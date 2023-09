BMO et Halo offriront aux conseillers canadiens une plateforme de billets structurés unique en son genre





CHICAGO, 25 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Halo Investing (« Halo »), leader mondial dans le domaine des investissements de protection (Protective InvestmentsMC), et BMO, important émetteur de produits structurés au Canada, s'allient pour aider les conseillers financiers canadiens à gérer le risque dans le contexte de la gestion de patrimoine et de la planification de la retraite, grâce à un accès direct et sécurisé à la plateforme technologique de Halo.

Pour la première fois, les conseillers canadiens auront accès à une plateforme de produits structurés à la fois complète et personnalisable. Tous les conseillers canadiens qui investissent dans les produits structurés de BMO auront accès au tableau de bord convivial, à la visualisation des portefeuilles, à la gestion automatisée des comptes et aux outils de production de rapports destinés aux clients.

« Les technologies de gestion de patrimoine de Halo marquent une étape importante dans l'engagement de BMO à offrir une expérience client axée sur le numérique pour les solutions structurées », a déclaré Jérôme Cloutier, directeur général et cochef des ventes mondiales, BMO Marchés mondiaux.

« Cette innovation cadre parfaitement avec notre ambition de fournir une plateforme technologique sécurisée et intégrée tout en tirant parti de notre savoir-faire et de nos infrastructures technologiques déjà en place », ajoute Matt Schoen, responsable du développement des produits chez Halo Investing.

La plateforme Halo offre une expérience à la fois sécurisée et personnalisée, donnant aux conseillers les moyens de gérer plus efficacement les avoirs en billets structurés via la plateforme intégrée de BMO.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animée par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Halo Investing

Fondée en 2015, Halo Investing est une plateforme technologique primée qui bouleverse la façon dont les solutions d'investissement de protection sont utilisées dans le monde entier. Basée à Chicago, et depuis ses bureaux d'Abou Dabi et de Zurich, Halo démocratise l'accès aux solutions d'investissement qui étaient jusqu'ici inaccessibles à la plupart des investisseurs, notamment les billets structurés, les FNB assortis d'une marge de protection et les rentes. Halo a reçu un nombre croissant de distinctions et a récemment été nommée par Fast Company l'une des dix sociétés les plus innovantes[SC4]. De plus amples renseignements sont présentés au www.haloinvesting.com .

Halo Investing n'est pas un courtier. Les titres sont offerts par Halo Securities LLC, courtier enregistré auprès de la SEC et membre de la FINRA/SIPC. Halo Securities LLC est membre du groupe de Halo Investing Insurance Services et de Halo Investing. Halo Securities LLC agit uniquement en tant que placeur ou agent de placement et n'est pas l'émetteur ni le garant des produits structurés.

