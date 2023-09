Lightspeed nomme de nouveau Manon Brouillette au sein de son conseil d'administration, renforçant ainsi sa vision centrée sur le client





MONTRÉAL, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a le plaisir d'annoncer que Manon Brouillette a été de nouveau nommée au sein de son conseil d'administration (le « CA »), à compter du 1er octobre 2023. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.







Manon Brouillette en est à son deuxième mandat en tant que membre du CA de Lightspeed. Avec plus de 20 ans d'expérience à la tête d'entreprises mondiales dans les domaines de la technologie, des médias et des télécommunications, elle apporte à ce rôle une énorme perspective et un sens aigu des affaires. Sa nomination au CA de Lightspeed reflète également l'engagement continu de Lightspeed à promouvoir la représentation des sexes à tous les niveaux de son entreprise, notamment en atteignant l'objectif du CA de maintenir au moins 37,5 % de ses membres qui s'identifient comme des femmes.

« Les réalisations remarquables de Manon, combinées à ses connaissances approfondies des besoins des clients, font d'elle le complément idéal de notre équipe », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et président-directeur du conseil d'administration de Lightspeed. « J'ai hâte de travailler de nouveau avec elle et je me réjouis du rôle qu'elle jouera au sein de notre entreprise dans les années à venir. Le retour de Manon renforce notre engagement constant en matière d'innovation et d'excellence. »

« Je suis très heureux d'accueillir Manon au sein du conseil d'administration de Lightspeed », a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Sa profonde compréhension du secteur technologique et son expérience fructueuse dans la direction d'organisations très complexes apporteront à Lightspeed de précieux conseils et une supervision qui lui permettront de s'affirmer davantage comme un chef de file de l'industrie. Sa vision et son orientation stratégiques nous permettront de saisir de nouvelles opportunités et d'apporter une valeur ajoutée considérable à nos clients dans le monde entier. »

Plus tôt cette année, Manon Brouillette a été nommée présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec, la plus grande entreprise d'énergie renouvelable du Québec. Auparavant, elle a passé deux ans chez le leader américain des télécommunications Verizon, où elle a notamment occupé les fonctions de vice-présidente à la direction et de chef de la direction du Consumer Group. De 2004 à 2019, elle a occupé divers postes de direction chez Vidéotron, dont celui de présidente et chef de la direction de 2013 à 2019. Sous sa direction, l'entreprise est devenue le fournisseur de télécommunications connaissant la plus forte croissance au Canada.

« Je suis enthousiaste à l'idée de revenir au CA de Lightspeed. Nous vivons un moment crucial pour les détaillants et les restaurateurs », a déclaré Manon Brouillette. « La volonté de Lightspeed à fournir des solutions innovantes aux entrepreneurs ? qui sont au coeur de sa mission ? s'aligne sur mon approche centrée sur le client, portant le niveau de satisfaction de la clientèle que ses solutions offrent à de nouveaux sommets. »

Manon Brouillette apporte à son rôle une expérience inégalée en matière de gouvernance d'entreprise. Elle a siégé au conseil d'administration de sociétés internationales privées et publiques, dont la Banque nationale du Canada (TSX : NA), la société française SFR, la société américaine Altice USA (NYSE : ATUS), Sonder Holdings (SOND.NA) et Beauty For All Industries (BFAI). Elle fournit des conseils stratégiques à des fonds internationaux de capital-investissement et de capital-risque. Elle est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Laval et a suivi le programme destiné aux cadres de l'Ivey Business School.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs. Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com .

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias :

Canada :

Victoria Baker, NKPR ? [email protected]

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group ? [email protected]

Relations médias de Lightspeed ? [email protected]

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed ? [email protected]

