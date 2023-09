La Fondation Laurent Duvernay-Tardif présente La 6e période, le premier programme parascolaire qui combine l'art et le sport au Québec





MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - La Fondation LDT croit que les jeunes ont plus que jamais besoin de bouger et de créer. Avec l'aide de spécialistes de l'enfance, de l'éducation, de l'art et du sport, nous avons développé La 6e période, un nouveau programme parascolaire gratuit et clés en main pour les jeunes du troisième cycle du primaire qui promeut l'équilibre arts-sports-études. Notre but : favoriser leur réussite éducative.

« Depuis 2017, notre volonté a toujours été de faire naître chez les jeunes le plaisir d'apprendre, le goût de se dépasser et l'envie de bouger et de créer. Puisque nous souhaitons que notre engagement ait des répercussions significatives dans leur vie, nous sommes heureux·euse d'offrir aux jeunes ce premier programme parascolaire unique et innovant. » - Laurent Duvernay-Tardif, cofondateur, et Florence-Agathe Dubé-Moreau, cofondatrice de la Fondation LDT

Déployée dans plusieurs villes et régions du Québec pour répondre aux besoins des communautés, cette initiative s'insère directement dans le parcours scolaire des jeunes et répond aux objectifs du Programme de formation de l'école québécoise. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, La 6e période se déploiera dans 32 écoles primaires publiques, dans 8 régions administratives du Québec (Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal) et touchera plus de 1500 élèves.

La 6e période propose aux jeunes participant·e·s des activités physiques variées qui misent sur le plaisir de bouger et des ateliers en art visuel contemporain originaux inspirés de la pratique d'artistes québécois·es. L'équipe d'animation de la Fondation LDT, composée d'étudiant·e·s-athlètes et de médiateur·trice·s culturel·le·s, se déplace dans les locaux des écoles primaires partenaires pendant douze semaines réparties au fil de l'année scolaire. Elles et ils insufflent leur passion pour l'art et le sport aux jeunes en les incitant à sortir de leur zone de confort, afin d'ouvrir leur esprit aux multiples possibilités qui leur sont offertes.

« Pour nous, la réussite éducative, c'est un vaste terrain de jeu qui va au-delà des résultats scolaires. En encourageant la curiosité, la créativité, la valorisation de soi et la persévérance au moyen des arts et des sports, nous espérons permettre aux jeunes de faire croître tout leur potentiel, afin qu'elles et ils deviennent des adultes accompli·e·s et épanoui·e·s. » - Marie-Christine Boucher, directrice générale de la Fondation LDT

La 6e période définit notre engagement philanthropique pour les années à venir. Grâce à l'appui financier de nos précieux·euses partenaires, nous assurerons au cours des prochaines années un déploiement graduel de notre programme dans le réseau scolaire de la province. Merci aux donateur·trice·s du cercle LDT : Cromwell Management, la Famille du lait, la Fondation Famille Le Blanc, la Fondation REGAIN, le Groupe Girardin ainsi que iA Groupe financier.

À propos de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif

Nous accompagnons les jeunes du primaire dans le développement d'aptitudes essentielles à leur réussite éducative en leur offrant des programmes qui combinent l'art et le sport. Nous souhaitons que tou·te·s les jeunes du Québec aient accès à des activités qui les passionnent et qui contribuent à leur épanouissement.

