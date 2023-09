Résultats intermédiaires d'Alphawave IP Group plc pour le semestre clos le 30 juin 2023





Alphawave IP Group plc (LSE : AWE, « Alphawave Semi », la « Société »), leader mondial de la connectivité haut débit pour les infrastructures technologiques mondiales, a publié ses résultats intermédiaires pour le semestre clos le 30 juin 2023.

Résumé financier et APM1 ? en M$ S1 2023 S1 2022 Variation Licence et NRE 73,6 57,1 29 % Redevances et silicium 113,6 - nm Chiffre d'affaires 187,2 57,1 228 % Exploitation (perte)/bénéfice (2,6) 29,9 (109 %) Marge d'exploitation (1 %) 52 % BAIIA1 10,7 32,7 (67 %) Marge BAIIA 6 % 57 % BAIIA ajusté1 32,4 23,2 40 % Marge BAIIA ajusté 17 % 41 % (Perte)/bénéfice après impôts (13,4) 16,3 (182 %) (Perte)/bénéfice après marge d'impôt (7 %) 28 % Bénéfice ajusté après impôts1 15,4 6,7 130 % Marge PAT ajusté 8 % 12 % Flux de trésorerie opérationnel avant impôts (31,3) 32,2 (197 %) Trésorerie et équivalents de trésorerie 122,8 451,8 (73 %) Net (dette)1/trésorerie (100,0) 451,8 (122 %) Activité Réservations et Conception gagnante2 ? M$ S1 2023 S1 2022 Variation Licence et NRE 114,9 38,5 199 % Redevances et silicium3 72,2 14,9 384 % Nouvelles réservations 187,2 53,4 251 % Activité supplémentaire de conception gagnante ? Retraits de la FSA et licences de revente en Chine4 3,4 14,7 (77 %) Nombre de clients finaux générateurs de revenus (fin de période) 85 28 204 % En raison des arrondis, les chiffres présentés dans ce tableau peuvent ne pas correspondre aux totaux fournis et les pourcentages peuvent ne pas refléter précisément les chiffres absolus. « ns », lorsque indiqué, signifie « non significatif ».

Tony Pialis, président et directeur général d'Alphawave Semi, déclare : « Nous exécutons avec succès notre stratégie, l'entreprise proposant une gamme croissante de solutions de connectivité avancées qui permettent la prochaine génération d'infrastructures d'IA et de cloud computing. Au S1 2023, nous avons obtenu de bons résultats, en développant nos activités et en investissant de manière organique pour soutenir notre pipeline et la croissance future de nos revenus. Notre technologie de connectivité de pointe et notre bonne exécution nous donnent confiance dans les perspectives de notre entreprise. »

John Lofton Holt, président exécutif d'Alphawave Semi, ajoute : « Dans un environnement économique incertain, nous restons concentrés sur la réalisation de notre vision de l'entreprise. Nous servons un nombre croissant de clients avec notre technologie de connectivité de nouvelle génération. Cela alimente notre optimisme quant au potentiel à long terme de l'entreprise. »

Principaux chiffres des résultats intermédiaires

Chiffre d'affaires du S1 2023 de 187,2 M$, soit une croissance de 228 % sur un an, y compris la contribution de l'acquisition d'OpenFive et la croissance organique.

Les revenus de WiseWave de 26,4 M$ (hors revenus des revendeurs 5 ) sont liés à la licence d'abonnement pluriannuelle

) sont liés à la licence d'abonnement pluriannuelle BAIIA ajusté de 32,4 M$ et marge de 17 % (23,2 M$ au S1 2022 et 41 %), reflétant le changement dans le portefeuille d'activités, y compris les revenus des licences de PI et silicium, ainsi que les investissements en R&D dans nos nouveaux produits de connectivité qui entreront en production en 2024

Rémunération en actions de 18,5 M$ et paiements de rémunération différés 6 liés aux acquisitions de 4,1 M$

liés aux acquisitions de 4,1 M$ Les sorties de trésorerie liées aux activités opérationnelles avant impôts au S1 2023 se sont élevées à 31,3 M$ (entrées de trésorerie au S1 2022 : 32,2 M$), dont une diminution de 42,7 M$ des revenus différés et des comptes de dépenses flexibles

Au cours du deuxième trimestre 2023, le ratio de couverture des charges fixes (FCCR) du Groupe était inférieur au ratio minimum autorisé de 1,25x, ce qui constitue un manquement à l'engagement. Renonciation à long terme obtenue des prêteurs couvrant la période jusqu'au 30 juin 2024

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 122,8 M$. Dette nette de 100,0 M$

Principaux chiffres Affaires et Technologie

Les réservations de PI et NRE au S1 2023 sont en hausse de 199 % sur un an. 77 % de ces réservations dans des noeuds avancés, par ex. 7 nm et moins

