Une enquête sur le secteur de la fabrication révèle que la gestion de la configuration des produits est l'arme secrète des grands fabricants





85 % des entreprises les plus performantes s'appuient sur la gestion de la configuration des produits pour atteindre les objectifs clés de l'entreprise

COPENHAGUE, Danemark, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Selon les conclusions d'un nouvel InfoBrief IDC, sponsorisé par Configit, le leader mondial de la gestion du cycle de vie de la configuration (CLM), les entreprises du secteur de la fabrication qui s'efforcent d'optimiser leurs portefeuilles de produits et d'augmenter leurs bénéfices considèrent de plus en plus la gestion de la configuration des produits comme un avantage concurrentiel.

L'InfoBrief IDC, basé sur une enquête menée auprès de 511 entreprises de fabrication discrète de produits en Amérique du Nord et en Europe, permet de mieux comprendre comment les entreprises essaient de venir à bout de la complexité des produits, comment cette complexité détermine les priorités et ce que font les entreprises les plus performantes pour aller de l'avant.

L'InfoBrief IDC, intitulé « Orchestrating Product Configuration Management: The Secret Weapon of Leading Manufacturers* » (« Orchestrer la gestion de la configuration des produits : L'arme secrète des grands fabricants ») peut être téléchargé en intégralité ici .

Parmi les autres conclusions du rapport :

Les trois principales préoccupations des fabricants sont l'amélioration de la livraison/installation des produits, la gestion du portefeuille de produits et l'exactitude des devis.

33 % déclarent que l'établissement d'un lien entre la conception et l'ingénierie des produits, d'une part, et les ventes et le service, d'autre part, est un objectif prioritaire pour l'année à venir.

85 % des fabricants les plus performants utilisent des solutions de gestion de la configuration des produits pour atteindre leurs principaux objectifs commerciaux.

John Snow, directeur de la recherche, des stratégies et de l'innovation produit chez IDC, a déclaré : « La complexité des produits crée des défis dans l'ensemble de l'entreprise et constitue un facteur décisif quant aux principales préoccupations commerciales des fabricants. Notre étude a révélé qu'en moyenne, les fabricants utilisent actuellement trois outils de configuration différents et que les entreprises développent des stratégies de gestion de la configuration des produits interfonctionnelles, capables de répondre à de multiples priorités commerciales. C'est pourquoi les entreprises ont besoin d'applications capables de simplifier les processus de gestion de la configuration et d'améliorer intrinsèquement la collaboration. »

Johan Salenstedt, PDG de Configit, a ajouté : « La complexité des produits ne fait qu'augmenter, et les entreprises qui cherchent à récolter les fruits de la transformation numérique doivent repenser leur stratégie de configuration des produits. Dans un paysage en constante évolution, où l'adaptabilité est essentielle, cette étude dote les entreprises des connaissances nécessaires pour relever ces défis, mais aussi pour tirer parti de leurs approches de configuration de produits et, en connectant leurs configurations des produits déjà mises en oeuvre, créer une source fiable qui servira de catalyseur à la croissance et à l'innovation. »

* Doc #US51047923, septembre 2023

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie de la configuration (CLM) et un fournisseur de logiciels essentiels pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation® (VTtm) , qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Virtual Tabulation permet à Configit de fournir des solutions de configuration puissantes et faciles à utiliser aux entreprises mondiales leaders du marché. Site Web : configit.com

25 septembre 2023 à 02:03

