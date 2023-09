Omixon lance NanoTYPE MONOtm et MONO alltm RUO, un kit d'amplification des antigènes des leucocytaires humains (HLA) singleplex compatible avec la plateforme MinIONtm d'Oxford Nanopore





BUDAPEST, Hongrie, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- "Omixon Biocomputing Ltd. a le plaisir d'annoncer le lancement de NanoTYPE MONOtm et MONO alltm - RUO, deux kits d'amplification monolocus des antigènes leucocytaires humains (HLA) compatibles avec la plateforme MinIONtm d'Oxford Nanopore. NanoTYPE MONO a été conçu pour permettre aux laboratoires cliniques de retyper, confirmer et analyser des gènes HLA uniques avec une résolution élevée. Cette technologie de pointe offre aux laboratoires cliniques la possibilité d'explorer les marqueurs génétiques liés au système leucocytaire humain avec un niveau de précision inégalé, tout en maintenant une structure de prix compétitive.

Traditionnellement, le typage HLA en monolocus avec des techniques de séquençage nouvelle génération (NGS) était entravé par des workflows longs et des coûts élevés en équipements et en consommables, obligeant les laboratoires à collecter un grand nombre d'échantillons afin de rester rentables, au détriment de leur flexibilité. En conséquence, de nombreux laboratoires se sont tournés vers des techniques moléculaires telles que la SSOP ou la RT-PCR, qui offrent plus de souplesse mais au prix d'une précision inférieure.

« NanoTYPE MONO marque une avancée significative dans le domaine du typage HLA », a déclaré Gregory Werner, vice-président de l'innovation produit chez Omixon Biocomputing Ltd. « En fournissant des résultats de haute résolution à un prix compétitif, ce kit permettra aux laboratoires d'atteindre un niveau de précision plus élevé dans leurs tests génétiques. Cela ouvre des perspectives passionnantes pour la recherche sur les maladies associées et la médecine personnalisée, où le HLA joue un rôle crucial. »

NanoTYPE MONO permettra également aux laboratoires de toutes tailles et de tous budgets d'améliorer leurs capacités d'analyse du système leucocytaire humain tout en contribuant à une empreinte carbone réduite grâce à l'utilisation de la technologie d'Oxford Nanopore, qui comprend des consommables de tailles réduites et recyclables, une consommation réduite de réactifs et une consommation électrique bien inférieure aux instruments traditionnels. Cette solution intégrée permettra aux laboratoires de s'engager en faveur d'un avenir plus vert et d'adopter une approche durable et respectueuse de l'environnement pour l'analyse et la recherche génétique."

Pour en savoir plus sur NanoTYPE MONO et ses capacités de transformation pour les laboratoires cliniques, veuillez visiter www.omixon.com/products/nanotype-mono/

À propos de nous : Omixon transforme les innovations en biologie moléculaire en produits de pointe pour le diagnostic des greffes. www.omixon.com

25 septembre 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :