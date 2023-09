L'équipe européenne de D3 Security présentera Smart SOAR à l'it-sa Expo&Congress





D3 Security, spécialiste de l'orchestration, de l'automatisation et de la réponse en matière de sécurité intelligente (SOAR ou Security Orchestration, Automation, and Response), a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera sa plateforme Smart SOAR à l'occasion de l'it-sa Expo&Congress, qui se déroulera du 10 au 12 octobre 2023, au parc des expositions de Nuremberg, en Allemagne. L'équipe de D3 Security occupera le stand 251 dans le hall 7.

« D3 participe à l'événement phare de la sécurité informatique en Allemagne parce que nous avons la solution SOAR idéale pour les entreprises basées en Allemagne, ainsi que dans le reste de l'Europe », a indiqué Amardeep Dhingra, directeur des alliances stratégiques chez D3 Security. « Nous sommes déjà en collaboration avec des clients de classe mondiale dans les domaines de l'automobile, des services financiers et des services gérés - qui sont tous des industries prévalentes sur le marché allemand - les entreprises allemandes peuvent donc être confiantes dans notre capacité à répondre à leurs besoins en matière d'automatisation de la sécurité. »

L'empreinte croissante de D3 Security en Europe englobe le personnel des ventes, de l'ingénierie commerciale et de l'ingénierie des systèmes, dont certains sont basés en Allemagne. La clientèle européenne de D3 Security comprend le fournisseur danois de services de sécurité gérés (MSSP) Trifork Security, dont le responsable de la sécurité et de l'analyse, Philip Lyngø, a indiqué dans un récent témoignage : « D3 nous donne une bien meilleure possibilité de croissance pour notre entreprise. En dépit de notre croissance rapide, avec le personnel actuel, nous serons en mesure de nous adapter à un plus grand nombre de clients sans avoir à ajouter du personnel. »

Les participants à l'it-sa Expo&Congress peuvent s'arrêter au stand 7-251 pour obtenir une démonstration personnalisée du logiciel Smart SOAR de D3 Security ou réserver une réunion sur la page des événements à venir de D3. Le logiciel Smart SOAR de D3 vous permettra de découvrir en quelques minutes pourquoi 70 % des nouveaux clients Smart SOAR de l'année dernière ont remplacé leur fournisseur SOAR existant.

À propos de D3 Security

Smart SOARtm de D3 Security permet de résoudre bon nombre des problèmes les plus ancrés dans la cybersécurité, notamment l'épuisement des analystes, la saturation des alertes et les silos d'informations, en transformant des outils distincts en un écosystème unifié doté d'une automatisation à plusieurs niveaux, d'une orchestration sans code, d'une gestion robuste des cas et d'un reporting à l'échelle de l'environnement. Smart SOAR réalise un triage autonome et réduit considérablement les faux positifs afin que les équipes de sécurité des entreprises, des MSSP et du secteur public puissent consacrer plus de temps aux vraies menaces.

