) et Nivine Kallab (Pratt & Whitney Canada )

- avec (Bombardier), (Air Canada), (CAE), (Bombardier) et (Pratt & ) 11h30: IA et GenAI pour des expériences digitales - avec Louis Têtu (Coveo)

- avec Louis Têtu (Coveo) 11h45: Tournée canadienne des nouveaux leaders de l'IA - avec Hugues Foltz (Vooban), Sarah Legendre-Bilodeau (Videns Analytics), Olivier Blais (Moov AI), John Yawney (Adastra)

- avec (Vooban), (Videns Analytics), (Moov AI), (Adastra) 13h00: L'IA pour le secteur manufacturier - avec Isabelle Hudon (BDC), Mathieu Laroche (Mathieu Laroche Consultation, Philippe Desjardins (BRP), Sean Clare (Pacefactory) et Josef Zankowicz (Canvass AI)

- avec (BDC), (Mathieu Laroche Consultation, (BRP), (Pacefactory) et (Canvass AI) 13h20: Encadrer les transformations induites par l'IA dans le marché du travail - avec Marco Laverdière (Ordre des optométristes du Québec), Marie-Julie Desrochers (Coalition pour la diversité des expressions culturelles), Isaïe-Nicolas Dubois-Sénéchal (Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec), Jean Lortie (Commission des partenaires du marché du travail) et Luc Sirois ( Conseil de l'innovation).

- avec Marco Laverdière (Ordre des optométristes du Québec), (Coalition pour la diversité des expressions culturelles), Isaïe-Nicolas Dubois-Sénéchal (Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec), (Commission des partenaires du marché du travail) et ( l'innovation). 14h00: L'IA pour les soins de santé - avec Alexis Smirnov (Dialogue), Naomi Goldapple (AlayaCare), Mara Lederman (Signal 1), Justin Mallet (Roche), Kathy Malas (CHUM) et René Cassie (Medeloop)

- avec (Dialogue), (AlayaCare), (Signal 1), (Roche), (CHUM) et René Cassie (Medeloop) 16h30: Entretien avec Cohere et Inovia - avec Luis Serrano (Cohere) et Kory Jeffrey (Inovia Capital)

Accréditation pour les médias et information

Les demandes d'accréditation de la part des médias peuvent être transmises à Eric Aach à l'adresse [email protected]. Toutes questions ou demandes d'entrevue peuvent également être envoyées à l'équipe chargée des relations avec les médias.

Lieu : Entrée principale du Palais des congrès de Montréal (1001, place Jean-Paul-Riopelle).

Source : Scale AI

SOURCE Scale AI

26 septembre 2023 à 13:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :