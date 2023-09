L'AIST tiendra la 5e conférence RD20 du 4 au 6 octobre à Fukushima, frontière des énergies renouvelables





-Conférence internationale sur les technologies d'énergie propre-

TOKYO, 26 sept. 2023 /PRNewswire/ -- L'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (ci-après appelé « AIST ») basé à Tokyo tiendra une conférence internationale, « La 5e RD20 », du mercredi 4 octobre au vendredi 6 octobre 2023 à Fukushima, une frontière pour le développement des énergies renouvelables. La conférence fait partie de la Tokyo GX Week organisée par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie. Il est possible de participer en ligne à la conférence et de la visionner à la demande.

La 5e conférence RD20 se compose des sessions suivantes.

Session technique : 8 h 50 à 16 h 25 (JST), mercredi 4 octobre 2023

Session des dirigeants : 13 h 30 à 17 h (JST), jeudi 5 octobre 2023

Visite sur place : vendredi 6 octobre 2023 (sur invitation seulement)

La session technique comprend une partie plénière, et la partie suivante est composée de trois thèmes parallèles avec 21 intervenants de 17 organisations :

Thème 1 : Applications et impacts du H2 pour la décarbonisation des secteurs de l'énergie et pour l'électricité à X

Thème 2 : ACV et impacts environnementaux sur le déploiement à grande échelle du photovoltaïque

Thème 3 : CCU, avec un accent sur la proposition de valeur et les thèmes d'intégration du CCU

La session des dirigeants comprend des allocutions et des tables rondes. Les directeurs et les représentants des instituts de recherche membres discuteront de la collaboration internationale dans le domaine de l'énergie propre et communiqueront les résultats à la fin de la session.

Site Web officiel : https://rd20.aist.go.jp/

Inscription : https://rd20.aist.go.jp/registration

Aperçu de la RD20

La RD20 est un cadre de recherche et de développement international visant à renforcer la collaboration internationale et à promouvoir l'innovation, y compris des projets conjoints internationaux tels que la production d'énergie solaire et d'hydrogène, ainsi que la création de plans de développement des ressources humaines. Ses membres sont les principaux instituts de recherche suivants dans les pays et régions du G20 qui développent les technologies les plus avancées au monde pour atteindre la neutralité carbone.

Organisations membres :

INTI(AR), CSIRO(AU), UFSCar(BR), NRC(CA), DICP(CN), JRC(EU), CEA(FR), CNRS(FR), Fh-G(DE), Fh-ISE(DE), TERI(IN), BRIN(ID), ENEA(IT), CINVESTAV(MX), KIER(KR), KACARE(SA), CSIR(ZA), MAM(TR), UKERC(UK), NREL(US), NIMS(JP), RIKEN(JP), AIST(JP)

Co-organisateurs :

Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) ; ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) ; ministère de l'Environnement ; Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles (NEDO).

À propos de la Tokyo GX Week : https://www.meti.go.jp/english/policy/energy_environment/global_warming/roadmap/tokyo_gx_week/index.html

Site Web officiel de l'AIST : https://www.aist.go.jp/index_fr.html

26 septembre 2023 à 02:24

