Eaux usées de Rouyn-Noranda - Les équipes de la Fonderie Horne engagées dans un projet de recherche novateur





ROUYN-NORANDA, QC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Les équipes de la Fonderie Horne sont mobilisées depuis mars 2022 dans la mise en place d'un projet pilote, en collaboration avec la Ville de Rouyn-Noranda et l'expert en gestion de matières résiduelles fertilisantes au Québec, Viridis environnement. Ce projet pilote a comme objectif de revaloriser les boues de traitement issues des étangs aérés qui traitent les eaux usées de la Ville de Rouyn-Noranda dans la restauration d'un ancien parc à résidus adjacent à la fonderie. Un projet qui vise à trouver des solutions concrètes à un défi partagé par plusieurs villes, soit la gestion des boues septiques.

Débuté à l'automne 2022 et terminé d'être mis en place au cours de l'été, le projet pilote comprend l'aménagement d'un secteur pour l'utilisation d'une technique innovante de valorisation sylvicole des boues. Développée par l'Université du Maryland, il s'agit de la technique de Deep Row Entrenchment (DRE) ou de tranchée profonde en rangée dont les bénéfices ont pu déjà dans le passé, être mesurés.

La technique de DRE a en effet déjà démontré son efficacité sur des sablières dont les sols résiduels sont argileux. Il n'y a eu jusqu'à maintenant aucune restauration de projets miniers nordiques utilisant ce type de technique. Il s'agit donc d'une première pour laquelle les équipes s'affairent.

Il importe de mentionner que les eaux usées industrielles de la Fonderie Horne ne sont pas envoyées dans le système d'eaux usées de la Ville de Rouyn-Noranda. L'entreprise dispose en effet d'usines de traitements qui traitent les eaux qu'elle utilise. Après avoir été traitées, ces eaux sont relâchées via les effluents finaux de la Fonderie Horne et font l'objet d'un suivi serré par l'équipe de l'environnement. Ces effluents ne sont ainsi pas acheminés dans le système des eaux usées de la ville.

Un projet de restauration du parc à résidus Quémont 1 visant l'implantation d'une forêt boréale

Concrètement, comme le plan de restauration du parc à résidus Quémont 1 le prévoyait, une couche de remblai permettant la remontée de la nappe phréatique a été installée. Le projet pilote consiste par la suite à la réalisation de tranchées puis l'ajout des boues septiques pour remplir ces tranchées. Des copeaux de bois ont été épandus à la surface afin de préserver l'humidité du sol et revaloriser aussi cette matière.

En juin dernier, les équipes de la Fonderie Horne accompagnées de Viridis ont ainsi planté plus de 1?000 arbres et ensemencé entre les tranchées. Quatre essences différentes d'arbres ont été plantées soit, le peuplier hybride, le pin gris, l'épinette et l'érable rouge, afin de recréer le profil d'une forêt.

L'hypothèse que les équipes veulent valider est que les boues favorisent l'implantation rapide d'une forêt boréale en fournissant les nutriments nécessaires à la croissance des arbres. De l'autre côté, la disposition des boues ainsi que le système racinaire des arbres retiennent le phosphore et nitrate de s'écouler et de se retrouver dans les eaux de surface et les eaux souterraines. L'implantation d'un couvert forestier peut alors favoriser la recharge de la nappe phréatique et ainsi maintenir les résidus dans un état près de la saturation, en ralentissant le ruissellement des eaux de pluie.

Un programme de surveillance mis en place

Afin d'évaluer de manière concrète, la performance de la technique utilisée, un programme de surveillance a été mis en place. Ce dernier comprend, l'échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines, des mesures de niveau de la nappe et un suivi de la croissance des arbres et du couvert végétal. Si l'expérimentation est concluante, cette technique pourra être utilisée pour la restauration de l'ensemble du parc à résidus Quémont 1 ou d'autres sites.

En outre, cette technique pourrait être utilisée par d'autres municipalités au Québec pour revaloriser leurs boues tout en reverdissant des sites dégradés. Il est toutefois important de rappeler que la revalorisation des boues sceptiques est encadrée par le Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes. Selon la concentration de métaux, pathogènes et odeurs, certains critères doivent être respectés pour leur recyclage.

