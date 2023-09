Propulsa Innovations signe une entente de partenariat majeure avec le leader mondial en filtration MANN+HUMMEL





SAGUENAY, QC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Propulsa Innovations est fière d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique avec MANN+HUMMEL. Le géant mondial de la filtration d'air devient aussi un actionnaire de Propulsa Innovations. Cette entente fait de l'entreprise saguenéenne un joueur de premier plan sur le marché international de la filtration d'air.

Ce partenariat, qui émerge d'une rencontre à l'exposition majeure MINExpo International en 2021, va mener à la naissance de produits innovants pour la machinerie lourde tout en supportant la croissance de chacune des entreprises.

Entités complémentaires

Les deux entreprises sont complémentaires tant qu'à leurs positionnements et leurs visions du futur. Propulsa Innovations a créé la solution incontournable pour les utilisateurs de machinerie lourde en quête d'une saine gestion des systèmes de filtration de l'air, tandis que MANN+HUMMEL est reconnue en tant que chef de file mondial de la filtration grâce à son offre diverse et variée de produits. Les deux entreprises ont la même vision d'utiliser l'innovation pour contribuer à un futur plus propre et durable.

Partenariat de développement

« Nous croyons que le succès d'une innovation dépend, entre autres choses, de la qualité des synergies d'affaires. En tant que développeur de produits innovants, c'est essentiel d'être supporté par de bons partenaires qui peuvent ouvrir la voie vers la commercialisation sur les marchés internationaux », selon Jean Benoit Dumais, Président Directeur Général (PDG) de Propulsa Innovations.

Ce partenariat renforce la position de Propulsa Innovations sur le marché mondial en plus d'ouvrir des opportunités de croissance importante sur le marché mondial des systèmes de filtration.

Propulsa Innovations

Basé à Saguenay, Québec, Canada, Propulsa Innovations s'est spécialisée dans le développement de solutions de contrôle de la poussière et le design de systèmes de filtration d'air pour la machinerie lourde depuis 2016. Grâce à ses partenariats stratégiques et son équipe motivée et engagée, l'entreprise explore de nouvelles opportunités basées sur sa technologie totalement unique et versatile.

MANN+HUMMEL

MANN+HUMMEL est un leader mondial en termes de technologies de filtration de l'air. Séparée en deux unités d'affaires, soit le Transport et les Sciences de la Vie & Environnement, l'entreprise basée à Ludwigsburg (Allemagne) développe des systèmes de filtrations intelligents qui permettent une mobilité plus propre, de l'air et de l'eau plus propres et surtout des industries plus propres. Ainsi, l'entreprise familiale fondée en 1941 a un impact majeur sur l'utilisation durable des ressources limitées. En 2022, plus de 22,000 employés, dans plus de 80 places d'affaires, ont généré des revenus de plus de 4.8G d'Euros.

SOURCE Propulsa Innovations

25 septembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :