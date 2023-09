Switch Health lance un test de dépistage du VPH à domicile, un premier en son genre au Canada





TORONTO, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Switch Health invite les femmes de partout au Canada à prendre le contrôle de leur santé avec l'introduction de la première trousse de dépistage du VPH à domicile. La trousse de prélèvement pour la détection du VPH de Switch Health permet de réaliser rapidement des tests de dépistage systématiques du VPH (virus du papillome humain) dans la confidentialité de son foyer.

Les tests de dépistage systématiques du VPH sont cruciaux, surtout chez les personnes sexuellement actives, particulièrement celles âgées de plus de 25 ans. Selon Statistique Canada, 1 femme sur 168 est susceptible de développer un cancer du col de l'utérus au cours de sa vie, et 1 femme sur 478 en succombera. En 2020, on a estimé que 1 300 Canadiennes ont reçu un diagnostic de cancer du col de l'utérus et que 400 d'entre elles ont perdu la vie en raison de la maladie. La recommandation actuelle consiste à effectuer un test Pap tous les trois ans pour les personnes sexuellement actives. Un test Pap recueille les cellules cervicales pour détecter les anomalies, tandis qu'un test de dépistage du VPH identifie spécifiquement le virus, qui peut entraîner le développement de cellules précancéreuses.

« Le VPH est l'infection transmissible sexuellement la plus courante à l'échelle mondiale, et la plupart des personnes porteuses ne présentent aucun symptôme. En nous concentrant sur les tests de dépistage du VPH, nous pouvons réduire les diagnostics de VPH dans toute la province, ce qui réduira le risque de futurs cas de cancer du col de l'utérus. Grâce aux tests à domicile, les Canadiens peuvent prendre leur santé en main et effectuer des tests de manière proactive au besoin », déclare la Dre Nancy Durand, professeure agrégée au département d'obstétrique et de gynécologie de l'Université de Toronto. « Le cancer du col de l'utérus est presque entièrement évitable et hautement traitable lorsqu'il est détecté et traité tôt, ce qui souligne l'importance cruciale du dépistage du VPH, même pour les personnes qui ont reçu le vaccin contre le VPH. »

Le cancer du col de l'utérus se classe parmi les cancers les plus répandus chez les femmes canadiennes. Un sondage mené en collaboration avec Switch Health et Angus Reid Group a révélé que 84 % des femmes canadiennes adultes identifient le risque de cancer du col de l'utérus comme leur principale motivation pour passer des tests Pap de routine, et que 92 % d'entre elles ont manifesté leur intérêt pour une option de test à domicile.

Bien qu'elles soient bien informées sur le VPH et l'importance des tests Pap, quatre femmes sur cinq qui ont été interrogées trouvent les tests Pap inconfortables.

Plus de la moitié (54 pourcent) des femmes trouvent les tests Pap peu pratiques.

Les deux tiers (65 pourcent) des femmes sont enclines à passer un test de dépistage du VPH, et un tiers (31 pourcent) indique une forte volonté de le faire.

La pandémie de COVID-19 a sensibilisé de nombreux Canadiens au concept de tests à domicile. En fait, la majorité des femmes interrogées se sont senties à l'aise de réaliser un test de dépistage du VPH à domicile, 70 % étant à l'aise avec l'autoadministration et 78 % étant à l'aise avec le fait de se procurer la trousse de dépistage à la pharmacie.

« Les femmes ne font pas de test Pap, qui permet de détecter le cancer du col de l'utérus, pour différentes raisons, y compris le manque d'accès à un médecin, un inconfort général avec l'état actuel des choses ou le manque de proximité des soins », remarque l'honorable Rona Ambrose, ancienne ministre fédérale de la Santé. « Personne ne devrait mourir d'un cancer du col de l'utérus, surtout lorsqu'un test plus simple peut permettre une détection précoce. Cette trousse de dépistage du VPH à domicile arrive à un moment crucial pour que les femmes puissent prendre leur santé en charge. »

Chez Switch Health, nous nous engageons à soutenir nos clients dans leur parcours de soins de santé. Si une personne reçoit un résultat positif, mais qu'elle n'a pas de médecin de famille, Switch Health va tenter de faciliter l'accès à une consultation de suivi par l'intermédiaire de notre réseau de partenaires de soins de santé.

Pour en savoir plus sur la trousse de dépistage du VPH à domicile de Switch Health, veuillez visiter le site https://www.switchhealth.ca/fr/learn/hpv/ pour en savoir plus ou pour acheter une trousse de dépistage.

La Dre Nancy Durand et Mary Langley, cofondatrice de Switch Health, sont disponibles pour des entrevues sur demande.

À propos du sondage :

Méthodologie du sondage : Ces résultats sont basés sur une étude menée par Switch Health du 4 au 6 octobre 2022, parmi un échantillon représentatif de n = 1 000 Canadiennes en ligne âgées de 18 à 54 ans (excluant le Québec) qui sont membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais. À des fins de comparaison seulement, un échantillon aléatoire de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Switch Health :

Switch Health est une entreprise de technologie de la santé dont la mission est de rendre les diagnostics de santé accessibles à tous les Canadiens. Cette mission est le moteur du modèle d'essai décentralisé de l'entreprise et des trousses discrètes de collecte autonome à domicile, couvrant divers aspects de la santé générale, du bien-être et des domaines pathologiques spécifiques. Switch Health se spécialise dans l'intersection des diagnostics et de la logistique, en utilisant des diagnostics de laboratoire de pointe par l'intermédiaire de son réseau de partenariat de laboratoires, y compris les principaux laboratoires du Canada et son propre laboratoire certifié ISO, Bio-Test Laboratory.