Alphawave Semi a maintenu son leadership technologique avec de nouvelles conceptions gagnantes en 3 nm, PI 224G ser-des et PI d'interface PCI-Express Gen6

La Société a élargi sa collaboration technologique avec les principales fonderies sur le process 3 nm

Au cours du S1 2023, la Société a élargi sa base de clients à 85 (exercice 2022 : 80 clients ; S1 2022 : 28 clients), dont plus de la moitié des 20 plus grandes entreprises de dispositifs à semi-conducteurs

Poursuite du renforcement des capacités de vente et de R&D avec de nouveaux locaux à Ottawa, au Canada et à Pune, en Inde

Au S1 2023, l'effectif de la Société a augmenté de 49 personnes au niveau mondial, passant de 695 (au 31 décembre 2022) à 744 (251 au 30 juin 2022)

Perspectives

Alphawave Semi réitère ses perspectives à moyen et long terme pour l'exercice 2023 communiquées lors des Capital Markets Day le 13 janvier 2023

Les perspectives pour 2023 restent inchangées. Alphawave Semi prévoit un chiffre d'affaires de 340 à 360 M$ pour 2023 et un BAIIA ajusté d'environ 87 M$ (soit environ 25 % du chiffre d'affaires), ce qui se situe à mi-chemin de la fourchette prévisionnelle du chiffre d'affaires

Présentation des résultats et diffusion Web

Une présentation destinée aux investisseurs et aux analystes aura lieu à 08h30 BST, le 25 septembre 2023. Pour vous inscrire à la diffusion Web :

https://awavesemi.zoom.us/webinar/register/WN_F9JqILaXQVG_3Gzb1F02Nw

Après l'inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant des informations sur la façon de rejoindre la diffusion Web.

Ou par téléphone :

États-Unis : +1 669 900 9128 / +1 719 359 4580 / +1 253 215 8782

Royaume-Uni : +44 203 901 7895 / +44 208 080 6591 / +44 330 088 5830

ID webinaire : 894 8611 9992

Liste complète des numéros d'appel disponibles https://awavesemi.zoom.us/u/kxW5Y5UU

Le rapport du S1 2023 de la Société est également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la Société (Résultats, rapports et présentations (awaveip.com)).

À propos d'Alphawave Semi

Alphawave Semi est un leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave Semi répond à un besoin critique : permettre aux données de voyager plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures à une moindre puissance. Nous sommes une société de semi-conducteurs intégrée verticalement, et nos produits de PI, de silicium personnalisés et de connectivité sont déployés par des clients mondiaux de premier plan dans les centres de données, le calcul, la mise en réseau, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée en 2017 par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences PI pour semi-conducteurs, notre mission est d'accélérer l'infrastructure de données critique au coeur de notre monde numérique. Pour en savoir plus sur Alphawave Semi, rendez-vous sur : awavesemi.com

Marques commerciales

Alphawave Semi et le logo Alphawave Semi sont des marques commerciales d'Alphawave IP Group plc. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées et autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Ce document peut contenir des déclarations prospectives faites de bonne foi et basées sur des attentes ou des convictions actuelles, ainsi que sur des hypothèses concernant des événements futurs. Vous pouvez parfois, mais pas toujours, identifier ces déclarations en utilisant une date dans le futur ou des mots tels que « sera », « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « planifier », « devrait », « peut », « supposer » et d'autres mots similaires. De par leur nature, les déclarations prospectives sont intrinsèquement prédictives et spéculatives et impliquent des risques et des incertitudes, car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront dans le futur. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne constituent pas une garantie de performances futures et sont soumises à des facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce document, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

1 Voir note 4 Mesures alternatives de performance (APM). Le BAIIA ajusté et le bénéfice ajusté après impôts excluent les ajustements de change, les rémunérations en actions, les paiements de rémunération différés et les coûts de transaction de fusion et acquisition.

2 Les réservations sont une mesure non-IFRS qui représente des engagements juridiquement contraignants et largement non annulables de la part des clients pour obtenir une licence sur notre technologie. Les réservations incluent les frais de licence, l'ingénierie non récurrente, l'assistance, les commandes de silicium et, dans certains cas, nos estimations des redevances futures potentielles.

3 Il n'y a eu aucune réservation de silicium au S1 2022. Le montant reflète uniquement les cas où les redevances futures potentielles pourraient être estimées sur la base de paiements anticipés engagés ou d'estimations du volume de clients.

4 Les retraits du FSA (Flexible Sending Account) et les licences de revente en Chine convertissent les engagements contractuels précédemment annoncés inclus dans les réservations déclarées au cours des périodes précédentes en gains de conception de nouveaux produits qui seront reconnus comme revenus au fil du temps.

5 Pour plus de détails, voir la note 21.

6 Paiements de rémunération différés liés aux acquisitions qui devraient être réglés au fil du temps jusqu'en août 2026.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