Citation

«?Les équipes de la Fonderie Horne sont fières de ce projet pilote au caractère innovant et demeurent engagées à poursuivre le travail de collaboration amorcé avec la Ville de Rouyn-Noranda et Viridis afin de revaloriser les boues septiques?», déclare Marie-Élise Viger, Directrice environnement pour les opérations cuivre de l'Amérique du Nord et des Philippines pour Glencore.

Et d'ajouter : «?nous sommes déterminés à ce que les solutions trouvées se concrétisent via des projets à grande échelle et que le savoir-faire de Rouyn-Noranda rayonne au-delà de notre région?».

À propos de la Fonderie Horne, une compagnie Glencore

La Fonderie Horne, partie intégrante de Glencore Canada, est une usine métallurgique dont les activités de traitement du cuivre sont reconnues à travers le monde. Elle produit annuellement 210?000 tonnes de cuivre et de métaux précieux. En plus de détenir une expertise réputée dans le traitement de matériaux complexes, la Fonderie Horne occupe une place importante en Amérique du Nord dans le traitement de produits recyclés à valeur métallique. Elle emploie plus de 650 personnes à son usine de Rouyn-Noranda, au Québec, en plus de faire affaire avec plusieurs entrepreneurs. La totalité de sa production d'anodes de cuivre est acheminée à l'Affinerie CCR, une compagnie Glencore, située à Montréal, où 500 autres travailleurs contribuent à la chaîne de valeur du cuivre et des minéraux critiques en Amérique du Nord, tout en contribuant à la transition énergétique.

www.fonderiehorne.ca

À propos de Glencore

Glencore est l'une des plus grandes entreprises diversifiées de matières premières au monde et un important producteur et négociant de plus de 60 produits de base. Grâce à un réseau d'actifs, de clients et de fournisseurs répartis dans le monde entier, nous produisons, traitons, recyclons, achetons, commercialisons et distribuons les produits de base qui permettent la décarbonisation tout en répondant aux besoins énergétiques actuels.

Les entreprises de Glencore emploient environ 135?000 personnes, y compris les sous-traitants. Avec une forte présence dans plus de 35 pays et dans des régions détentrices de matières premières établies et émergentes, les activités industrielles de Glencore sont soutenues par son réseau de commercialisation mondial doté de plus de 40 bureaux.

Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'acier, de la production d'électricité, de la fabrication de batteries et du pétrole. Nous fournissons également des services de financement, de logistique et autres aux producteurs et aux consommateurs de matières premières.

Glencore est fière d'être membre des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme et du Conseil international des mines et des métaux. Nous participons activement à l'Initiative pour la transparence des industries extractives.

Glencore reconnaît sa responsabilité dans la contribution à l'effort mondial pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Nous avons pour ambition de devenir une entreprise dont les émissions totales nettes seront nulles d'ici à 2050. En août 2021, nous avons porté notre objectif de réduction des émissions à moyen terme à 50 % d'ici 2035 et introduit un nouvel objectif à court terme de 15 % d'ici 2026.

www.glencore.com

Les sociétés dans lesquelles Glencore plc détient une participation directe ou indirecte sont des entités juridiques séparées et distinctes. Dans ce document, «?Glencore?», «?groupe Glencore?» et «?Groupe?» ne sont utilisés que pour des raisons de commodité lorsqu'il est fait référence à Glencore plc et à ses filiales en général. Ces expressions collectives sont utilisées par souci de clarté uniquement et n'impliquent aucun autre lien entre les sociétés. De même, les termes «?nous?», «?notre?» et «?nos?» sont utilisés pour faire référence collectivement aux membres du Groupe ou à ceux qui travaillent pour lui. Ces expressions sont également utilisées dans des cas où il n'est pas utile d'identifier une ou des sociétés en particulier.

SOURCE Fonderie Horne, une compagnie Glencore

25 septembre 2023 à 16:18

Communiqué envoyé leet diffusé par :