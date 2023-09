Manuvie s'associe à un fournisseur de technologies de santé de pointe pour fournir aux Canadiens la nouvelle génération d'expériences en soins de santé





Les perspectives fondées sur les données de Manuvie, qui s'appuient sur la plateforme novatrice d'expérience client de League, aideront les participants de l'Assurance collective à prendre en main leur santé et leur mieux-être.

TORONTO, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Manuvie est heureuse d'annoncer la conclusion d'un partenariat stratégique avec League, un fournisseur de premier plan en technologies de soins de santé, afin de procurer aux participants une expérience personnalisée en matière de soins de santé numériques, complètement intégrée à l'écosystème d'assurance collective de Manuvie. Cette annonce marque un jalon important dans l'engagement de Manuvie de procurer des expériences novatrices fondées sur les données, et dans notre promesse d'aider les clients à mener une vie meilleure, plus longue et en meilleure santé en prenant des mesures préventives pour améliorer leur état de santé.

« Nous élargissons les expériences numériques novatrices axées sur les soins que nous procurons à nos clients de l'Assurance collective », explique Ashesh Desai, chef, Assurance collective, Manuvie Canada. « Cette technologie accélérera notre évolution en vue de procurer des expériences de soins de santé numériques intuitives et personnalisées, qui aident nos clients à comprendre leur santé, à se concentrer sur la prévention et à obtenir les soins dont ils ont besoin. Notre partenariat avec League fera en sorte qu'il sera plus facile pour les participants de suivre leur parcours de santé, et en retour, cela aidera également les employeurs à favoriser la santé de leur main-d'oeuvre et à gérer les coûts associés à la maladie chez leurs employés, tels que l'absentéisme et la baisse de productivité. »

League est une plateforme canadienne de premier plan axée sur l'expérience client en soins de santé qui est reconnue partout en Amérique du Nord pour son approche novatrice en soins de santé et sa capacité éprouvée à procurer des expériences de santé numériques de premier ordre. Son souci constant d'améliorer la santé et le mieux-être, allié à des récompenses, à une approche ludique et à des défis stimulants, donne aux utilisateurs les moyens d'atteindre des objectifs qui leur permettent de rester en santé, de gérer leurs conditions médicales et d'accéder à des soins. Le modèle actuel de services infonuagiques complète habilement l'engagement continu de Manuvie à aider les Canadiens à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé.?

Conçue pour s'intégrer harmonieusement aux caractéristiques actuelles de l'assurance collective en ligne de Manuvie, la technologie de soins de santé de nouvelle génération de League aidera les participants à suivre des parcours de santé de plus en plus personnalisés et intégrés. L'expérience repensée permettra aux participants de gérer, en un seul endroit, leurs avantages sociaux et leurs options de soins de santé.?Ils disposeront d'outils et de ressources avancés pour pleinement comprendre leur régime d'avantages sociaux, adopter de saines habitudes de vie, accéder à des fournisseurs de soins de santé de confiance, gérer des rendez-vous virtuels et obtenir du soutien pour certaines affections chroniques comme la dépression, l'anxiété, les maladies cardiovasculaires et le diabète. De nouveaux parcours et résultats techniques seront ajoutés et intégrés au fil du temps.

« Ce qui m'enthousiasme le plus dans ce projet, c'est qu'il est vraiment conçu pour susciter un engagement porteur de sens de la part des participants. Les produits classiques sont souvent un échec parce qu'ils offrent seulement un service transactionnel », dit Michael Serbinis, fondateur et chef de la direction de League. « Cette collaboration nous permettra d'offrir une série structurée des meilleures mesures personnalisées et de favoriser un changement réel dans les comportements. »

Tous les participants aux régimes pourront découvrir l'expérience numérique de Manuvie en soins de santé et avantages sociaux dès le début de 2024, sur l'application mobile de l'Assurance collective Manuvie, et plus tard l'an prochain sur les sites Web des participants. De plus amples renseignements sur la transformation en cours de l'Assurance collective de Manuvie, y compris sa plateforme numérique de santé et ses nouveaux partenaires de récompenses, seront bientôt publiés.?

À propos de l'Assurance collective Manuvie

Manuvie est la plus grande société d'assurance vie au Canada et un fournisseur de premier plan d'assurance soins médicaux en milieu de travail. Elle appuie et conçoit des régimes d'avantages sociaux qui peuvent améliorer les indicateurs clés du mieux-être, stimuler l'engagement et la productivité des employés, et favoriser des cultures de travail qui répondent de plus en plus aux besoins changeants de la main-d'oeuvre, de nos jours. Les activités d'assurance collective de Manuvie au Canada sont destinées à plus de 25 000 employeurs et à environ un ménage canadien sur trois, avec l'ambition de tirer davantage parti de son expérience en soins de santé pour aider davantage les Canadiens à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, chef de file mondial en services financiers, facilite les décisions et aide les gens à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Avec Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de nos secteurs Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous sommes au service de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires en distribution au service de plus de 34 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

À propos de League

Fondée en 2014, League est une société qui offre une plateforme technologique de soins de santé procurant une expérience de nouvelle génération. Payeurs et prestataires de services de santé, partenaires du réseau de la santé des consommateurs et employeurs s'appuient sur la plateforme d'expérience client de League pour procurer une expérience en soins de santé très engagée et personnalisée, qui séduit les consommateurs. Des millions d'utilisateurs ont recours aux solutions de League pour accéder à des services de santé, naviguer dans le système et payer les soins. League a récemment annoncé une ronde de financement de 95 millions de dollars dirigée par TDM Growth Partners, qui appuie les plateformes avant-gardistes Square, Twilio et Slack, pour un financement total de 220 millions de dollars. De plus, League figure notamment au palmarès « Technology Fast 50 » de Deloitte Canada, ainsi qu'au palmarès « Technologie Fast 500 » de Deloitte pour l'Amérique du Nord, en plus de figurer parmi les « Top Growing Companies » du Globe and Mail.

