Design écologique, innovation intelligente pour l'avenir : coup d'envoi de la Semaine internationale du design industriel du Hebei 2023





Le 22 septembre, la Semaine internationale du design industriel du Hebei 2023 (ci-après dénommée HIDW 2023) s'est ouverte dans la nouvelle zone de Xiongan en Chine, pour montrer le charme de l'innovation intelligente et du design vert par plus de 10 événements de design professionnel et l'exposition de 8 000 ?.

Avec le thème "Design écologique, innovation intelligente pour l'avenir", il a duré du 22 au 28 septembre, en même temps, a tenu la cérémonie de remise des prix de 2023 Goldreed Industrial Design Award (GIDA) et 2023 GIDA Good Design Exhibition avec plus de 100 excellents travaux de conception. La GIDA participera au London Design Festival pour diversifier les échanges internationaux et la coopération dans l'industrie du design.

La HIDW 2023 s'est concentrée sur le développement de la "construction d'une ville amie des enfants par le design". Le jour de l'ouverture, la nouvelle zone de Xiongan a publié les résultats par étapes et les scénarios futurs concernant la construction d'une ville amie des enfants. "Lors de la HIDW 2023, nous rassemblerons les puissances mondiales du design pour explorer la "voie de Xiongan" de la construction d'une ville adaptée aux enfants, afin de rendre cette ville plus chaleureuse, plus attrayante, plus innocente et plus attendue", a déclaré Shirley Feng, directrice du Hebei Industrial Design Innovation Center (HIDC) et directrice générale du Xiongan Future Industrial Design Institute (XIDI).

Sur la base du positionnement "le design industriel stimule l'innovation industrielle et favorise un développement économique de haute qualité", le HIDW s'engage à construire des plateformes d'échange internationales, haut de gamme et professionnelles afin d'amener les ressources mondiales en matière de design dans le Hebei.

